Зарема о «Спартаке»: «У клуба два спортивных директора, селекция «Бенфики», чтобы хакнуть тренера «Краснодара» или «Ростова»? Карпин и Черчесов были при Федуне, к чему такие камбэки?»

Теги Спартак Ростов Леонид Федун Станислав Черчесов Бенфика премьер-лига Россия Валерий Карпин Владимир Ивич Олег Кононов Краснодар Спорт-Экспресс Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова высказалась о возможной смене главного тренера в «Спартаке».

Ранее появилась информация, что руководство красно-белых приняло решение уволить Гильермо Абаскаля. Среди кандидатов на пост главного тренера упоминались Владимир Ивич, Станислав Черчесов и Валерий Карпин.

«Зачем «Спартаку» брать тренера из «Краснодара»? У клуба два спортивных директора, селекция «Бенфики», чтобы хакнуть тренера «Краснодара» или «Ростова»? Брали уже Кононова, опыт негативный.

Карпин, Черчесов – это все было при Федуне. «Спартак» же пытается идти по новому пути. К чему такие камбэки?» – сказала жена бывшего владельца «Спартака».

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32 комментария
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Хакнуть.....это что?))
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Зарема, ступай ловить камшоты от Федуна.
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Ответ Хамлет датский
Хакнуть.....это что?))
Она мб «харкнуть» хотела сказать, а вообще забавляет использование англицизмов, ей 13 лет что ли)
Сразу вспоминается легендарное видео «смотря какой фабрик»

https://youtu.be/ITXVIK8KZuI?si=zNyT-23FJ3tgxvN1
+10
-4
+6
А сколько можно было бы бешмарбака сварить вместо раздачи интервью
+8
-5
+3
А я девочка с плеером
С веером вечером не ходи
Да ты не такой, как все
И не любишь дискотеки
Я не буду тебя спасать
Догонять, вспоминать, целовать
Меньше всего нужны
Мне твои камбэки
+6
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Ответ Aleksandr Danilov
Лучше хакнуть тренера дубля Базеля, чем тренера сборной России? Где логика
Спок, фанат шашлычника, подсидевшего Федотова.
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У каждого профессионального спортивного журналиста Зарема на быстром наборе.
Между Ловчевым и Мостовым.
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Вот тут тренеры «Краснодара» или «Ростова» напряглись и задумались: что такое "хакнуть" и хотят ли они, что бы с ними это произошло.
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Ответ Unknown Noname
Зарема, ступай ловить камшоты от Федуна.
Думаю Федун на кресле около кровати сидит.
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Не понял про селекцию Бенфики. Она зарабатывает на трансферах сотни млн., а спартак спустил под 40 млн. в летнее и зимнее ТО, при этом стало только хуже
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Ответ serginn
А я девочка с плеером С веером вечером не ходи Да ты не такой, как все И не любишь дискотеки Я не буду тебя спасать Догонять, вспоминать, целовать Меньше всего нужны Мне твои камбэки
Я – девочка шутливая,
Весёлая и милая!
Со всех сторон красивая,
Со всех, со всех сторон!
И любят меня, милую,
Весёлую, шутливую!
Со всех сторон красивую,
Все любят горячо!
И всё-то мне позволено,
И всё-то мне дозволено!
А что в буфет положено,
То, значит, для меня.
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Ответ Честный контроль
Кто все эти люди которые звонят Салиховой и спрашивают эту ... женщину о футболе? Почему не позвонили Собчак, Боне, Берковой или Бузовой. Тоже разбирающихся в таких тонкостях, как "спорт" высших достижений.
Ну она всё-таки фактически руководила Спартаком много лет.
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Ответ D-M
Не понял про селекцию Бенфики. Она зарабатывает на трансферах сотни млн., а спартак спустил под 40 млн. в летнее и зимнее ТО, при этом стало только хуже
Она про Амарала.
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Ответ Хамлет датский
Хакнуть.....это что?))
Интеллигентная характеристика пука.
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Ответ Хамлет датский
Хакнуть.....это что?))
Может это опечатка? Может это слово "хапнуть" - типа взять?
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Ответ Саша Петров
Она мб «харкнуть» хотела сказать, а вообще забавляет использование англицизмов, ей 13 лет что ли) Сразу вспоминается легендарное видео «смотря какой фабрик» https://youtu.be/ITXVIK8KZuI?si=zNyT-23FJ3tgxvN1
Весь современный менеджмент на таком языке разговаривает. Практично.
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Ответ Owen_the_Simple
Ну она всё-таки фактически руководила Спартаком много лет.
Та ну). Это потому что она в своих руках держала яйца Федуна? Женщина руководитель и женщина держатель яиц, при всем моем почтении, все таки разные назначения имеют.
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Ответ serginn
А я девочка с плеером С веером вечером не ходи Да ты не такой, как все И не любишь дискотеки Я не буду тебя спасать Догонять, вспоминать, целовать Меньше всего нужны Мне твои камбэки
Зарема CUMбэки имеет ввиду.
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Ответ serginn
А я девочка с плеером С веером вечером не ходи Да ты не такой, как все И не любишь дискотеки Я не буду тебя спасать Догонять, вспоминать, целовать Меньше всего нужны Мне твои камбэки
Лучше бы..

"Раз, два три по почкам. Раз, два, три по печееениии"..
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Супер дева
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Хакнуть?
Чего-то омская Газмясочка вспомнилась, сюжет, когда судья хотел "ахнуть ёлочку".
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Симпатичная женщина, чего там говорить! Ключевое слово - женщина!
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"Они сами не понимают, чего хочут" (с).
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Спартаком руководят сейчас люди абсолютно не шарящие в футболе! Просто нули!
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откуда она вещает? Телеграмм? Кто-то звонит ей? Она редактор новостей на Спортсе?
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Всё-таки, как же замечательно, что у Спартака есть такая экспертница!
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