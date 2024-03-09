Аспас о Мбаппе в «Реале»: «Легко сказать, что они будут уничтожать. «ПСЖ» с Месси и Неймаром тоже собирался стать бомбой, но ни разу не выиграл ЛЧ»

Теги ПСЖ Реал Мадрид Сельта Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Неймар Яго Аспас Килиан Мбаппе Футбол

Яго Аспас высказался о возможном переходе Килиана Мбаппе в «Реал».

– Ожидаешь ли ты, что «Реал» будет доминировать в Ла Лиге на протяжении следующих сезонов, если переход Мбаппе подтвердится?

– Для Ла Лиги это было бы хорошо, потому что чем сильнее игроки будут приходить, тем больше будет отдачи и экономического дохода. После этого торт нужно будет делить в более равных долях, чтобы другие команды могли подобраться немного ближе к «Реалу».

На бумаге очень легко сказать, что «Реал Мадрид» будет уничтожать с Мбаппе в составе, но это еще нужно воплотить на поле. «ПСЖ» тоже собирался стать бомбой с Месси и Неймаром, но они ни разу не выиграли Лигу чемпионов, – сказал нападающий «Сельты». 

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46 комментариев
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У Реал Мадрида сильный центр поля и даже старики как джокеры на лавке в свои 30+ могут показать уровень. У ПСЖ с трио только атака и была, не знаю, чего они ожидали. Неймар Лео помогали Вератти как-то создавать что-то. Когда Вератти травмировался или Неймар, как это было постоянно, то сразу была команда инвалидов. Остальные были или деревяхи или школота а-ля Барселона. Никакой адекватности трансферов. Да и Анчи в роли тренера другой уровень. Но ЛЧ также лотерея, не будет забывать. ПСЖ фортуной могут сейчас взять кубок.
+14
-4
+10
Ответ deadjoker
Ну галактикос действительно лч не выиграл.
2002 году вроде выиграли.
+7
0
+7
Ответ Jeicob Harlon
Комментарий скрыт
Анчи может слаб как тактик, но как тренер он не может быть слаб, хотя потому, что он первый, кто выиграл все топ 5 чпмпов и 4 раза ЛЧ, он находит подход к индивидуальностям как никто другой и объединяет звёзд в команде, а это не каждому дано...
+6
0
+6
Ответ VERBLYUD
Ты что остался в 2010?))
А причём тут 2010? Сколько лч взял месси без них?
+4
0
+4
Ответ vtsch4svws
Еще раз повторю, если не дошло. В апл приходиться бороться в каждом матче, в 4 лиге ты просто тренируешься перед лч на всяких середняках типо лутона 30 раз за сезон
еще раз повторяю,малой,хватит писать эту ахинею,я устал смеяться уже)).закончили,можешь не отвечать,дите)Бавария бы в апл твоем вытирала ноги об 70% команд,как она в ЛЧ не раз это делала).там 2 команды сильные,это Сити и Ливер,при чем с немецким тренером)).
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+4
Ответ BLADER
псж - стал посмещищем в Европе)))
Но последние 4 месяца чет все ржут над Баварией
+10
-6
+4
Ответ Виталий Ан
В Ла Лиге Реал точно будет доминировать. Даже если не возьмут Мбапе, то приличного форварда. Состав убойный. Барселона в кризисе. Удивлюсь если минимум 3 года подряд Мадрид не возьмет Ла Лигу. С ЛЧ все по другому.
Реал 2 года подряд то уже столько лет чемпионат не брал. А ты про три еще говоришь
+3
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+3
Ответ vtsch4svws
Но последние 4 месяца чет все ржут над Баварией
ну ржите дальше,у Баварии 6 ЛЧ и много полуфиналов и финалов,у парижской шапито не одной,а у Сити первая еле-еле...с миллиардными тратами)))не хочешь поржать еще?)смешно же)
+11
-8
+3
В Ла Лиге Реал точно будет доминировать. Даже если не возьмут Мбапе, то приличного форварда. Состав убойный. Барселона в кризисе. Удивлюсь если минимум 3 года подряд Мадрид не возьмет Ла Лигу. С ЛЧ все по другому.
+5
-3
+2
Ответ Jeicob Harlon
Комментарий скрыт
За счет чего его считаешь слабым тренером? Бред полный. На голову лучше Клоппа будет. Какие еще индивидуальные действия игроков. Игру строит тренер в первую очередь. Посмотри на рост игроков, это его работа и его результат.
+1
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+1
Мбаппе в Реале регулярно будет обеспечивать нас контентом, так что ждем
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-1
+1
Ответ BLADER
сам понял,что ляпнул?))могу напомнить,как Бавария ноги вытирала об английские клубы,напомнить или загуглишь?))и там не Лутон был))
имея нефтевышку,Сити первый раз взял ЛЧ,поржем вместе или по очереди?)).напомнить траты Сити,для взятия этого несчасного ЛЧ?))или опять по очереди поржем?))
+4
-3
+1
Ответ QWertY
Комментарий скрыт
Ну не против Эвертона ведь
+3
-2
+1
Ну галактикос действительно лч не выиграл.
+3
-2
+1
псж - стал посмещищем в Европе)))
+6
-5
+1
Ответ MVL
2002 году вроде выиграли.
Вроде их так стали называть с приходом Бекхэма в 2003 году
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Вроде их так стали называть с приходом Бекхэма в 2003 году
Когда Зидана взяли.
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Ответ Tne Gold
Мбаппе в Реале станет помехой
держи в курсе
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Ответ King_X
Месси в ПСЖ не играть пришёл)) А на лайте побегать и к ЧМ здоровье и форму подвести, что и сделал Он никогда за ПСЖ и на 50% не старался в сравнении с любым матчем на ЧМ, где бежал в оборону аж до своего углового флажка Странно Мбаппе в Реале на пике с отпуском Лео в Париже сравнивать
Полный бред, во-первых меси не знал, победит ли он на чм или нет, во-вторых любой игрок хочет победить в лиге чемпионов, халтурить можно в лиге фермеров, она действительно никому не интересна, а в лч все потеют на все 100%. Просто уровень Месси уже не для лч, года 4 разгромные вылеты из плей офф с полной беспомощностью
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Ответ Z Viva
так уже написали же что Мбаппе летом покинет псж
Ну и что? Потом скажут, что остаётся.
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Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Мбаппе в Реал никогда не перейдет. Все это игра с выбиванием более выгодного контракта. Если бы контракт был подписан, все стало известно, то Реал бы объявил о его переходе свободным агентом. Надо быть наивным, чтобы подумать о его переходе
так уже написали же что Мбаппе летом покинет псж
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Ответ AnMe
За счет чего его считаешь слабым тренером? Бред полный. На голову лучше Клоппа будет. Какие еще индивидуальные действия игроков. Игру строит тренер в первую очередь. Посмотри на рост игроков, это его работа и его результат.
Я хоть и болею за Реал, но мне как тренер Анче не особо нравится. Полный игнор ротации или доверии к своей молодёжи даже в проходных матчах. А так же его коронные промахи с выбором состава из-за которых Реал играет зачастую как аутсайдер...
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Вроде их так стали называть с приходом Бекхэма в 2003 году
Так это было к приходу Зидана, а не Бекхэма. Зиданы и Павоны....
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Ответ vtsch4svws
А в чс добавил наверное тоже по приколу, смешно ведь
я добавил тебя в чс,т.к. не вижу смысла вести диалог,ты в футболе мало понимаешь,а разговаривать с дверью,я не привык).удачи малой).это был последний ответ,я посмеялся,больше неинтересно)
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Ответ ZarvuR2020
Месси без Хави и Иньесты - деньги на ветер
Ты что остался в 2010?))
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Ответ BLADER
ты кто,чудо)).зачем влезаешь в разговор посторонних людей,тебя совсем не воспитывали)).покатайся на тазике,может не будет глупых мыслей влазит туда,куда не надо).без обид)
у меня и тазика нет, просто думаю, зачем ты тратишь время на какую то чушь(хотя сам сейчас потратил), лучше удели время семье, родным, близким
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Ответ BLADER
я добавил тебя в чс,т.к. не вижу смысла вести диалог,ты в футболе мало понимаешь,а разговаривать с дверью,я не привык).удачи малой).это был последний ответ,я посмеялся,больше неинтересно)
Правильно сделал) Бавария всегда и в любом состоянии может приподнести сюрприз. А уж мокнуть в грязь Барселону на изи
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Ответ Roman Popov
Комментарий удален модератором
ты кто,чудо)).зачем влезаешь в разговор посторонних людей,тебя совсем не воспитывали)).покатайся на тазике,может не будет глупых мыслей влазит туда,куда не надо).без обид)
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Ответ vtsch4svws
Дитя я , а кинул в чс ты Так и запишем - не вытянул спор и слился
Бавария выиграла бы АПЛ новому году.
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Ответ BLADER
еще раз повторяю,малой,хватит писать эту ахинею,я устал смеяться уже)).закончили,можешь не отвечать,дите)Бавария бы в апл твоем вытирала ноги об 70% команд,как она в ЛЧ не раз это делала).там 2 команды сильные,это Сити и Ливер,при чем с немецким тренером)).
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