«Спартак» о деле Промеса: «Надеемся на благоприятный исход. Защита продолжит процесс обжалования приговора»
Глава пресс-службы «Спартака» высказался о деле Квинси Промеса.
Сообщалось, что полузащитник арестован в Дубае по запросу прокуратуры Нидерландов. До этого Промес находился под домашним арестом после ДТП.
Ранее суд Амстердама заочно осудил футболиста «Спартака» на 6 лет по делу об организации провоза двух партий кокаина общим весом 1362 килограмма, перехваченных в Антверпене в 2020 году. Также Промес был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.
«Адвокаты и менеджер Квинси Промеса известили клуб об изменении меры пресечения в отношении футболиста, который задержан в ОАЭ.
Защита Промеса продолжит в апелляционной инстанции процесс обжалования приговора окружного суда Амстердама, связанного с запросом голландских властей о его экстрадиции в Нидерланды.
Мы надеемся на благоприятный исход для нашего футболиста. О дальнейших действиях в отношении Промеса клуб сообщит по мере развития ситуации», – написал Дмитрий Зеленов.
Адвокаты Промеса: «Исход запроса об экстрадиции предсказать невозможно»
Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?
"Промеса не приговорят к тюрьме за побег с места ДТП и не выдадут Нидерландам. Игрок «Спартака» завтра вылетит в Россию (Иван Карпов)"
Ивана Карпова называют инсайдером в новости. Как вам качество инсайда?
1)Ну-ка, расскажите про Ваши влажные фантазии, как удалось отбелить педофила? ))) Но только без Вашей типично спартаковской лжи и влажных юношеских фантазий. А вот прямо с фактами и пруфами - кто конкретно из структур Зенита "прилагал все усилия"? ;)
2) Заодно поведайте, каким "волшебством" ваш допинго-уголовный клуб до сих пор избегает расследования по массовой кормежке допингом своих игроков? Об этом есть их интервью...
3) Попытайтесь предоставить хоть какие-то доказательства Ваших влажных фантазий об официальной должности Грозовского в ФК Зенит.
По пунктам, пожалуйста.
P.S. Когда спартаковец не лжет? Когда у него не шевелятся губы ;)
Да, презумпция невиновности, но ограничительные меры широко применяются, в том числе для обеспечения присутствия подсудимого на самом суде.
Почему с Промесом работает обратная логика: пока все возможности затянуть суд/саботировать процесс/обжаловать его результаты - не задерживают?
Квинси может оказывать давление на свидетелей, в том числе и физическое насилие (привет брату), заметать следы, уничтожать улики, утаивать доходы от наркоторговли переводя в офшоры.
Он, что, какой-то особенный, раз умеет мяч пинать?
Нидерландам надо было в самом начале процесса запрос на выдачу отправлять в Российский МИД, чтобы Промес не увиливал от присутствия на суде ссылаясь "на рабочую занятость", а уже 2 года назад начинал чилить на нарах пока шло разбирательство.
Но теперь уже и разбирательство закончилось, а покупные говорящие головы в РФ всё равно пытаются "сгладить", "вернуть на новую малую родину". Отвратительно.
Ивич в отставке.
Я знаю, вы это хотели услышать.
1) Экстрадиция Промеса в Нидерланды
2) Вступление в силу приговора с отбыванием наказания в колонии строго режима
3) Снятие со Спартака 6 очков
4) Выдворение Спартака из Премьер-Лиги в Мелбет Первую Лигу на весь срок отбывания наказания Промесом.