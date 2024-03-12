«Барсе» интересен Луис Диас. «Ливерпуль» хочет 120-140 млн евро – об этом агент сообщил Лапорте на ужине

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы агенты Луис Диас деньги Футбол

«Барселоне» сообщили, сколько «Ливерпуль» хочет получить за Луиса Диаса.

Как пишет колумбийская газета El Heraldo, игра Диаса в этом сезоне привлекла внимание «Барселоны».

На прошлой неделе представитель колумбийца Карлос Ван Стрален поужинал с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой, который хотел узнать, какую сумму запросит «Ливерпуль» в случае начала переговоров.

Лапорте сообщили, что за Диаса потребуют 120-140 миллионов евро. Для «Барсы» такие траты сейчас невозможны. Об этом Лапорта сообщил агенту игрока.

Отмечается, что «Ливерпуль» готов отпустить Луиса, если получит предложение, соответствующее этой оценке.

В этом сезоне у левого вингера 11 голов и три результативные передачи в 38 матчах за «Ливерпуль» во всех турнирах. Статистику 27-летнего игрока можно найти здесь.

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66 комментариев
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Лапорта: О, а я думал за 5 взять
+131
-1
+130
Ответ toxasel
Лапорта: О, а я думал за 5 взять
+ Серджи Роберто, клубный шарф и два билета на матч с Альмерией
+74
-1
+73
Не упускайте шанс! Будет как продажа Коутиньо))
+71
-1
+70
Ответ gold wayt
Ливерпуль слышит слово "Барселона" и сразу ценник с 80+ начинается. В будущем даже игрока молодёжки стоит им продавать не дешевле 30 млн.
У Ливера щас такая молодёжь, что тридцатка за нее - нормальная стартовая цена
+55
-2
+53
Лапорта в ответ попросил заплатить за ужин
+43
-5
+38
Ливерпуль слышит слово "Барселона" и сразу ценник с 80+ начинается. В будущем даже игрока молодёжки стоит им продавать не дешевле 30 млн.
+28
-3
+25
Забавно, что он это сказал после матча с Сити, где в Диаса вселился Лукаку
+20
-1
+19
Ответ S. A.
Забавно, что он это сказал после матча с Сити, где в Диаса вселился Лукаку
Зато в плане обводок вселился Месси :)
+12
-1
+11
Ответ Шурик Шурик
+ Серджи Роберто, клубный шарф и два билета на матч с Альмерией
Где главный козырь?)) годовая подписка на Спотифай))
+11
0
+11
Заранее извиняюсь за грубость, но лично по мне он "туповатый" игрок. И как бы не совсем "Ливерпульский"
+10
-2
+8
Ответ toxasel
Лапорта: О, а я думал за 5 взять
Мешков картошки причём :)
+8
0
+8
Тут скорее всего завышена цена из-за того что не хотят его продавать. Думаю если кто-то предложит не меньше 75 млн, продали бы. Но кто его знает. Думаю все равно на данный момент Барсе такие суммы не по карману
+7
0
+7
Ага, и Холланда купили и мбапе у Реала увели🤣.
+7
-1
+6
Ответ ant_dammit
Не упускайте шанс! Будет как продажа Коутиньо))
И ценник почти такой же😐
+5
0
+5
Ответ BiVG
У Ливера щас такая молодёжь, что тридцатка за нее - нормальная стартовая цена
Для Барселоны ценник с 50 лямов начинается.
+5
0
+5
Я думаю что после инцидента с Коутинью Барселона никого не должна покупать у Ливерпуля.
+5
0
+5
Мало просят с клуба, который прописывает для своих игроков "откупные" в районе миллиарда.
+7
-2
+5
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
40-50 лямов за никчемного Ямаля просите.
+5
-1
+4
Хорошо, что на ужин у Лапорты денег хватило, просто зачем интересоваться игроком, на которого у тебя точно нет денег?
+3
-1
+2
Ответ Hi Hi
Комментарий скрыт
Мне он самому не нравится, но его покупали примерно за столько из Порту, и резона продавать особого нет
+2
0
+2
Ответ Пётр Ильич
Комментарий удален модератором
да все уже с первого раза поняли. незачем по 10 раз повторять
+2
0
+2
Лапорта после озвучки цены ужином не подавился?.. 🤣
+2
0
+2
Ответ S. A.
Забавно, что он это сказал после матча с Сити, где в Диаса вселился Лукаку
🤣
скорее Заболотный, да и то только в плане реализации
+2
0
+2
Ответ vladimir.kostrichko
Я думаю что после инцидента с Коутинью Барселона никого не должна покупать у Ливерпуля.
после Маскерано и Суареса я так понимаю, тоже?
+2
0
+2
Ответ toxasel
Лапорта: О, а я думал за 5 взять
За 10 сегодня заберу брат
+1
0
+1
Ответ eftomolgy
Зато в плане обводок вселился Месси :)
Только Норвежский столб, который двигается по прямой и может запихнуть мяч в ворота вместе с соперником приносит намного больше, чем финты на месте, после которых идёт удар мимо ворот. Хоть 200 обводок будет за матч, но если после них игрок сам порет момент, то кпд этого всего 0.
Над Нуньесом стебались, но самый красивый футболист мира реально приносит пользу в каждом матче и вот его Красные не продадут ни за какие деньги и не только из за его красоты, а вот Диаса легко продадут, таких бегунков сейчас в футболе дофига.
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агент под кокаином
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Ответ отто торро
Я не понимаю что-то люди считают 120 лямов для Диаса много МЮ спиннера купил за 100 Челси Мудрика и Энсо 100+ Диас просто разрывает
и да, учи матчасть, Мудрик 70 стоил, остальное бонусы (заоблачных высот)
+1
0
+1
Лапорта : имею желание купить козу , но не имею возможности . Так выпьем же за то чтоб наши желания совпадали с нашими возможностями
+1
0
+1
Я не понимаю что-то люди считают 120 лямов для Диаса много
МЮ спиннера купил за 100
Челси Мудрика и Энсо 100+
Диас просто разрывает
+1
0
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