Аспас о Мбаппе в «Реале»: «Легко сказать, что они будут уничтожать. «ПСЖ» с Месси и Неймаром тоже собирался стать бомбой, но ни разу не выиграл ЛЧ»
Яго Аспас высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».
– Ожидаешь ли ты, что «Реал» будет доминировать в Ла Лиге на протяжении следующих сезонов, если переход Мбаппе подтвердится?
– Для Ла Лиги это было бы хорошо, потому что чем сильнее игроки будут приходить, тем больше будет отдачи и экономического дохода. После этого торт нужно будет делить в более равных долях, чтобы другие команды могли подобраться немного ближе к «Реалу».
На бумаге очень легко сказать, что «Реал Мадрид» будет уничтожать с Мбаппе в составе, но это еще нужно воплотить на поле. «ПСЖ» тоже собирался стать бомбой с Месси и Неймаром, но они ни разу не выиграли Лигу чемпионов, – сказал нападающий «Сельты».