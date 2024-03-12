«Барсе» интересен Луис Диас. «Ливерпуль» хочет 120-140 млн евро – об этом агент сообщил Лапорте на ужине
«Барселоне» сообщили, сколько «Ливерпуль» хочет получить за Луиса Диаса.
Как пишет колумбийская газета El Heraldo, игра Диаса в этом сезоне привлекла внимание «Барселоны».
На прошлой неделе представитель колумбийца Карлос Ван Стрален поужинал с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, который хотел узнать, какую сумму запросит «Ливерпуль» в случае начала переговоров.
Лапорте сообщили, что за Диаса потребуют 120-140 миллионов евро. Для «Барсы» такие траты сейчас невозможны. Об этом Лапорта сообщил агенту игрока.
Отмечается, что «Ливерпуль» готов отпустить Луиса, если получит предложение, соответствующее этой оценке.
В этом сезоне у левого вингера 11 голов и три результативные передачи в 38 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.
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