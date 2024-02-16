В «Барсе» ценят немецкую тренерскую школу. Флик, Тухель, Нагельсманн и Клопп – кандидаты

«Барселона» склоняется к тому, чтобы назначить немецкого тренера после ухода Хави.

Напомним, в конце января объявил, что покинет каталонский клуб по окончании сезона.

Как пишет Mundo Deportivo, в «Барселоне» рассматривают кандидатуры сразу четырех немецких тренеров.

Один из них – , взявший требл с «Баварией». Недавно он сменил агента, теперь его интересы представляет Пини Захави, у которого близкие отношения с президентом «Барселоны» . Кроме того, Захави – агент Роберта Левандовского. Флик предложил свои услуги «Барселоне» и знает, что клуб заинтересован в его приглашении. При этом Ханси, который уже какое-то время учит испанский язык, хочет еще немного подождать с окончательным решением о будущем, чтобы оценить все предложения, которые получит. Отмечается, что над возвращением Флика работает и « », которая недовольна .

Тухель – еще один кандидат на пост тренера «Барселоны». У него очень хорошие отношения с Захави, и он тоже предложил себя каталонскому клубу, понимая, каким шатким стало его положение в «Баварии».

Кроме того, обсуждаются кандидатуры тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна и Юргена Клоппа, который покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

В «Барселоне» высоко ценят немецкую тренерскую школу, в особенности – Лапорта. В пользу Флика говорит тот факт, что сейчас он без клуба, а также обладает крупными трофеями. Кроме того, в «Барсе» знают, что он очень заинтересован в этой работе.