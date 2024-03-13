Зарема Салихова: «Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке, как бы дело ни закончилось»
Футболиста «Спартака» ранее задержали в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов.
«Как бы дело ни закончилось, Квинси Промес останется одним из лучших игроков «Спартака» в XXI веке.
Кто вообще позволил взять Промеса на сборы при существующем договоре об экстрадиции? А те, кто сливал решения суда за сутки до заседания в телеграм-каналы, добились своего», – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Промес арестован, экстрадицию в Нидерланды запросили официально. Квинси был уверен, что «все схвачено». Что происходит?
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Это она так намекает, что остальные игроки Спартака ещё хуже и с ними лучше не связываться.