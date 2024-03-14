«Спартак» о деле Промеса: «Надеемся на благоприятный исход. Защита продолжит процесс обжалования приговора» 

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Дмитрий Зеленов Футбол

Глава пресс-службы «Спартака» высказался о деле Квинси Промеса.

Сообщалось, что полузащитник арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого Промес находился под домашним арестом после ДТП.

Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ.

Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды.

Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», – написал Дмитрий Зеленов.

Адвокаты Промеса: «Исход запроса об экстрадиции предсказать невозможно»

Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?

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92 комментария
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Все нормальные люди надеются на правосудие
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А благоприятный исход, это оправдание и освобождение из под стражи наркоторговца и бандита с ножом?)) Это всё что нужно знать о клубе Спартак
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Ответ Циник Петербургский
Комментарий удален модератором
Такое ощущение, что болельщик кристально чистого клуба пишет. Такое ощущение, что сотрудники и игроки питерского Зенита не приложили все усилия, чтобы отмазать и обелить педофила. Причем не просто педофила, а советника генерального директора футбольного клуба «Зенит» по духовно-нравственным вопросам. Который мотает свои 14 лет даже после всех апелляций.
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Благоприятный исход? Это отпустить на свободу участника поножовщины и наркоторговца?
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Наркобарыга должен сидеть в тюрьме!⛔
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его же в прошлый понедельник должны были отпустить, со слов какого журналиста? в комментах было настоящее ликование наркоманов.
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заголовок новости спортса в начале марта

"Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам. Игрок «Спартака» завтра вылетит в Россию (Иван Карпов)"

Ивана Карпова называют инсайдером в новости. Как вам качество инсайда?
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Ответ Sam1922
Такое ощущение, что болельщик кристально чистого клуба пишет. Такое ощущение, что сотрудники и игроки питерского Зенита не приложили все усилия, чтобы отмазать и обелить педофила. Причем не просто педофила, а советника генерального директора футбольного клуба «Зенит» по духовно-нравственным вопросам. Который мотает свои 14 лет даже после всех апелляций.
Интересно.
1)Ну-ка, расскажите про Ваши влажные фантазии, как удалось отбелить педофила? ))) Но только без Вашей типично спартаковской лжи и влажных юношеских фантазий. А вот прямо с фактами и пруфами - кто конкретно из структур Зенита "прилагал все усилия"? ;)

2) Заодно поведайте, каким "волшебством" ваш допинго-уголовный клуб до сих пор избегает расследования по массовой кормежке допингом своих игроков? Об этом есть их интервью...

3) Попытайтесь предоставить хоть какие-то доказательства Ваших влажных фантазий об официальной должности Грозовского в ФК Зенит.

По пунктам, пожалуйста.

P.S. Когда спартаковец не лжет? Когда у него не шевелятся губы ;)
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Реально сайт превратили в криминальную хронику о футболе меньше
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Тоже надеюсь на благоприятный исход. Преступник должен сидеть
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Ответ Sam1922
Такое ощущение, что болельщик кристально чистого клуба пишет. Такое ощущение, что сотрудники и игроки питерского Зенита не приложили все усилия, чтобы отмазать и обелить педофила. Причем не просто педофила, а советника генерального директора футбольного клуба «Зенит» по духовно-нравственным вопросам. Который мотает свои 14 лет даже после всех апелляций.
И что за усилия были приложены?
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Обвиняемые по таким тяжелым статьям (особенно в России), ожидают начала суда, завершения суда и результатов апелляции находясь в условном СИЗО, а не на футбольном поле/рэп вечеринке и т.п.

Да, презумпция невиновности, но ограничительные меры широко применяются, в том числе для обеспечения присутствия подсудимого на самом суде.

Почему с Промесом работает обратная логика: пока все возможности затянуть суд/саботировать процесс/обжаловать его результаты - не задерживают?

Квинси может оказывать давление на свидетелей, в том числе и физическое насилие (привет брату), заметать следы, уничтожать улики, утаивать доходы от наркоторговли переводя в офшоры.

Он, что, какой-то особенный, раз умеет мяч пинать?

Нидерландам надо было в самом начале процесса запрос на выдачу отправлять в Российский МИД, чтобы Промес не увиливал от присутствия на суде ссылаясь "на рабочую занятость", а уже 2 года назад начинал чилить на нарах пока шло разбирательство.

Но теперь уже и разбирательство закончилось, а покупные говорящие головы в РФ всё равно пытаются "сгладить", "вернуть на новую малую родину". Отвратительно.
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Вместо того чтобы разорвать контракт, Спартак продолжает уничтожать свою репутацию на глазах всего мира
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Ну у Промеса и Спартака разные исходы благоприятные- для Промеса это если ему удастся вернуться в Россию, но такой исход не очень благоприятен имиджево для Спартака, а для Спартака благоприятный исход- это если Промеса депортируют и посадят, но это уже для Промеса наверно не супер)
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Ответ T622222
Реально сайт превратили в криминальную хронику о футболе меньше
Вы, видимо, не были на сайте в период новостей о Роналду, Кокорине и Мамаеве, Гулиеве и еще каком-то кучерявом кавказце, который на употреблении наркоты попался. И все это одновременно. Вот тогда реально были криминальные хроники - а сейчас это так, ничего особенного
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Ответ matroskin1203
Вот не люблю Спартак, да и Гулиев - тот еще поц, но причем там административный ресурс? Там хорошо сработали адвокаты, которые объяснили, что надо извиниться и заплатить потерпевшему. Если бы Кокорин с Мамаевым сразу извинились и все замяли, то тоже бы не было проблем. Но у них не было адвоката, только понты.
не, там чутка не так)) если бы кокорин с мамаевым ушатали стулом не чиновника, то извинились бы заплатили и замяли. они просто не того ушатали только поэтому и сели)
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Какое дело Спартаку до Промеса, когда ОАЭ и Нидерланды имеют право решать вопрос его экстрадиции? Вы ку-ку там что ли.
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Вот реально вся администрация клуба больные люди. Только в Спартаке такое возможно. Уже суд был,приговор вынесен,причем 6 лет за подобное это ни о чем. Уже ниггер этот просто глумится над всеми выставляя напоказ свою безнаказанность. Уже запрос на арест пришел. Но нет. Надо вписаться,обделаться,за спать и так не очень хороший имидж клуба. Зачем? Ради чего?
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+3
Ответ SergerSerj
Благоприятный исход? Это отпустить на свободу участника поножовщины и наркоторговца?
Нет, это посадить на 9 лет. Я думаю Спартак об этом
+5
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Ответ matroskin1203
Вот не люблю Спартак, да и Гулиев - тот еще поц, но причем там административный ресурс? Там хорошо сработали адвокаты, которые объяснили, что надо извиниться и заплатить потерпевшему. Если бы Кокорин с Мамаевым сразу извинились и все замяли, то тоже бы не было проблем. Но у них не было адвоката, только понты.
Ну, да, ну, да. Допустим. А что насчет расследования по массовой кормежке бромантаном в 2003-м? Что мешает его провести все эти годы? "Забывчивость" правоохранительных органов? ;))
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Ответ Ко-ко-джамбо
заголовок новости спортса в начале марта "Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам. Игрок «Спартака» завтра вылетит в Россию (Иван Карпов)" Ивана Карпова называют инсайдером в новости. Как вам качество инсайда?
У Вани количество инсайдов напрямую зависит от количества стопок, а сколько правдивых будет ему по#рен.
+2
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+2
Ответ Ко-ко-джамбо
заголовок новости спортса в начале марта "Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам. Игрок «Спартака» завтра вылетит в Россию (Иван Карпов)" Ивана Карпова называют инсайдером в новости. Как вам качество инсайда?
"Это другое" ;) Вот когда Карпов угадывает (а по теории вероятности такое иногда случается), тут же налетают его защитники с возгласами "вот видите!" ))
+4
-2
+2
Белая полоска на форме Спартака заиграла новыми смыслами!
+3
-1
+2
Промес в ОАЭ.
Ивич в отставке.

Я знаю, вы это хотели услышать.
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наиболее благоприятным исходом будет:
1) Экстрадиция Промеса в Нидерланды
2) Вступление в силу приговора с отбыванием наказания в колонии строго режима
3) Снятие со Спартака 6 очков
4) Выдворение Спартака из Премьер-Лиги в Мелбет Первую Лигу на весь срок отбывания наказания Промесом.
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Ответ Хамлет датский
А благоприятный исход, это оправдание и освобождение из под стражи наркоторговца и бандита с ножом?)) Это всё что нужно знать о клубе Спартак
Думаю наоборот. Хитрый ход такой
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Ответ Циник Петербургский
Вот тут интересный момент. Существуют ли, в принципе, сроки давности по таким делам? Тем более, если Вы правы насчет рамок футбольных и антидопинговых юрисдикций.
По футбольным точно существуют. И по антидопинговым тоже, но вот сами сроки не знаю. По допингу вроде бы 10 лет хранятся пробы. Без проб, естественно, ничего уже не инкриминируешь. Печально, что тогда никто не ответил, кроме крайнего Титова. Иначе Спартак должен был быть отправлен в пердив.
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Есть страны где закон и договора еще что то значат. По этому Промес едет лить слезинки
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Малышев, вали из клуба, счетовод недоделанный.
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Руководство Спартака просто гении, человек в розыске, а они везут его на сборы, где он с американской рэпершой фотки для инстаграмма делает.
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