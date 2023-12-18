Моуринью о причинах успеха «Челси» 00-х: «Деньги Абрамовича, в первую очередь. У нас было все лучшее: хороший тренер, хорошие игроки»
Жозе Моуринью назвал деньги Романа Абрамовича главным фактором успеха «Челси».
Португалец тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год. В первый период команда дважды стала чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Кубок лиги (дважды) и Суперкубок. Во второй «синие» выиграли чемпионат Англии и Кубок лиги.
– Благодаря чему ваш первый «Челси» был таким особенным?
– В первую очередь – деньги Абрамовича. Потому что каждый раз, когда мы говорим о лучших командах, мы говорим и о деньгах: нынешний «Манчестер Сити», нынешний «Ливерпуль», нынешний «Челси», хоть он и не так хорош, как наш.
В наше время у «Челси» было все лучшее. У нас был хороший тренер, у нас были хорошие игроки, и тогда мы могли выбирать игроков, учитывая их характер, индивидуальность, – сказал тренер «Ромы» в подкасте The Obi One Podcast.
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Респект португальцу
лидеров в команде нет. Стерлинга все хейтят, а в основном вся угроза идёт от него в основном. Больше и выделить наверно некого.
(с) тов. Бонопарт Н.
во-вторых, бонАпарт)
когда спросили тогда ответил. в чем проблема? У Пепа недавно спросили и он сказал что они заслужили успех работой и умением вести игру. Честно?
Не упомянул 2 млрд затрат только на трансферы и 115 нарушений 🤣
и добавляют: стиль игры, стиль игры 🤣🤣🤣🤣