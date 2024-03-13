Нидерланды добиваются выдачи Промеса – об этом сообщил журналист ван ден Хевел: «Все делается в абсолютной тишине и продвигается очень медленно»

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Нидерланды добиваются экстрадиции Квинси Промеса.

Об этом De Telegraaf рассказал криминальный репортер Йон ван ден Хевел.

«Я пытаюсь по всевозможным судебным каналам выяснить, что именно происходит в Дубае. Я знаю, что за кулисами люди работают над тем, чтобы добиться его экстрадиции. Это делается в абсолютной тишине, потому что меньше всего хочется оскорбить Дубай или сделать что-то еще в этом духе, сказать что-то публично.

Существуют возможности для экстрадиции в тот момент, когда кто-то подозревается в серьезном преступлении или был осужден. В случае с Промесом все именно так, и с юридической точки зрения не должно быть причин отклонять запрос. Но все продвигается очень медленно», – отметил журналист.

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30 комментариев
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Надеюсь отправят в Голландию.Наркоторговцы должны сидеть все .плевать мне на ваши минусы
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Так это давно понятно....и скорее всего никакой аварии не было, просто ждут официального запроса из Голландии.....Ну пусть присядет, таким как он на пользу пойдёт) Пусть в тюрьме напевает свою песенку, про то как он слезинки не проронит после приговора
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дело об экстрадиции Промеса ведется совместно с коллегами из прокуратуры Эстонии
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....Шепотом, оглядываясь по сторонам, по секрету рассказал Хевел
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Ответ Хамлет датский
Так это давно понятно....и скорее всего никакой аварии не было, просто ждут официального запроса из Голландии.....Ну пусть присядет, таким как он на пользу пойдёт) Пусть в тюрьме напевает свою песенку, про то как он слезинки не проронит после приговора
Если аварии не было, на каком основании без официального запроса задержали бы?
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криминальный репортер Йон ван ден Хевел.
...
Почти Ван Хельсинг))
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ещё с ивичем не закончили....
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Если очень медленно, то он так и отсидит весь срок под домашним арестом в Дубае.
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Тарасовка конечно красиво сработала) Изящно, я бы сказал.
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Доигрался
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Надеюсь в голандию уедет. Заслужил.
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Должен присесть за наркоту. У нас пол страны сидят за нее в гораздо меньших масштабах
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"Продвигается очень медленно". Ну вот наконец-то какое-то прояснение и наступило. Процесс всё-таки пошел,видимо. В таких ситуациях обычно дела рассматриваются очень долго перед решением суда. Потом еще апелляция будет, и т.д. Т.е., Промес может в ОАЭ застрять на несколько месяцев, прежде чем услышит вердикт дубайского суда. К тому времени может закончится и срок контракта со Спартаком, кстати.
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Ответ VictorVallecano
А тебе - пунктуацию, лол.
А вам по-русски научиться писать и разговаривать.
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Ответ Чемпион Людей
дело об экстрадиции Промеса ведется совместно с коллегами из прокуратуры Эстонии
Лично редактором Sports.ru Игорем Новиковым!
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