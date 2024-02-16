В «Барсе» ценят немецкую тренерскую школу. Флик, Тухель, Нагельсманн и Клопп – кандидаты
«Барселона» склоняется к тому, чтобы назначить немецкого тренера после ухода Хави.
Напомним, в конце января Хави объявил, что покинет каталонский клуб по окончании сезона.
Как пишет Mundo Deportivo, в «Барселоне» рассматривают кандидатуры сразу четырех немецких тренеров.
Один из них – Ханси Флик, взявший требл с «Баварией». Недавно он сменил агента, теперь его интересы представляет Пини Захави, у которого близкие отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Кроме того, Захави – агент Роберта Левандовского. Флик предложил свои услуги «Барселоне» и знает, что клуб заинтересован в его приглашении. При этом Ханси, который уже какое-то время учит испанский язык, хочет еще немного подождать с окончательным решением о будущем, чтобы оценить все предложения, которые получит. Отмечается, что над возвращением Флика работает и «Бавария», которая недовольна Томасом Тухелем.
Тухель – еще один кандидат на пост тренера «Барселоны». У него очень хорошие отношения с Захави, и он тоже предложил себя каталонскому клубу, понимая, каким шатким стало его положение в «Баварии».
Кроме того, обсуждаются кандидатуры тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна и Юргена Клоппа, который покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.
В «Барселоне» высоко ценят немецкую тренерскую школу, в особенности – Лапорта. В пользу Флика говорит тот факт, что сейчас он без клуба, а также обладает крупными трофеями. Кроме того, в «Барсе» знают, что он очень заинтересован в этой работе.
- может, Клоппа возьмём?
- он не пойдёт.
-хм, а может тогда Клоппа?
- нет, он сказал, что ближайшее время работать не будет.
- хорошо, понял, тогда предлагаю Юргена Клоппа
- нужен другой кандидат!!!
- Да понял понял... Ну, например, Юрген Клопп...
- *****
1. Юрген Клопп.
Флик пока что тренер одного сезона, может он и хорош, но это не имеет подтверждения. В сборной у него не вышло.
После Боруссии у него нет результатов, в 3-х клубах с практически неограниченными возможностями и бюджетами он не показал - ничего, кроме ЛЧ.