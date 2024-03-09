Аспас о Мбаппе в «Реале»: «Легко сказать, что они будут уничтожать. «ПСЖ» с Месси и Неймаром тоже собирался стать бомбой, но ни разу не выиграл ЛЧ»

Яго Аспас высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Ожидаешь ли ты, что «Реал» будет доминировать в на протяжении следующих сезонов, если переход подтвердится?

– Для Ла Лиги это было бы хорошо, потому что чем сильнее игроки будут приходить, тем больше будет отдачи и экономического дохода. После этого торт нужно будет делить в более равных долях, чтобы другие команды могли подобраться немного ближе к «Реалу».

На бумаге очень легко сказать, что « » будет уничтожать с Мбаппе в составе, но это еще нужно воплотить на поле. «ПСЖ» тоже собирался стать бомбой с и , но они ни разу не выиграли Лигу чемпионов, – сказал нападающий «Сельты».