Зарема Салихова: «Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке, как бы дело ни закончилось»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Зарема Салихова Футбол

Футболиста «Спартака» ранее задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов.

«Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке.

Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции? А те, кто сливал решения суда за сутки до заседания в телеграм-каналы, добились своего», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?
 

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45 комментариев
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Теперь у красно-белого реппера есть время создать топовейший ремикс на одну знаменитую песню про Магадан.
Встречайте, только на Спортсе:
Музыка депутата Свищева, текст песни Е.Ловчев.
Антоха МС и его новый хит "Еду в Амстердам".
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Зачем вообще рассказывать какой он игрок? Это же ничего не значит и не меняет. Его не за футбол судят, а за чудовищные безобразия, которых у него с запасом. В данном контексте только об этом и надо говорить. А не про футбол. Ну и про позорище Спартака и красно-белых, которые искренне защищали наркоторговца, а теперь также искренне расстраиваются, что не получилось защитить.
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Ответ igls54
Игрок хороший, наркодилер никакой
Да и рэпер - г......
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Экстрадиция в Нидерланды-лучший трансфер этого сезона
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Ответ Owen_the_Simple
Легенда стиля, хранитель духа.
Придумай хоть что-то новое.Ты этот комент под пятой новостью уже пишешь.
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То есть она переживает из за того что его повезли на сборы, а то что он резал родственника, колотил жену и финансировал наркотрафик-об этом переживаний нет?
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>Промес останется одним из лучших игроков «Спартака»

Это она так намекает, что остальные игроки Спартака ещё хуже и с ними лучше не связываться.
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Больше всего в подобной риторике поражает то, что Промеса все равно пытаются оправдать. Какая разница: Слил его Спартак или нет, добились там какие-то журналисты своего или нет? Это преступник, который торговал смертью, который избивал свою жену, который нападал с ножом на своего брата. Который сбежал с места ДТП.
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+4
Игрок хороший, наркодилер никакой
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Как бы то ни было, Спартак навсегда останется допинго-уголовным клубом, который вот уже 20 лет "ни разу не админресурсом" избегает расследования массовой кормежки своих игроков бромантаном...
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Похоже, что Зарема осталась без дилера...
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ну что за мрази,как можно покрывать наркобарыгу?
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Символично, что лучший игрок Спартака в 21 веке наркоторговец
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" ..а те кто сливал решение...... добились своего"- это похоже на " заговор"?и наверняка где-то бродит " тень Газпрома"? как обычно,виноват кто-то другой.
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Ответ евГений
База. Один из лучших игроков РПЛ в целом.
один из подлейших и грязных игроков РПЛ. помню матч с Локомотивом, как эта наркоманина выбивает мяч из рук Гильерме на ленточке, тогда ещё ВАР не было и судейка защитывает этот "гол"
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Ответ Антон Щетинин
Комментарий удален модератором
Тебе виднее, Фибоначчи. Ты, главное, считать не забывай.
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Памятник из кокоса слепите в его честь и в Тарасовке поставьте...
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Ответ Антон Щетинин
Перестал понимать людей просто.
Такое часто бывает с большими математиками. Вы как бы живёте в мире чисел и платите за гениальность некоторой десоциализацией. Попробуй позвонить Перельману, потрещать о дробях.
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Ответ Антинародная Команда
Экстрадиция в Нидерланды-лучший трансфер этого сезона
Недооцененный коммент))
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Кому и кобыла невеста.
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Ответ Антон Щетинин
Кто его оправдывает???КТО???Ни одного коммента в его защиту не читал ни от кого.
Комментарий удален модератором
Ответ mean machine/
Комментарий удален модератором
Перестал понимать людей просто.
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Ответ mean machine/
Комментарий удален модератором
👦🏿👊🏿👩🏿🌚🔪🌚💊🌴🐪✈️#️⃣🍾
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Ответ rarog
То есть она переживает из за того что его повезли на сборы, а то что он резал родственника, колотил жену и финансировал наркотрафик-об этом переживаний нет?
Такое ощущение, что она вообще мало о чем переживает,так чисто пожизни,особенно о том что у неё на языке
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Ответ mijgan87
Интересно, кем останется Салихова в истории Спартака 21-го века,Зарема😅😉
Главная проститутка.
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Ответ Owen_the_Simple
Напомни, пожалуйста, когда будет 665. Я суеверный.
Комментарий удален модератором
Ответ Антон Щетинин
Придумай хоть что-то новое.Ты этот комент под пятой новостью уже пишешь.
Напомни, пожалуйста, когда будет 665. Я суеверный.
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Ответ Андрей Андреев
Главная проститутка.
Салют Зарема,Зарема глотает
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Ответ Кан и Баллак сидят в баре
Теперь у красно-белого реппера есть время создать топовейший ремикс на одну знаменитую песню про Магадан. Встречайте, только на Спортсе: Музыка депутата Свищева, текст песни Е.Ловчев. Антоха МС и его новый хит "Еду в Амстердам".
А я уеду в Амстердааам🎶
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Супруга экс-владельца, а где мнение экс-супруги нынешнего владельца Спартака?
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