Футболиста «Спартака» ранее задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Как бы дело ни закончилось, останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке.

Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции? А те, кто сливал решения суда за сутки до заседания в телеграм-каналы, добились своего», – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.

Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?

