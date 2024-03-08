Puma готова платить «Барсе» до 200 млн евро в год. От Nike клуб получает 105 млн (Жерар Ромеро)

Теги Барселона Puma Nike игровая форма деньги Футбол

Стало известно, сколько денег «Барселоне» принесет сотрудничество с Puma.

Ранее стало известно, что каталонский клуб может прекратить сотрудничество с Nike и заключить контракт с Puma, который вступит в силу в сезоне-2025/26.

По информации журналиста Жерар Ромеро, в четверг генеральный директор Puma Арне Фройндт встретился с руководителями «Барселоны» и предложил условия сотрудничества. 

Немецкий бренд готов платить «Барселоне» до 200 миллионов евро в год. 115 млн евро составят фиксированные выплаты, еще 85 млн клуб может получить в виде бонусов. 

По контракту с Nike «благурана» получает 85+20 млн евро. 

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16 комментариев
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Богатая женщина, эта Рита)
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Ответ прощай Роналду
Отлично! Надо вернуть Месси и получим все 300 + новые спонсоры
Если вернуть Месси, то уйдут в -300.
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Разводят найки по изи схеме =)
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+6
Ответ Человек1991
Откуда у Пумы такие бабки ?) И зачем вообще всем спортивным брендам реклама на футболках , тем более такая дорогущая ?)
там же не только реклама, и большой процент с продаж футболок и атрибутики
+6
-1
+5
Ответ Человек1991
Откуда у Пумы такие бабки ?) И зачем вообще всем спортивным брендам реклама на футболках , тем более такая дорогущая ?)
Потому что она печатается самими брендами и ими же продается в евро и мелионных экземплярах. И их там ассортимент спорт инвентаря большой в количестве пр этому и платят.
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Больше бабок, и креативность у PUMA не хромает, так что интересно будет.
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Было бы интересно посмотреть на их дизайн, а то последние годы футболки Барсы не впечатляют стильными формами
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Ну и всё... Лапорта в ноль выйдет на следующий сезон
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Бонусы то на каких условиях?
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За шо?
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