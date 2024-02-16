В «Барсе» ценят немецкую тренерскую школу. Флик, Тухель, Нагельсманн и Клопп – кандидаты

Теги Бавария Ливерпуль премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Германии по футболу Юрген Клопп Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоан Лапорта Пини Захави Ханс-Дитер Флик Томас Тухель агенты Юлиан Нагельсманн Футбол

«Барселона» склоняется к тому, чтобы назначить немецкого тренера после ухода Хави.

Напомним, в конце января Хави объявил, что покинет каталонский клуб по окончании сезона.

Как пишет Mundo Deportivo, в «Барселоне» рассматривают кандидатуры сразу четырех немецких тренеров.

Один из них – Ханси Флик, взявший требл с «Баварией». Недавно он сменил агента, теперь его интересы представляет Пини Захави, у которого близкие отношения с президентом «Барселоны» Жоаном Лапортой. Кроме того, Захави – агент Роберта Левандовского. Флик предложил свои услуги «Барселоне» и знает, что клуб заинтересован в его приглашении. При этом Ханси, который уже какое-то время учит испанский язык, хочет еще немного подождать с окончательным решением о будущем, чтобы оценить все предложения, которые получит. Отмечается, что над возвращением Флика работает и «Бавария», которая недовольна Томасом Тухелем.

Тухель – еще один кандидат на пост тренера «Барселоны». У него очень хорошие отношения с Захави, и он тоже предложил себя каталонскому клубу, понимая, каким шатким стало его положение в «Баварии».

Кроме того, обсуждаются кандидатуры тренера сборной Германии Юлиана Нагельсманна и Юргена Клоппа, который покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

В «Барселоне» высоко ценят немецкую тренерскую школу, в особенности – Лапорта. В пользу Флика говорит тот факт, что сейчас он без клуба, а также обладает крупными трофеями. Кроме того, в «Барсе» знают, что он очень заинтересован в этой работе.

50 комментариев
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Тухлого возьмите, вместе посмеёмся
+34
-7
+27
Снова Клоппа в список засунули. Так и представляю обсуждение:
- может, Клоппа возьмём?
- он не пойдёт.
-хм, а может тогда Клоппа?
- нет, он сказал, что ближайшее время работать не будет.
- хорошо, понял, тогда предлагаю Юргена Клоппа
- нужен другой кандидат!!!
- Да понял понял... Ну, например, Юрген Клопп...
- *****
+23
-4
+19
Ответ Любезный Коссутий
с каких пор в Барсе ценят немецкую тренерскую школу, если их немцы никогда не тренировали, вроде
С 8-2 ценят
+18
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+15
Ответ Bavarec-Art
Тухлого возьмите, вместе посмеёмся
Нет уж, сейчас ваша очередь веселиться. А мы пока Рангника цепанём💀
+15
-2
+13
Ещё директоров из "Локомотива" можно позвать
+6
0
+6
Пускай приглашают Рангника на спортдира вместо цыгана Деку, а Флика на коуча. И вуаля, Барселона снова клуб здорового человека
+7
-2
+5
с каких пор в Барсе ценят немецкую тренерскую школу, если их немцы никогда не тренировали, вроде
+7
-2
+5
Это Клопп кандидат. Это Барселона кандидат
+5
-1
+4
Берите Клинсмана😂😇😁
+3
-1
+2
Список новых немецких тренеров, добившихся успеха вне Германии:
1. Юрген Клопп.

Флик пока что тренер одного сезона, может он и хорош, но это не имеет подтверждения. В сборной у него не вышло.
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Тухлый не нужен.
После Боруссии у него нет результатов, в 3-х клубах с практически неограниченными возможностями и бюджетами он не показал - ничего, кроме ЛЧ.
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Даёшь немца!
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Ответ Bavarec-Art
Тухлого возьмите, вместе посмеёмся
Да, было бы прикольно, если бы в Барсе был хороший тренер
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Ответ Daniil Kotov
Тухель и нормальный футбол это как?
Ну можете ПСЖ вспомнить и ответить на свой вопрос
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Томас Тухель - лучший, присмотритесь!
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Ответ Алексей Ненахов
Мостовой готов
Может еще Карпина предложишь😂😂
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Ответ Максим Семин
Список новых немецких тренеров, добившихся успеха вне Германии: 1. Юрген Клопп. Флик пока что тренер одного сезона, может он и хорош, но это не имеет подтверждения. В сборной у него не вышло.
По сборной вообще странно судить. Футбол клубов и сборных как небо и земля, учитывая что в Клубе ты почти весь год без особых перерывов можешь с ними работать и доносить идеи, а в сборной видишь футболистов 1-1,5 месяца в год, то вообще странно использовать это как аргумент против!
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они же больше по голландцам.. за последние 50 лет всего один тренер немец
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Барса хочет защищатся от Баварии)
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Зарема сейчас посоветует присмотреться к Тедеско
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Ответ Bavarec-Art
Тухлого возьмите, вместе посмеёмся
- на - = + ???)))
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Ответ Vlad Zhadejko
Не согласен, потому что: 1) На рынке есть Матеу Алемани, очень крутой спортдир, возможно, Лапорта уговорит его вернуться 2) Флик - кот в мешке, у него был всего один удачный сезон
А чего тогда не уговорил Алемани остаться ?
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Deutsche Ordnung
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Ответ Pucheslav
А чего тогда не уговорил Алемани остаться ?
Возможно, разногласия были. Но сейчас стало всё понятно.
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Ответ DoDidDone
Зарема сейчас посоветует присмотреться к Тедеско
Кстати, не удивлюсь, если через какое-то время увидим Тедеско во главе топ-клуба
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Ответ DoDidDone
Зарема сейчас посоветует присмотреться к Тедеско
У Тедеско пока чемпионат Европы, покажет там себя, вполне в очень приличные клубы будет дорога открыта.
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Ответ Любезный Коссутий
с каких пор в Барсе ценят немецкую тренерскую школу, если их немцы никогда не тренировали, вроде
Постоянные клиенты ))
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Ответ Эд
Томас Тухель - лучший, присмотритесь!
Это как в меме с Шуриком, смотрит - Клопп, протер очки, а там Тухель
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Ответ Иван Кузнецов
По сборной вообще странно судить. Футбол клубов и сборных как небо и земля, учитывая что в Клубе ты почти весь год без особых перерывов можешь с ними работать и доносить идеи, а в сборной видишь футболистов 1-1,5 месяца в год, то вообще странно использовать это как аргумент против!
Я же не делаю вывод, что он плохой тренер. Просто в сборной не подтвердил, что он топ.
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Нет уж, сейчас ваша очередь веселиться. А мы пока Рангника цепанём💀
Магата))
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