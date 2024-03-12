Зарема о «Спартаке»: «У клуба два спортивных директора, селекция «Бенфики», чтобы хакнуть тренера «Краснодара» или «Ростова»? Карпин и Черчесов были при Федуне, к чему такие камбэки?»

Зарема Салихова высказалась о возможной смене главного тренера в «Спартаке».

Ранее появилась информация, что руководство красно-белых приняло решение уволить . Среди кандидатов на пост главного тренера упоминались , и .

«Зачем « » брать тренера из «Краснодара»? У клуба два спортивных директора, селекция «Бенфики», чтобы хакнуть тренера «Краснодара» или «Ростова»? Брали уже Кононова, опыт негативный.

Карпин, Черчесов – это все было при Федуне. «Спартак» же пытается идти по новому пути. К чему такие камбэки?» – сказала жена бывшего владельца «Спартака».