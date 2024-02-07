«Барса» хочет взять хавбека и вингера с защитником на левый фланг летом. Уйти могут Рафинья, Алонсо, Роберто и кто-то из тройки Араухо, Кунде, Кристенсен

«Барселона» определилась с планами на летнее трансферное окно.

Несмотря на неопределенность по поводу того, кто будет тренером команды в следующем сезоне, спортивное руководство «Барсы» строит планы на лето. Планируется пять-шесть изменений в составе, пишет Diario Sport.

Контракты Маркоса Алонсо и истекают. С первым сотрудничество не продлят. В случае со вторым это тоже маловероятно, особенно после решения Хави об уходе. Будущее в «Барселоне» тоже находится под вопросом.

Кроме того, клубу нужно будет продавать футболистов, чтобы иметь возможность подписать новичков. Возможен уход , а также, учитывая перебор центральных защитников в команде, кого-то из тройки , Андреас Кристенсен и Жюль Кунде.

Учитывая непростую финансовую ситуацию, « » планирует частично заменить уходящих игроков воспитанниками, но усиливать состав клуб собирается не только за счет академии. Летом каталонцы хотят подписать центрального полузащитника, левого вингера с качествами, аналогичными тем, что Ламин Ямаль проявляет на левом фланге, и левого защитника, который заменит уходящего Алонсо и станет подменой Алексу Бальде.

Для усиления центра поля рассматривают Алеиша Гарсию из «Жироны» – это главный кандидат «Барсы». Также в списке фигурируют Йозуа Киммих («Бавария»), Амаду Онана («Эвертон»), Матс Виффер («Фейеноорд») и Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), хотя последнего считают слишком дорогим.

Спортивный директор Деку хочет усилить левый фланг атаки чистым вингером. «Барсе» нравился Нико Уильямс, но он решил продлить контракт с «Атлетиком» до 2027 года. Кроме того, Деку следил за Савио из «Жироны», но его подпишет «Манчестер Сити». Спортивное руководство «Барсы» также следит за Каору Митомой из «Брайтона», в сделку по которому могут попытаться включить Ансу Фати.

Усиление левого фланга обороны не кажется «Барселоне» приоритетной задачей, потому что на случай травм и дисквалификаций Бальде можно рассчитывать на универсальность 17-летнего Эктора Форта или Жоау Канселу, если он останется в клубе. Однако «Барса» следит за Серджи Кардоной из «Лас-Пальмаса» и 19-летним Алексом Валье, выступающим за «Леванте» на правах аренды.