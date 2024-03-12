Медведев об отъезде Мостового в Европу: «Он «Зениту» самому нужен. 15 миллионов будет достаточно? Что за странные цифры? Больше!»
Александр Медведев оценил вероятность ухода Андрея Мостового из «Зенита».
«Сколько должен заплатить европейский клуб за Мостового? Я еще не думал над этим. Он нам самим нужен.
15 миллионов [евро] будет достаточно? Что вы называете какие-то странные цифры? Больше!
«Тулуза» мне не звонила», — сказал председатель правления «Зенита».
«Зенит» дважды отказался продавать Мостового «Тулузе», в первый раз – за 5 млн евро. Хавбек не просил агентов найти ему клуб в Европе (Иван Карпов)
Мостовой 1,5 стоит
У владельцев нет желания продавать потому, что аналогичный по уровню футболист с российским паспортом будет стоить в районе указанной суммы.
А у футболистов не остается возможности выбора, так как за такую цену они в Европе нафиг никому не нужны.
Отсюда и получаем, что человек может уехать в Европу либо как Кузяев за бесплатно, либо как Головин за космические деньги (Но учитывая наш уровень, это единичным случаем будет ещё долгие годы), либо как Захарян за фиксированную сумму, но тут уже и владелец и игрок идут друг другу на уступки и никто по сути в большом выигрыше не остаётся.
P.S. В прошлом матче Мост был признан лучшим игроком. При наличии на поле олимпийского чемпиона Клаудиньо, Вендела и лидера среди бомбардиров РПЛ Матео Кассьера.
С учетом цен паспортистов на внутреннем рынке и ограниченности состава, Зенит вряд ли отпустит игрока до завершения контракта.
Много денег за него не дадут в Европе, при этом любые трансферы паспортистов "на вход" для Зенита будут от 10 миллионов. Агентская мафия уже обозначила планку.
В таких условиях выгодней отпустить свободным агентом через 3 года, чем сейчас покупать замену за 10.
Возраст: 26 лет.
За него больше 5 никто в Европе не даст.
Про какие 15 вообще разговор?!
Из этого плена можно выбраться только по окончанию контракта: Оздоев, Кузяев, Круговой или поехать в Сочи.
Другого выхода у ребят с паспортом - нет.