«Барса» хочет взять хавбека и вингера с защитником на левый фланг летом. Уйти могут Рафинья, Алонсо, Роберто и кто-то из тройки Араухо, Кунде, Кристенсен
«Барселона» определилась с планами на летнее трансферное окно.
Несмотря на неопределенность по поводу того, кто будет тренером команды в следующем сезоне, спортивное руководство «Барсы» строит планы на лето. Планируется пять-шесть изменений в составе, пишет Diario Sport.
Контракты Маркоса Алонсо и Серджи Роберто истекают. С первым сотрудничество не продлят. В случае со вторым это тоже маловероятно, особенно после решения Хави об уходе. Будущее Ориоля Ромеу в «Барселоне» тоже находится под вопросом.
Кроме того, клубу нужно будет продавать футболистов, чтобы иметь возможность подписать новичков. Возможен уход Рафиньи, а также, учитывая перебор центральных защитников в команде, кого-то из тройки Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Жюль Кунде.
Учитывая непростую финансовую ситуацию, «Барселона» планирует частично заменить уходящих игроков воспитанниками, но усиливать состав клуб собирается не только за счет академии. Летом каталонцы хотят подписать центрального полузащитника, левого вингера с качествами, аналогичными тем, что Ламин Ямаль проявляет на левом фланге, и левого защитника, который заменит уходящего Алонсо и станет подменой Алексу Бальде.
Для усиления центра поля рассматривают Алеиша Гарсию из «Жироны» – это главный кандидат «Барсы». Также в списке фигурируют Йозуа Киммих («Бавария»), Амаду Онана («Эвертон»), Матс Виффер («Фейеноорд») и Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), хотя последнего считают слишком дорогим.
Спортивный директор Деку хочет усилить левый фланг атаки чистым вингером. «Барсе» нравился Нико Уильямс, но он решил продлить контракт с «Атлетиком» до 2027 года. Кроме того, Деку следил за Савио из «Жироны», но его подпишет «Манчестер Сити». Спортивное руководство «Барсы» также следит за Каору Митомой из «Брайтона», в сделку по которому могут попытаться включить Ансу Фати.
Усиление левого фланга обороны не кажется «Барселоне» приоритетной задачей, потому что на случай травм и дисквалификаций Бальде можно рассчитывать на универсальность 17-летнего Эктора Форта или Жоау Канселу, если он останется в клубе. Однако «Барса» следит за Серджи Кардоной из «Лас-Пальмаса» и 19-летним Алексом Валье, выступающим за «Леванте» на правах аренды.
А вот подняться потом обратно очень тяжело
Ливер, МЮ, Челси, Милан,Интер не дадут соврать.