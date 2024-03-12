«Барсе» интересен Луис Диас. «Ливерпуль» хочет 120-140 млн евро – об этом агент сообщил Лапорте на ужине

«Барселоне» сообщили, сколько «Ливерпуль» хочет получить за Луиса Диаса.

Как пишет колумбийская газета El Heraldo, игра в этом сезоне привлекла внимание «Барселоны».

На прошлой неделе представитель колумбийца Карлос Ван Стрален поужинал с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, который хотел узнать, какую сумму запросит «Ливерпуль» в случае начала переговоров.

Лапорте сообщили, что за Диаса потребуют 120-140 миллионов евро. Для «Барсы» такие траты сейчас невозможны. Об этом Лапорта сообщил агенту игрока.

Отмечается, что «Ливерпуль» готов отпустить Луиса, если получит предложение, соответствующее этой оценке.

В этом сезоне у левого вингера 11 голов и три результативные передачи в 38 матчах за « » во всех турнирах. Статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.