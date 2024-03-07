«Абрамович – небожитель по статусу, но совершенно земной человек. Он многое сделал для футбола, сотни полей постелил в России». Экс-замдиректора академии Коноплева о бизнесмене

Теги премьер-лига Россия Роман Абрамович Sports.ru детский футбол Сергей Капков Юрий Коноплев Искра Владимир Малышев Бизнес Футбол

Экс-замдиректора академии Коноплева Малышев удивлен скромностью Абрамовича.

Владимир Малышев также работал в школах «Локомотива», «Чертаново» и в юношеских сборных России, а сейчас является спортивным директором академии «Искра» из Хабаровска.

Юрий Коноплев – создатель академии в Тольятти, из которой вышли в том числе Алан Дзагоев и тренер Игорь Осинькин. 

«Когда Юрия Петровича не стало [в 2006-м], академию Коноплева взял на себя фонд Романа Абрамовича. Он лично прилетел в Тольятти.

Небожитель по статусу, но совершенно земной человек. В обычных джинсах, майке поло, очень спокойный. Больше слушал (и главное – умел слушать). Запомнилась блаженная улыбка. Он многое сделал и для академии, и вообще для футбола. Сотни полей постелил по всей России. 

Дал номер своего помощника – Сергея Капкова: «Володя, если что-то нужно, пожалуйста, в любое время прямая доступность». Утвердили бюджет академии на 5 лет – очень серьезные деньги. Стажировки в Англию. Но спустя время появились идеологические расхождения (не хочу сейчас говорить какие) – многие тренеры ушли из академии.

К сожалению, как показало время, новая философия академии была большой ошибкой. Тоже пришлось уйти. Полгода было очень больно. Только спустя время принял предложение академии «Локомотива», – рассказал в интервью Sports Владимир Малышев.

Почему в России пропали дриблеры?

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34 комментария
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В России так легко стать небожителем, меценатом и святым. Стырить у государства миллиарды и кинуть народу кость в виде миллиона. И ты святой)))
+55
-10
+45
Приватизировал сырьевые ресурсы страны в свое ЧАСТНОЕ и ЛИЧНОЕ пользование, продавал сырье западным "друзьям", а "честно" заработанные деньги на продаже сырья народа, живущего в стране, он еще и вкладывал в западную экономику и инфраструктуру. Да уж, святой человек, просто почти что равен Богу, как и все наши олигархи-воры-коррупционеры)

Мало того, что награбили и наворовали десятки миллиардов долларов каждый, в сумме счет идет на сотни миллиардов, ограбив страну и простое население(это к слову делалось с согласия наших властей, которые были в тесном симбиозе с олигархами), так еще и ворованные деньги вывозили из России зарубеж, укрепляя их. Ладно бы еще наворовали у 99% населения, но вкладывались в Россию, а они наворовали и вкладывали на Запад.
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-4
+27
Ответ Алешка Терминатор
Комментарий скрыт
потому что в масштабах страны могут воровать только избранные.

"— В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю." (с)
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-3
+17
мерзкий тип
+9
-2
+7
Ворье
+9
-2
+7
Ответ Pasta
Приватизировал сырьевые ресурсы страны в свое ЧАСТНОЕ и ЛИЧНОЕ пользование, продавал сырье западным "друзьям", а "честно" заработанные деньги на продаже сырья народа, живущего в стране, он еще и вкладывал в западную экономику и инфраструктуру. Да уж, святой человек, просто почти что равен Богу, как и все наши олигархи-воры-коррупционеры) Мало того, что награбили и наворовали десятки миллиардов долларов каждый, в сумме счет идет на сотни миллиардов, ограбив страну и простое население(это к слову делалось с согласия наших властей, которые были в тесном симбиозе с олигархами), так еще и ворованные деньги вывозили из России зарубеж, укрепляя их. Ладно бы еще наворовали у 99% населения, но вкладывались в Россию, а они наворовали и вкладывали на Запад.
Интересно, что Федун с Алекперовым ровно с такой же биографией вполне уважаемы на спортсе.
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Тут скорее болельщики Челси в Англии подтвердят, чем в России ....
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Святой человек, воистину
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Ответ Pasta
Приватизировал сырьевые ресурсы страны в свое ЧАСТНОЕ и ЛИЧНОЕ пользование, продавал сырье западным "друзьям", а "честно" заработанные деньги на продаже сырья народа, живущего в стране, он еще и вкладывал в западную экономику и инфраструктуру. Да уж, святой человек, просто почти что равен Богу, как и все наши олигархи-воры-коррупционеры) Мало того, что награбили и наворовали десятки миллиардов долларов каждый, в сумме счет идет на сотни миллиардов, ограбив страну и простое население(это к слову делалось с согласия наших властей, которые были в тесном симбиозе с олигархами), так еще и ворованные деньги вывозили из России зарубеж, укрепляя их. Ладно бы еще наворовали у 99% населения, но вкладывались в Россию, а они наворовали и вкладывали на Запад.
Я очень давно знал одного , угонял дорогие тачки в Москве...однажды приехал и нам во дворе всем мороженное купил. Небожитель.
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Ответ Алешка Терминатор
То есть всё-таки не "так легко", как считают дети со спортса. Что и требовалось доказать.
нет, не так легко. тебя посадят за велосипед, а он будет воровать составы
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он небожитель для нас - червяков...
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Ответ &_Bishep_&
Я очень давно знал одного , угонял дорогие тачки в Москве...однажды приехал и нам во дворе всем мороженное купил. Небожитель.
ну мороженое ты съел в итоге?
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Ответ schwein
Это выходит в стране никакие ресурсы не могут быть частными? Все должно быть исключительно государственным? Я не в защиту Абрамовича, а из интереса.
В плане?
А как ты такой вывод сделал из моего комментария?)
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Ответ seppblatter@mail.ru
Я не сомневался в отсутствии у тебя могза)) про легкость воровства никто не писал. Стать небожителем с миллиардами это легко. Что ж ты такой
Сынок, миллиарды надо откуда-то взять. А откуда-то взять их нелегко. Речь об этом.
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Ответ Алешка Терминатор
Речь идёт не о твоих первобытно-иррационально-суеверных страхах о посадке за велосипед (как наши далёкие предки грозы боялись). Речь о том, что "воровать составы" вовсе не "так легко". В то время как дети со спортса думают, что легко. Потому что они глупы, инфантильны и жизни не знают.
серьезно? ты думаешь, приближенным к телу так сложно воровать "составы"? ты сильно ошибаешься.
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Ответ Мыкола
В России так легко стать небожителем, меценатом и святым. Стырить у государства миллиарды и кинуть народу кость в виде миллиона. И ты святой)))
Ну всё же между Абрамовичем и теми же вротенбергами разница колоссальная.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Написано же: легко стать небожителем. Про стырить не написано. А ты даже за спонсоров уркаигы впрягаешься)))
К "стать небожителем" написанное выше относится в той же мере
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Ответ Мыкола
В России так легко стать небожителем, меценатом и святым. Стырить у государства миллиарды и кинуть народу кость в виде миллиона. И ты святой)))
Справедливости ради, времена Абрамовича в Академии Коноплева - это времена истинно европейской подготовки молодых футболистов. Пацаны тогда по всему миру ездили, получали стипендии, много крутых футболистов тогда вышли из академии. Так что , хоть и тырил, но хотя бы здесь что-то делал. Тырить в целом плохо. Согласен. Безусловно.
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Пора икону сделать в честь Абрамовича
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Какая бы сейчас была страна РОССИЯ, если бы вместо вечного ботексного недоразумения был он.
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Ответ Иван Баланар
В принципе, абсолютно тоже самое, что они делали с позволения путина все его 25 лет правления. Но ты всё равно пойдешь и проголосуешь за Вадима Вадимыча. Респект.
Это выходит в стране никакие ресурсы не могут быть частными? Все должно быть исключительно государственным?
Я не в защиту Абрамовича, а из интереса.
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Ответ Pasta
Приватизировал сырьевые ресурсы страны в свое ЧАСТНОЕ и ЛИЧНОЕ пользование, продавал сырье западным "друзьям", а "честно" заработанные деньги на продаже сырья народа, живущего в стране, он еще и вкладывал в западную экономику и инфраструктуру. Да уж, святой человек, просто почти что равен Богу, как и все наши олигархи-воры-коррупционеры) Мало того, что награбили и наворовали десятки миллиардов долларов каждый, в сумме счет идет на сотни миллиардов, ограбив страну и простое население(это к слову делалось с согласия наших властей, которые были в тесном симбиозе с олигархами), так еще и ворованные деньги вывозили из России зарубеж, укрепляя их. Ладно бы еще наворовали у 99% населения, но вкладывались в Россию, а они наворовали и вкладывали на Запад.
Это условие такое, те кто назначил их и дал им воровать не дадут вкладывать в Россию.
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Что подумать о стране, где вора и убийцу называют небожителем?
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Ответ schwein
Это выходит в стране никакие ресурсы не могут быть частными? Все должно быть исключительно государственным? Я не в защиту Абрамовича, а из интереса.
Я, если тебе интересно, абсолютно никакой ненависти не испытываю к олигархам, которые участвовали в приватизации.
По крайней мере, там была хоть какая-то конкуренция и, если совсем обобщать, этот процесс был достаточно открытым. Другое дело, что в то время люди вообще мало что понимали в рыночной экономике и не осознавали потенциальную выгоду от всего происходящего. Получается, что некоторые люди воспользовались обстоятельствами, умноженными на свои ресурсы, и им благоволила удача в том плане, что народ ничего не смыслил в этом. Желать того, что всему населению страны должны были конкретно на пальцах разложить все плюсы процесса приватизации - утопия.
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Абрамович сделал из Челси топ клуб
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