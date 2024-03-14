Адвокаты Промеса: «Исход запроса об экстрадиции предсказать невозможно»

Адвокаты Квинси Промеса высказались в связи с его арестом в ОАЭ.

« всегда отрицал причастность к фактам, изложенным судом. Поэтому мы подали апелляцию от его имени на решение амстердамского суда. На этой неделе мы подали и жалобы в Апелляционный суд Амстердама, а также обратились в суд Амстердама с новыми запросами о расследовании.

Это означает, что решение суда Амстердама – не окончательное. Предполагаемая роль Промеса в этом деле будет полностью пересмотрена Апелляционным судом. Пока неизвестно, когда будет завершено апелляционное производство. Прокуратура и защита тоже могут подать кассационную жалобу в Верховный суд Нидерландов.

Процедуру экстрадиции теперь нужно завершать в ОАЭ, решение о запросе Нидерландов будет принимать независимый судья в Дубае. Процедура может занять продолжительное время и включать множество формальных шагов. Исход и продолжительность процедуры экстрадиции спрогнозировать сейчас невозможно.

Закон об экстрадиции содержит принцип конфиденциальности и обязывает к доверию судебным процессам стран. Поэтому вовлеченные стороны воздерживаются от комментариев об экстрадиции, пока ее рассматривает суд – дальнейших заявлений с нашей стороны, пока суд ОАЭ будет рассматривать вопрос, не последует», – заявили Софи Хоф и Роберт Малевич.

Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?