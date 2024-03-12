Зарема о «Спартаке»: «У клуба два спортивных директора, селекция «Бенфики», чтобы хакнуть тренера «Краснодара» или «Ростова»? Карпин и Черчесов были при Федуне, к чему такие камбэки?»
Зарема Салихова высказалась о возможной смене главного тренера в «Спартаке».
Ранее появилась информация, что руководство красно-белых приняло решение уволить Гильермо Абаскаля. Среди кандидатов на пост главного тренера упоминались Владимир Ивич, Станислав Черчесов и Валерий Карпин.
«Зачем «Спартаку» брать тренера из «Краснодара»? У клуба два спортивных директора, селекция «Бенфики», чтобы хакнуть тренера «Краснодара» или «Ростова»? Брали уже Кононова, опыт негативный.
Карпин, Черчесов – это все было при Федуне. «Спартак» же пытается идти по новому пути. К чему такие камбэки?» – сказала жена бывшего владельца «Спартака».
Сразу вспоминается легендарное видео «смотря какой фабрик»
https://youtu.be/ITXVIK8KZuI?si=zNyT-23FJ3tgxvN1
С веером вечером не ходи
Да ты не такой, как все
И не любишь дискотеки
Я не буду тебя спасать
Догонять, вспоминать, целовать
Меньше всего нужны
Мне твои камбэки
Между Ловчевым и Мостовым.
Весёлая и милая!
Со всех сторон красивая,
Со всех, со всех сторон!
И любят меня, милую,
Весёлую, шутливую!
Со всех сторон красивую,
Все любят горячо!
И всё-то мне позволено,
И всё-то мне дозволено!
А что в буфет положено,
То, значит, для меня.
"Раз, два три по почкам. Раз, два, три по печееениии"..
Чего-то омская Газмясочка вспомнилась, сюжет, когда судья хотел "ахнуть ёлочку".