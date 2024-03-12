Медведев об отъезде Мостового в Европу: «Он «Зениту» самому нужен. 15 миллионов будет достаточно? Что за странные цифры? Больше!»

Теги Зенит Тулуза премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Медведев Андрей Мостовой Спорт-Экспресс Футбол

Александр Медведев оценил вероятность ухода Андрея Мостового из «Зенита».

«Сколько должен заплатить европейский клуб за Мостового? Я еще не думал над этим. Он нам самим нужен. 

15 миллионов [евро] будет достаточно? Что вы называете какие-то странные цифры? Больше!

«Тулуза» мне не звонила», — сказал председатель правления «Зенита».

«Зенит» дважды отказался продавать Мостового «Тулузе», в первый раз – за 5 млн евро. Хавбек не просил агентов найти ему клуб в Европе (Иван Карпов)

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26 комментариев
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15 миллионов только политпроект платит за баночников Артуров.
Мостовой 1,5 стоит
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Мда... С таким подходом у Мостового шансов уехать нету. С адекватностью похоже проблемы.
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В итоге поедет в Сочинский фарм как сутормин, несмотря на регламент не более 2 игроков как здесь боты рассказывали 🤣🤣🤣🤣
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Спасибо лимиту за это.
У владельцев нет желания продавать потому, что аналогичный по уровню футболист с российским паспортом будет стоить в районе указанной суммы.
А у футболистов не остается возможности выбора, так как за такую цену они в Европе нафиг никому не нужны.
Отсюда и получаем, что человек может уехать в Европу либо как Кузяев за бесплатно, либо как Головин за космические деньги (Но учитывая наш уровень, это единичным случаем будет ещё долгие годы), либо как Захарян за фиксированную сумму, но тут уже и владелец и игрок идут друг другу на уступки и никто по сути в большом выигрыше не остаётся.
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За него больше 15 млн тенге никто в Европе не заплатит!Закусывать надо товарищу Медведеву!
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В конце концов всегда можно его перевести в дубль.. Ишь чего удумал.. В Европе поиграть.
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в итоге уйдет свободным агентом
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15 млн???? что он курит??? если дадут 2, то надо плясать от радости!!
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он не стоит в Европе этих денег
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Это будет первый трансфер в Европу из Зенита-2...
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Каким-то непостижимым образом одновременно идут разговоры о том, что Семак не дает шанса россиянам, и о том, что бедные россияне в Зените практически в рабстве за их зарплату... Может быть, россиянам просто надо выгрызать свое место на поле, как это делает Мостовой?

P.S. В прошлом матче Мост был признан лучшим игроком. При наличии на поле олимпийского чемпиона Клаудиньо, Вендела и лидера среди бомбардиров РПЛ Матео Кассьера.
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Главное, чтоб как с Федотовым не замутили
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Надо продать, светлый он какой-то для нашего зенита. А на эти деньги привезти ещё мукунок из фавел
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С такими условиями, что от игроков, что от хозяев клубов, российским игрокам Европа не светит, лишь за редким исключением
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Лямов 5 его цена
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Контракт у него вроде бы до лета 2027.

С учетом цен паспортистов на внутреннем рынке и ограниченности состава, Зенит вряд ли отпустит игрока до завершения контракта.

Много денег за него не дадут в Европе, при этом любые трансферы паспортистов "на вход" для Зенита будут от 10 миллионов. Агентская мафия уже обозначила планку.

В таких условиях выгодней отпустить свободным агентом через 3 года, чем сейчас покупать замену за 10.
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На трансфермаркте - 3,5 стоит.
Возраст: 26 лет.
За него больше 5 никто в Европе не даст.
Про какие 15 вообще разговор?!
Из этого плена можно выбраться только по окончанию контракта: Оздоев, Кузяев, Круговой или поехать в Сочи.
Другого выхода у ребят с паспортом - нет.
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Да какие 15 миллионов? Не смеши народ. Максимум 6-7 млн.
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Самый дорогой паспорт в мире
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Сам не ам и другим не дам)))
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Это похоже Дмитрий Анатольевич Медведев говорит
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а за Тикнизяна давали 8-10 млн хотя уровень плюс минус одинаковый Тики даже по талантливее и моложе
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Пусть Губер подключится и зальёт нам что-нибудь про крепостных
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Ответ s_kapa
Медведь ведёт себя как хозяин крепостного театра. Ну что ж, получит тот же исход, что и в случае с Круговым
Только по игровому времени у Мостового всё лучше, да и контракт ещё только осенью переподписан. Значит всех все устраивает
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