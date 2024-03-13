Владислав Радимов: «Сезон «Спартака» провален. При Зареме не было того, что происходит сейчас»

Теги Спартак Владислав Радимов премьер-лига Россия Квинси Промес Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Владислав Радимов высказался о ситуации в «Спартаке».

«Выскажу крамольную мысль, что при Зареме не происходило того, что сейчас происходит. И она хотя бы говорила, что происходит. А сейчас Промеса нет, и никто ничего не говорит. Поле испортили, а Мор говорит – форс-мажор...

Отпустите Абаскаля, поставьте нового тренера, или дайте кому-то временно поработать. Ну не хочет он здесь работать.

До «Оренбурга» ему дадут поработать? Ну, ок, «Оренбург», может, проскочат. А дальше в чемпионате что-то изменится? Нет. Сезон провален.

Может, за Кубок поборются, но я сильно сомневаюсь, что с таким настроем это получится», – заявил бывший хавбек «Зенита».

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56 комментариев
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Пора болельщикам извинится и попросить Зарему вернуться, настало время признать свои ошибки)
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При Зареме не было того, что происходит сейчас»
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Ахахахахаха....я так и думал, что Федун был не причём))
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Так Федуна еще никто не называл
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При Зареме такой хни не было (с)
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Зарему на царство!
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Ответ ЖУЛИК
Зарему на царство!
В жены Мостовому.
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При Зареме Спартак не был 10м? )
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Не при Федуне, а при Зареме. 😁
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Ответ Slavnov
Пора болельщикам извинится и попросить Зарему вернуться, настало время признать свои ошибки)
Ну что, первая женщина-тренер, еще и с "яйцами"!))
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А Зарема была руководителем? Тогда все понятно.
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Вокруг Спартака всё веселее и веселее...

Был бы нужен Спартак своему владельцу - результат был бы точно другой.
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Радимов только Спартак обсуждает))
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Что-то Владик в лизуны подался.
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"искусный подлизун"
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Как эксперт Радимов, ни какой....
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Про Зарему не согласен.Про тренера согласен с ним.
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Что то провинциалы оживились.
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Эти Владики, Вадики.....И просто чудики....
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Ответ Slavnov
Пора болельщикам извинится и попросить Зарему вернуться, настало время признать свои ошибки)
вернуться куда и на какую должность?)
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Ответ Катя СПб
В жены Мостовому.
Тогда он точно не уйдёт из "Зенита".
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Ну да, Федун давно бы рыжего клоуна отправил восвояси.
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Зарема потекла...
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При Зареме🤡🤡🤡
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Этот скуф думает, что ему что-то перепадет от моей вайфу? Что он вообще себе позволяет?
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Ответ Дмитрий Рабко
Тогда он точно не уйдёт из "Зенита".
Он побежит
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Мостового тренером ставить надо.
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Радимов в 25 раз снимает Абаскаля с поста тренера Спартака и все никак его теория не сойдется с практикой ….
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Да Зарема тот ещё мотиватор
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Ну, с одним поспорить трудно - Зарема много говорила. Она и сейчас не то чтобы сильно мало говорит.
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Влад или троллит или к Зареме подобраться хочет. А может и то и другое)
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