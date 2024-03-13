Зарема об Ивиче: «Увольнение из «Краснодара» – самодурство, назначить его в «Спартак» – еще большее самодурство. Сами расстелили «Зениту» красную дорожку к трофеям»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».

Сегодня «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером. Ранее сообщалось, что Ивич является одним из претендентов на замену Гильермо Абаскалю в «Спартаке».

«Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба – это самодурство. Еще большим самодурством будет назначить Ивича в «Спартак». Сколько лет «Краснодар» не может выиграть ни один трофей?

Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют. Стадион стадионом, парк парком, но это футбольный клуб в первую очередь.

«Спартак» и «Краснодар» просто сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям «Зениту» в год, когда петербургский клуб показывает блеклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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66 комментариев
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«Спартак» и «Краснодар» просто сами расстелили красную дорожку «Зениту»

А Спартак то тут причём?)
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+77
Какое вообще отношение Спартак имеет к чемпионству? Он что был соперником в гонке за золото?
+41
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+38
Ответ Aleksey Yashin
«Спартак» и «Краснодар» просто сами расстелили красную дорожку «Зениту» А Спартак то тут причём?)
0 0 на выезде, понимаете насколько силен этот клуб? А как Угальде корпус ставит? Вау
+28
-5
+23
В группе Краснодара вконтакте пишут, что это заговор Зенита и Спартака против Краснодара)
+24
-2
+22
Пишут, что Ивич выгнал из раздевалки Хашига после игры с Рубином. Тот залетел, и стал пихать игрокам. Потом Галицкий, после Ростова грубил лично в общении с Ивичем, на что тот предложил следить за языком. Ну и после Химок Галицкий сказал, что думает заменить тренера, на что Ивич ответил, что не он принимает решение в клубе о смене тренеров.
+21
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+18
Человек, который выбирал тренера по гороскопу, обвиняет кого-то в самодурстве?
+14
0
+14
Главная по самодурству тут как тут
+16
-3
+13
Ответ Чебурашка от Гены
Пишут, что Ивич выгнал из раздевалки Хашига после игры с Рубином. Тот залетел, и стал пихать игрокам. Потом Галицкий, после Ростова грубил лично в общении с Ивичем, на что тот предложил следить за языком. Ну и после Химок Галицкий сказал, что думает заменить тренера, на что Ивич ответил, что не он принимает решение в клубе о смене тренеров.
Ну если это правда то уход Ивича понятен тогда
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0
+13
Ответ Aleksey Yashin
«Спартак» и «Краснодар» просто сами расстелили красную дорожку «Зениту» А Спартак то тут причём?)
Ну дорожка красная же. Как причем тут Спартак?
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Зарема расстелила красную дорожку перед Зенитом, Квинси белую, а вместе красно-белую
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Ответ Заяцволк
Сказано же - это партия для того, чтобы расстелить дорожку перед Зенитом
Дорожку почему-то красную, ну да ладно. Спартак все еще считает себя пупом росфутбола.
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То ли дело мой Лёнька - добавила Зарема
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Квинси может и расстелил какую-то дорожку но к чемпионскому титулу это не имеет значения)
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После такого противоречивого спича Заремы вкрадывается мысль: уж не предназначалась ли партия в полторы тонны порошка именно этой леди?!
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Кто о чем, а вшивый о бане (Зарема о Зените)
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Ответ prus_3
После такого противоречивого спича Заремы вкрадывается мысль: уж не предназначалась ли партия в полторы тонны порошка именно этой леди?!
Сказано же - это партия для того, чтобы расстелить дорожку перед Зенитом
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Ответ Unnamed80
Какое вообще отношение Спартак имеет к чемпионству? Он что был соперником в гонке за золото?
Они же трехтуровые
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У Заремы мозгов больше чем у Галицкого.
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Всмысле Спартак расстелил дорожку к трофеям? Спартак вроде свои трофеи уже взял, пока остальные за что-то там борятся.
Чемпионы трёх туров, Ничейный подвиг в Питере.
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Ответ Чебурашка от Гены
Пишут, что Ивич выгнал из раздевалки Хашига после игры с Рубином. Тот залетел, и стал пихать игрокам. Потом Галицкий, после Ростова грубил лично в общении с Ивичем, на что тот предложил следить за языком. Ну и после Химок Галицкий сказал, что думает заменить тренера, на что Ивич ответил, что не он принимает решение в клубе о смене тренеров.
Эх, ему надо из СКА тренера, на место Ивича. Они бы сработались.
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Краснодар пытается перехватит пальму первенства по самым глупым решениям у Спартака
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Зарема - латентный болельщик Зенита.
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Ответ Виталик Украинский
Зарема - латентный болельщик Зенита.
Да уже не латентный.
Он с именем этим ложится и с именем этим встает. ©
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Ответ Ноу криминалити
Комментарий удален модератором
Не жена она ему, сожительница.
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Ответ Рашпель793
Всмысле Спартак расстелил дорожку к трофеям? Спартак вроде свои трофеи уже взял, пока остальные за что-то там борятся. Чемпионы трёх туров, Ничейный подвиг в Питере.
И зимний кубок плюс штанга в Питере
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Ответ Чебурашка от Гены
Карп нормальный инсайдер. Иначе, я бы от него отписался давно. Просто написал, что прочитал. Если здесь появится новость от Карпа, что изменится? Вчера он говорил, правда, что Ивича не уволят. Но инсайд это не 100% попадание.
>инсайд это не 100% попадание.
Ага, а 50%
Либо попадет, либо нет.
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Ответ prus_3
Дорожку почему-то красную, ну да ладно. Спартак все еще считает себя пупом росфутбола.
Ну в цвет квартала фонарей с родины дорожечного барона )
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#у_меня_не_бомбит
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"Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют."
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Это она про спартак? Или спартак это другое?
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Динамо вообще никто всерьёз не воспринимает что ли?
Вот их бы я опасался очень сильно. Сегодня Зениту обязательно нужно обыгрывать бг не ради кубка, а ради уверенности в чемпионате. Если проиграть Динамо третий раз подряд, то в чемпионской гонке это может сыграть свою роль с точки зрения психологии
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