Фанаты «Валенсии» сделали 20 тысяч постеров с карикатурами на Винисиуса – с носом Пиноккио. Служба безопасности «Местальи» их изымала

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига болельщики Месталья стадионы Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Фанаты «Валенсии» подготовили 20 тысяч постеров с карикатурами на Винисиуса.

Вчера «Реал» сыграл с «Валенсией» вничью – 2:2. Благодаря дублю Винисиуса «Мадриду», который проигрывал 0:2 к 30-й минуте, удалось сравнять счет.

Винисиус сыграл на «Месталье» впервые с мая 2023 года, когда он подвергся расизму со стороны болельщиков «Валенсии». В отчете Королевской испанской футбольной федерации тогда было сказано, что расистское поведение допустили «сотни фанатов».

Как пишет Marca, перед матчем с «Реалом» объединение болельщиков Libertad VCF подготовило 20 тысяч желтых постеров. На них были размещены традиционные лозунги, направленные против владельца «Валенсии» Питера Лима: «Лим, езжай домой!»

Кроме того, на постерах были карикатуры на Винисиуса. На них он изображен с носом Пиноккио. Изображения подписаны: «Пиноккиус, мне все равно».

Фото: marca.com

Вероятно, такое изображение связано с расхождением в версиях «Валенсии» и Винисиуса по поводу майских событий. Футболист говорил, что его оскорблял «весь стадион», а клуб настаивал на том, что это были единичные случаи.

Служба безопасности «Местальи» изымала постеры у болельщиков. Объединение Libertad VCF отреагировало на это: «Цензура. Диктатура. Слова, которые рифмуются с Питером Лимом».

Несмотря на попытки службы безопасности изъять заготовленные постеры, в чаше стадиона оказалось много болельщиков с ними.

Винисиус заткнул «Месталью» дублем, жестом BLM и «обезьяной». Но «Реал» не выиграл – странно

Скандалище: судья свистнул, когда «Реал» забивал победный на 99-й. Не ошибка, просто совпало?

Материалы по теме

58 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
винисиус конкретно позорит себя ,Реал и Бразилию.
+72
-25
+47
Будет коллекционной редкостью.
+44
-8
+36
Изъяла 20 000 постеров и передала все Винни
+30
-4
+26
Ахахах))Ну и в чём они неправы??
+36
-16
+20
Респект, показали людям правду!:)) Душат испанский народ конечно, изымают собственное имущество, и все из-за лицемерного африканца!:)) Какое позорище!:)
+30
-19
+11
Ответ Tne Gold
винисиус конкретно позорит себя ,Реал и Бразилию.
Горит после суперкубка?)))
+10
-2
+8
Ответ Tne Gold
винисиус конкретно позорит себя ,Реал и Бразилию.
И при этом он заткнул весь стадион сделав дубль)
+8
-1
+7
вот почему Винисиус притягивает к себе всё г.... ответ очевиден...и лежит на поверхности, по которой "плавает" Винисиус и не тонет...
+4
0
+4
Смешной получился)
+10
-7
+3
Ответ DAVID19-91
И при этом он заткнул весь стадион сделав дубль)
Как же красиво от заткнул им рот)

Напомнил хет-трик в ворота Барсы 😁
+2
0
+2
Ответ Sergey
Болелы Реала = лицемеры.)))
Factos!:)
+1
0
+1
Ответ rigobersong
А главное, это чистая правда, все понимают что винисиус и риаловские болельщики главные лгуны в футболе!:)
Болелы Реала = лицемеры.)))
+3
-2
+1
Молодцы болельщики Валенсии. Не лыком щиты, не дадут себя в обиду
+2
-1
+1
Теория эволюции Дарвина наоборот, на примере отдельно взятого пока человека.
+2
-2
0
Ответ Balt
Любимец Валенсии. И ведь дело вообще не в цвете его кожи и расизме как этот провокатор развернул.
Дело в том что Валенсия любимый клуб Вини? 7 мячей в их ворота забил - больше никому в Ла Лиге не клал
0
0
0
Ответ Dexter Morgan
Винисиус становится всё сильнее. Он питается хейтом фанатов.
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий