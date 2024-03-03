Фанаты «Валенсии» сделали 20 тысяч постеров с карикатурами на Винисиуса – с носом Пиноккио. Служба безопасности «Местальи» их изымала

Фанаты «Валенсии» подготовили 20 тысяч постеров с карикатурами на Винисиуса.

Вчера «Реал» сыграл с «Валенсией» вничью – 2:2. Благодаря дублю Винисиуса « », который проигрывал 0:2 к 30-й минуте, удалось сравнять счет.

Винисиус сыграл на «Месталье» впервые с мая 2023 года, когда он подвергся расизму со стороны болельщиков «Валенсии». В отчете Королевской испанской футбольной федерации тогда было сказано, что расистское поведение допустили «сотни фанатов».

Как пишет Marca, перед матчем с «Реалом» объединение болельщиков Libertad VCF подготовило 20 тысяч желтых постеров. На них были размещены традиционные лозунги, направленные против владельца «Валенсии» Питера Лима: «Лим, езжай домой!»

Кроме того, на постерах были карикатуры на . На них он изображен с носом Пиноккио. Изображения подписаны: «Пиноккиус, мне все равно».

Фото: marca.com

Вероятно, такое изображение связано с расхождением в версиях «Валенсии» и Винисиуса по поводу майских событий. Футболист говорил, что его оскорблял «весь стадион», а клуб настаивал на том, что это были единичные случаи.

Служба безопасности «Местальи» изымала постеры у болельщиков. Объединение Libertad VCF отреагировало на это: «Цензура. Диктатура. Слова, которые рифмуются с Питером Лимом».

Несмотря на попытки службы безопасности изъять заготовленные постеры, в чаше стадиона оказалось много болельщиков с ними.

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