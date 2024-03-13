Зарема об Ивиче: «Увольнение из «Краснодара» – самодурство, назначить его в «Спартак» – еще большее самодурство. Сами расстелили «Зениту» красную дорожку к трофеям»

Зарема Салихова прокомментировала увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».

Сегодня «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером. Ранее сообщалось, что Ивич является одним из претендентов на замену Гильермо Абаскалю в « ».

«Увольнять Ивича из « » посреди самого успешного сезона в истории клуба – это самодурство. Еще большим самодурством будет назначить Ивича в «Спартак». Сколько лет «Краснодар» не может выиграть ни один трофей?

Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют. Стадион стадионом, парк парком, но это футбольный клуб в первую очередь.

«Спартак» и «Краснодар» просто сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям « » в год, когда петербургский клуб показывает блеклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.