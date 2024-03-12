Медведев об отъезде Мостового в Европу: «Он «Зениту» самому нужен. 15 миллионов будет достаточно? Что за странные цифры? Больше!»

Александр Медведев оценил вероятность ухода Андрея Мостового из «Зенита».

«Сколько должен заплатить европейский клуб за Мостового? Я еще не думал над этим. Он нам самим нужен.

15 миллионов [евро] будет достаточно? Что вы называете какие-то странные цифры? Больше!

« » мне не звонила», — сказал председатель правления «Зенита».

«Зенит» дважды отказался продавать Мостового «Тулузе», в первый раз – за 5 млн евро. Хавбек не просил агентов найти ему клуб в Европе (Иван Карпов)