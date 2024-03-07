«Абрамович – небожитель по статусу, но совершенно земной человек. Он многое сделал для футбола, сотни полей постелил в России». Экс-замдиректора академии Коноплева о бизнесмене
Экс-замдиректора академии Коноплева Малышев удивлен скромностью Абрамовича.
Владимир Малышев также работал в школах «Локомотива», «Чертаново» и в юношеских сборных России, а сейчас является спортивным директором академии «Искра» из Хабаровска.
Юрий Коноплев – создатель академии в Тольятти, из которой вышли в том числе Алан Дзагоев и тренер Игорь Осинькин.
«Когда Юрия Петровича не стало [в 2006-м], академию Коноплева взял на себя фонд Романа Абрамовича. Он лично прилетел в Тольятти.
Небожитель по статусу, но совершенно земной человек. В обычных джинсах, майке поло, очень спокойный. Больше слушал (и главное – умел слушать). Запомнилась блаженная улыбка. Он многое сделал и для академии, и вообще для футбола. Сотни полей постелил по всей России.
Дал номер своего помощника – Сергея Капкова: «Володя, если что-то нужно, пожалуйста, в любое время прямая доступность». Утвердили бюджет академии на 5 лет – очень серьезные деньги. Стажировки в Англию. Но спустя время появились идеологические расхождения (не хочу сейчас говорить какие) – многие тренеры ушли из академии.
К сожалению, как показало время, новая философия академии была большой ошибкой. Тоже пришлось уйти. Полгода было очень больно. Только спустя время принял предложение академии «Локомотива», – рассказал в интервью Sports Владимир Малышев.
Мало того, что награбили и наворовали десятки миллиардов долларов каждый, в сумме счет идет на сотни миллиардов, ограбив страну и простое население(это к слову делалось с согласия наших властей, которые были в тесном симбиозе с олигархами), так еще и ворованные деньги вывозили из России зарубеж, укрепляя их. Ладно бы еще наворовали у 99% населения, но вкладывались в Россию, а они наворовали и вкладывали на Запад.
"— В наше время, Серёжа, можно украсть велосипед и всё здоровье отдать в тюрьме. А можно воровать вагонами и всегда оставаться на плаву. В России красть составы гораздо безопаснее, чем велосипеды, это я тебе конкретно говорю." (с)
А как ты такой вывод сделал из моего комментария?)
Я не в защиту Абрамовича, а из интереса.
По крайней мере, там была хоть какая-то конкуренция и, если совсем обобщать, этот процесс был достаточно открытым. Другое дело, что в то время люди вообще мало что понимали в рыночной экономике и не осознавали потенциальную выгоду от всего происходящего. Получается, что некоторые люди воспользовались обстоятельствами, умноженными на свои ресурсы, и им благоволила удача в том плане, что народ ничего не смыслил в этом. Желать того, что всему населению страны должны были конкретно на пальцах разложить все плюсы процесса приватизации - утопия.