Владислав Радимов: «Сезон «Спартака» провален. При Зареме не было того, что происходит сейчас»
Владислав Радимов высказался о ситуации в «Спартаке».
«Выскажу крамольную мысль, что при Зареме не происходило того, что сейчас происходит. И она хотя бы говорила, что происходит. А сейчас Промеса нет, и никто ничего не говорит. Поле испортили, а Мор говорит – форс-мажор...
Отпустите Абаскаля, поставьте нового тренера, или дайте кому-то временно поработать. Ну не хочет он здесь работать.
До «Оренбурга» ему дадут поработать? Ну, ок, «Оренбург», может, проскочат. А дальше в чемпионате что-то изменится? Нет. Сезон провален.
Может, за Кубок поборются, но я сильно сомневаюсь, что с таким настроем это получится», – заявил бывший хавбек «Зенита».
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Ахахахахаха....я так и думал, что Федун был не причём))
Был бы нужен Спартак своему владельцу - результат был бы точно другой.