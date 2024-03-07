«Абрамович – небожитель по статусу, но совершенно земной человек. Он многое сделал для футбола, сотни полей постелил в России». Экс-замдиректора академии Коноплева о бизнесмене

Экс-замдиректора академии Коноплева Малышев удивлен скромностью Абрамовича.

Владимир Малышев также работал в школах «Локомотива», «Чертаново» и в юношеских сборных России, а сейчас является спортивным директором академии « » из Хабаровска.

Юрий Коноплев – создатель академии в Тольятти, из которой вышли в том числе Алан Дзагоев и тренер Игорь Осинькин.

«Когда Юрия Петровича не стало [в 2006-м], академию Коноплева взял на себя фонд . Он лично прилетел в Тольятти.

Небожитель по статусу, но совершенно земной человек. В обычных джинсах, майке поло, очень спокойный. Больше слушал (и главное – умел слушать). Запомнилась блаженная улыбка. Он многое сделал и для академии, и вообще для футбола. Сотни полей постелил по всей России.

Дал номер своего помощника – : «Володя, если что-то нужно, пожалуйста, в любое время прямая доступность». Утвердили бюджет академии на 5 лет – очень серьезные деньги. Стажировки в Англию. Но спустя время появились идеологические расхождения (не хочу сейчас говорить какие) – многие тренеры ушли из академии.

К сожалению, как показало время, новая философия академии была большой ошибкой. Тоже пришлось уйти. Полгода было очень больно. Только спустя время принял предложение академии «Локомотива», – рассказал в интервью Sports Владимир Малышев.

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