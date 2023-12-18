Моуринью о причинах успеха «Челси» 00-х: «Деньги Абрамовича, в первую очередь. У нас было все лучшее: хороший тренер, хорошие игроки»

Жозе Моуринью назвал деньги Романа Абрамовича главным фактором успеха «Челси».

Португалец тренировал « » с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год. В первый период команда дважды стала чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Кубок лиги (дважды) и Суперкубок. Во второй «синие» выиграли чемпионат Англии и Кубок лиги.

– Благодаря чему ваш первый «Челси» был таким особенным?

– В первую очередь – деньги . Потому что каждый раз, когда мы говорим о лучших командах, мы говорим и о деньгах: нынешний «Манчестер Сити», нынешний «Ливерпуль», нынешний «Челси», хоть он и не так хорош, как наш.

В наше время у «Челси» было все лучшее. У нас был хороший тренер, у нас были хорошие игроки, и тогда мы могли выбирать игроков, учитывая их характер, индивидуальность, – сказал тренер «Ромы» в подкасте The Obi One Podcast.

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