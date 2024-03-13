Зарема об Ивиче: «Увольнение из «Краснодара» – самодурство, назначить его в «Спартак» – еще большее самодурство. Сами расстелили «Зениту» красную дорожку к трофеям»
Зарема Салихова прокомментировала увольнение Владимира Ивича из «Краснодара».
Сегодня «Краснодар» объявил о расторжении контракта с главным тренером. Ранее сообщалось, что Ивич является одним из претендентов на замену Гильермо Абаскалю в «Спартаке».
«Увольнять Ивича из «Краснодара» посреди самого успешного сезона в истории клуба – это самодурство. Еще большим самодурством будет назначить Ивича в «Спартак». Сколько лет «Краснодар» не может выиграть ни один трофей?
Не знаю, кто у них спортивный директор, но финансов влито очень прилично, а результаты абсолютно не соответствуют. Стадион стадионом, парк парком, но это футбольный клуб в первую очередь.
«Спартак» и «Краснодар» просто сами расстелили красную дорожку ко всем трофеям «Зениту» в год, когда петербургский клуб показывает блеклую игру. Не нужны даже поддержка и подстраховка сверху», – сказала жена экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.
А Спартак то тут причём?)
Чемпионы трёх туров, Ничейный подвиг в Питере.
Он с именем этим ложится и с именем этим встает. ©
Ага, а 50%
Либо попадет, либо нет.
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Это она про спартак? Или спартак это другое?
Вот их бы я опасался очень сильно. Сегодня Зениту обязательно нужно обыгрывать бг не ради кубка, а ради уверенности в чемпионате. Если проиграть Динамо третий раз подряд, то в чемпионской гонке это может сыграть свою роль с точки зрения психологии