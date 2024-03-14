«Спартак» о деле Промеса: «Надеемся на благоприятный исход. Защита продолжит процесс обжалования приговора» 

Глава пресс-службы «Спартака» высказался о деле Квинси Промеса.

Сообщалось, что полузащитник арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого Промес находился под домашним арестом после ДТП.

Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста « » на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

«Адвокаты и менеджер известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ.

Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды.

Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», – написал .

Адвокаты Промеса: «Исход запроса об экстрадиции предсказать невозможно»

Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?