Нидерланды добиваются выдачи Промеса – об этом сообщил журналист ван ден Хевел: «Все делается в абсолютной тишине и продвигается очень медленно»

Нидерланды добиваются экстрадиции Квинси Промеса.

Об этом De Telegraaf рассказал криминальный репортер Йон ван ден Хевел.

«Я пытаюсь по всевозможным судебным каналам выяснить, что именно происходит в Дубае. Я знаю, что за кулисами люди работают над тем, чтобы добиться его экстрадиции. Это делается в абсолютной тишине, потому что меньше всего хочется оскорбить Дубай или сделать что-то еще в этом духе, сказать что-то публично.

Существуют возможности для экстрадиции в тот момент, когда кто-то подозревается в серьезном преступлении или был осужден. В случае с Промесом все именно так, и с юридической точки зрения не должно быть причин отклонять запрос. Но все продвигается очень медленно», – отметил журналист.

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