Адвокаты Промеса: «Исход запроса об экстрадиции предсказать невозможно»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Адвокаты Квинси Промеса высказались в связи с его арестом в ОАЭ.

«Квинси Промес всегда отрицал причастность к фактам, изложенным судом. Поэтому мы подали апелляцию от его имени на решение амстердамского суда. На этой неделе мы подали и жалобы в Апелляционный суд Амстердама, а также обратились в суд Амстердама с новыми запросами о расследовании.

Это означает, что решение суда Амстердама – не окончательное. Предполагаемая роль Промеса в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом. Пока неизвестно, когда будет завершено апелляционное производство. Прокуратура и защита тоже могут подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Процедуру экстрадиции теперь нужно завершать в ОАЭ, решение о запросе Нидерландов будет принимать независимый судья в Дубае. Процедура может занять продолжительное время и включать множество формальных шагов. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции спрогнозировать сейчас невозможно.

Закон об экстрадиции содержит принцип конфиденциальности и обязывает к доверию судебным процессам стран. Поэтому вовлеченные стороны воздерживаются от комментариев об экстрадиции, пока ее рассматривает суд – дальнейших заявлений с нашей стороны, пока суд ОАЭ будет рассматривать вопрос, не последует», – заявили Софи Хоф и Роберт Малевич.

Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?

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36 комментариев
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Это я в Дубае, я ща там отдыхаю., Да я так богата и я это не скрываю
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Ответ Кирюшок
Это я в Дубае, я ща там отдыхаю., Да я так богата и я это не скрываю
Этот кокс мне Квинс купил, порошок этот мне Квинс купил...😅
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Новый реп-трек запишет: «Затребовали экстрадицию , мне страшно из-за этого дерьма, ееее….»
+27
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Исход и продолжительность процедуры экстрадиции спрогнозировать сейчас невозможно.
.....
Продолжительность может и сложно, а исход по моему вполне ясен.
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Ответ Леопардер
Комментарий удален модератором
Так ведь спартаковский наркоторговец Промес - рэпер. А рэп, все-таки, - это эстрада... Видимо, по этой причине предстоит "эстрадиция" спартаковского наркоторговца в Нидерланды. Чтобы он за 1,5+6 лет отсидки написал побольше рэпа для эстрады ;)
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Ответ Magic13
Этот кокс мне Квинс купил, порошок этот мне Квинс купил...😅
Это кольцо с бриллиантами Федун купил, этот Мерин Федун купил..
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Попробую предсказать: Его экстрадируют.
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Проводник, чаю
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Ответ Трусики Бочкаревой
Новый реп-трек запишет: «Затребовали экстрадицию , мне страшно из-за этого дерьма, ееее….»
Нет, он давно в рф живет. Запишет примерно такое:

...Амстердамский централ, ветер северный
Этапом из Дубая, зла немеряно...
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Человек и закон.
Ввести в клубе Спартак обязательный просмотр этой передачи по ЦТ.
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до, чего мутное дело и до чего Квинси к нему наплевательски отнесся и до чего его тупое руководство подставило...1. пырнул ножом в ногу, хрен пойми какого родственника, защищая свою племянницу или тетку или сестру - которой ОБЯЗАН по жизни (поступок достойный Мужика!). 2. Что-то, где-то закупал и что-то где-то оплачивал или из его бабла оплачивали (в Нидерландах!!!). Не думаю. что он к личному потреблению относился как к промышленной доставке.... 3. про наркоту сдали "родственники", которые стали трясти с него бабло и которых он послал....4. вначале дело было про удар ножом....потом "родственнички" стали тупо врать и дело разрослось до "наркобарона" - типичная формальная европейская судебная система, где любой посторонний ей - ложит руку на Библию (и на судебную систему) и клянется говорить "правду" и тут же врёт - и выходя из суда говорит - ну вы и тупаки...короче - Квинси был легкомысленен, а менеджмент Спартака - не могу подобрать матерного слова, поскольку у них на уме - где бы слямзить бабло...и все...
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Исход и продолжительность процедуры экстрадиции спрогнозировать сейчас невозможно.

С юридического на человеческий: будет сидеть в ОАЭ до посинения, и, в конце концов, экстрадируют в Нидерланды.
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по-тихому досилел бы пока тот судья на работу не вышел. нет, понесло то на тачке гонять, да по ночникам шляться. пусть теперь ума в голландской тюрьме набирается
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Ответ trav
А знаете что самое смешное? Пока адвокаты говорят что дело в апелляции, народная команда будет платить уголовнику народные деньги. Иначе их потом тоже засудят. Вместо того чтобы разорвать контракт и сказать, что наш клуб не сборище уголовников, красно-белые решили позориться до конца
Народные деньги? Вы, вероятно, ошибаетесь, Лукойл - это частная компания, там нет народных денег.
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Когда суд более менее адекватный
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Надо перевернуть эту страницу прочитанной книги
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Я могу предсказать. Вроде всё очевидно.
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А знаете что самое смешное? Пока адвокаты говорят что дело в апелляции, народная команда будет платить уголовнику народные деньги. Иначе их потом тоже засудят. Вместо того чтобы разорвать контракт и сказать, что наш клуб не сборище уголовников, красно-белые решили позориться до конца
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И Промес полетел по лагерям...
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Преступник должен отбыть наказание
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Че там предсказывать? Всё предсказуемо и прозрачно
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Комментарий удален модератором
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