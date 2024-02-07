«Барса» хочет взять хавбека и вингера с защитником на левый фланг летом. Уйти могут Рафинья, Алонсо, Роберто и кто-то из тройки Араухо, Кунде, Кристенсен

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«Барселона» определилась с планами на летнее трансферное окно.

Несмотря на неопределенность по поводу того, кто будет тренером команды в следующем сезоне, спортивное руководство «Барсы» строит планы на лето. Планируется пять-шесть изменений в составе, пишет Diario Sport.

Контракты Маркоса Алонсо и Серджи Роберто истекают. С первым сотрудничество не продлят. В случае со вторым это тоже маловероятно, особенно после решения Хави об уходе. Будущее Ориоля Ромеу в «Барселоне» тоже находится под вопросом.

Кроме того, клубу нужно будет продавать футболистов, чтобы иметь возможность подписать новичков. Возможен уход Рафиньи, а также, учитывая перебор центральных защитников в команде, кого-то из тройки Рональд Араухо, Андреас Кристенсен и Жюль Кунде.

Учитывая непростую финансовую ситуацию, «Барселона» планирует частично заменить уходящих игроков воспитанниками, но усиливать состав клуб собирается не только за счет академии. Летом каталонцы хотят подписать центрального полузащитника, левого вингера с качествами, аналогичными тем, что Ламин Ямаль проявляет на левом фланге, и левого защитника, который заменит уходящего Алонсо и станет подменой Алексу Бальде.

Для усиления центра поля рассматривают Алеиша Гарсию из «Жироны» – это главный кандидат «Барсы». Также в списке фигурируют Йозуа Киммих («Бавария»), Амаду Онана («Эвертон»), Матс Виффер («Фейеноорд») и Бруно Гимараэс («Ньюкасл»), хотя последнего считают слишком дорогим.

Спортивный директор Деку хочет усилить левый фланг атаки чистым вингером. «Барсе» нравился Нико Уильямс, но он решил продлить контракт с «Атлетиком» до 2027 года. Кроме того, Деку следил за Савио из «Жироны», но его подпишет «Манчестер Сити». Спортивное руководство «Барсы» также следит за Каору Митомой из «Брайтона», в сделку по которому могут попытаться включить Ансу Фати.

Усиление левого фланга обороны не кажется «Барселоне» приоритетной задачей, потому что на случай травм и дисквалификаций Бальде можно рассчитывать на универсальность 17-летнего Эктора Форта или Жоау Канселу, если он останется в клубе. Однако «Барса» следит за Серджи Кардоной из «Лас-Пальмаса» и 19-летним Алексом Валье, выступающим за «Леванте» на правах аренды.

60 комментариев
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Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Эксперты на ветке! Расскажи как ты это делаешь?
+34
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+20
Ответ & Co1366
Аффтар! А где новость: Клопп прервёт свой отдых ради ... Барсы! Или это другое?
Насколько это достоверно ?
+15
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+14
Ответ Vinnipukh Vinni
А если тренера подпишут только в июле, когда уже рынок будет в разгаре, что делать?
Уволить нахер руководство за проф непригодность. Хави объявил о своём решение уйти зимой и если руководство не сможет найти тренера за пол гола, то они должны писать по собственному желанию. Я понимаю Хави бы ушел в Июле и надо было срочно искать тренера, а так времени дофига.
+13
-1
+12
А может вначале определятся с тренером, а потом уже с ним обсудят кто ему нужен, а кто нет? Например подход МС в этом вопросе вполне рабочий, когда еще за пол года до приезда Пепа объявили что он приедет, с ним советовались и по этому летом усилили позиции которые Пеп хотел. Да и там были провалы, но их было немного.
+15
-4
+11
Ответ Lindeman
Что не так с Деку?
Всё! Это вообще не спортдир!
+12
-2
+10
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Зачем ты о себе в третьем лице пишешь?
+10
-1
+9
Ответ Lindeman
Что не так с Деку?
Отсутствие опыта, некомпетентность и предвзятость в выборе кандидатов по национальному признаку.
+8
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Араухо, Кунде и Кристенсен нормальные ребята, надо оставлять
+7
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Закончится контракт у Феликса, уйдет Араухо. Возьмут любителей и будут гнобить нового тренера. Думаю Хави понял перспективы клуба и сам себе придумал отговорку. Кризис в Барселоне уверенно продолжится.
+6
-2
+4
А какие есть кандидаты на должность спортивного директора?!
+7
-4
+3
Ответ Родри
Чем им Кунде не угодил ?
По мне так он слишком переоценен, слишком часто теряют позицию, не так хорош на втором этаже. Араухо и Кристеансен ( когда здоров) выглядят сильнее его.
+3
0
+3
Ответ Alex9669
Гримальдо, Ольмо и Руис из ПСЖ. Берите!
Ольмо - было бы неплохо, действительно
+2
0
+2
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Ау, модеры где?
+4
-2
+2
Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
как ты ? сколько за сегодня хапнул ?
+22
-20
+2
Лапорта: Чифирнуть бы ништяк да голяк.
+3
-2
+1
Прямо так Барселона в феврале взяла и выложила все трансферные планы на лето, при этом не определившись с главным тренером. Хотя от Деку можно ожидать чего угодно, не внушает он доверия
+1
0
+1
Скатиться на дно можно мгновенно .
А вот подняться потом обратно очень тяжело
Ливер, МЮ, Челси, Милан,Интер не дадут соврать.
+2
-1
+1
Головин
+1
0
+1
Араухо лакомый кусочек для топ клубов
+1
0
+1
Про Субименди речь уже и не идет, из всего списка опроника не нашел.
+1
0
+1
Без сожаления можно расстаться с: Алонсо, Роберто, Ромеу, Левой, Кристенсеном, Кунде, Рафиньей, Торресом. За последних четверых, в принципе, можно неплохо поднять денег.
+2
-1
+1
Гримальдо, Ольмо и Руис из ПСЖ. Берите!
+1
0
+1
Ответ corazon blanco
По мне так он слишком переоценен, слишком часто теряют позицию, не так хорош на втором этаже. Араухо и Кристеансен ( когда здоров) выглядят сильнее его.
Понятно, спасибо
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Ответ Родри
Глобальная перестановка состава
А Деньги?
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Ответ Родри
Непонятно пока
Тогда может сначала тренера пригласить?
0
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Ответ Andrey Yaroslavtsev
Под какого тренера?
Непонятно пока
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Ответ Родри
Глобальная перестановка состава
Под какого тренера?
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Ответ Altim
Ау, модеры где?
По известному адресу разумеется.
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Ответ Altim
Ау, модеры где?
В Мадриде
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Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
К чему все эта хрень?Можно хоть иногда спорить и обсуждать адекватно?!
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