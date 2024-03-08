Puma готова платить «Барсе» до 200 млн евро в год. От Nike клуб получает 105 млн (Жерар Ромеро)

Стало известно, сколько денег «Барселоне» принесет сотрудничество с Puma.

Ранее стало известно, что каталонский клуб может прекратить сотрудничество с Nike и заключить контракт с , который вступит в силу в сезоне-2025/26.

По информации журналиста Жерар Ромеро, в четверг генеральный директор Puma Арне Фройндт встретился с руководителями «Барселоны» и предложил условия сотрудничества.

Немецкий бренд готов платить «Барселоне» до 200 миллионов евро в год. 115 млн евро составят фиксированные выплаты, еще 85 млн клуб может получить в виде бонусов.

По контракту с «благурана» получает 85+20 млн евро.