Моуринью о причинах успеха «Челси» 00-х: «Деньги Абрамовича, в первую очередь. У нас было все лучшее: хороший тренер, хорошие игроки»

Теги Рома Челси Жозе Моуринью премьер-лига Англия Роман Абрамович деньги Футбол

Жозе Моуринью назвал деньги Романа Абрамовича главным фактором успеха «Челси».

Португалец тренировал «Челси» с 2004 по 2007 год, а также с 2013 по 2015 год. В первый период команда дважды стала чемпионом Англии, выиграл Кубок Англии, Кубок лиги (дважды) и Суперкубок. Во второй «синие» выиграли чемпионат Англии и Кубок лиги.

– Благодаря чему ваш первый «Челси» был таким особенным?

–  В первую очередь – деньги Абрамовича. Потому что каждый раз, когда мы говорим о лучших командах, мы говорим и о деньгах: нынешний «Манчестер Сити», нынешний «Ливерпуль», нынешний «Челси», хоть он и не так хорош, как наш.

В наше время у «Челси» было все лучшее. У нас был хороший тренер, у нас были хорошие игроки, и тогда мы могли выбирать игроков, учитывая их характер, индивидуальность, – сказал тренер «Ромы» в подкасте The Obi One Podcast.

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31 комментарий
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в отличие от Пепа и персофанов Пепки, Жозе признает в чем "секрет" успеха.
Респект португальцу
+40
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Всегда любил Жозе за прямоту. Иногда его речи слишком эмоциональные и резкие, но он всегда говорит то, что думает.
+31
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Респект за честность!
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-3
+10
Ответ Арман Мартиросян
Всегда любил Жозе за прямоту. Иногда его речи слишком эмоциональные и резкие, но он всегда говорит то, что думает.
Реал при нем был машиной для убийства)
+8
-3
+5
Ну сейчас денег столько же, если не больше, а команда-дно.
лидеров в команде нет. Стерлинга все хейтят, а в основном вся угроза идёт от него в основном. Больше и выделить наверно некого.
+6
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+4
Для ведения войны мне необходимы три вещи: во-первых — деньги, во-вторых — деньги и в третьих — деньги.
(с) тов. Бонопарт Н.
+4
0
+4
Распилили страну, чтобы какой-то жулик потешил своё эго футбольными победами в апл.
+3
0
+3
Ответ Дима
в отличие от Пепа и персофанов Пепки, Жозе признает в чем "секрет" успеха. Респект португальцу
Да, Фаперы Шарлатана и он сам так никогда не скажут , а будут тыкать в то сколько тратит МЮ или просто "мы просто хорошо делаем свою работу"
+6
-3
+3
Ответ Вондроушова
Реал при нем был машиной для убийства)
По игре заслуживали ЛЧ гораздо больше, чем тот же Реал Анчелотти.
+7
-4
+3
Мерзкая команда была(в хорошем смысле), не хотелось с ними играть
+4
-2
+2
Как сказал недавно Галлиани:"Я слишком давно в футболе, чтобы не понимать, что на результат влияет прежде всего стоимость состава и зарплаты бюджет".
+3
-1
+2
это деньги россиян, Жозе.
+16
-14
+2
Ответ Yony
Для ведения войны мне необходимы три вещи: во-первых — деньги, во-вторых — деньги и в третьих — деньги. (с) тов. Бонопарт Н.
во-первых, приветствую вас.
во-вторых, бонАпарт)
+2
0
+2
это правда. поэтому когда условные шейхи заливают баблом условный МС, чтобы взойти на вершину... просто другого выхода нет, без огромных вливаний никаких спортивных результатов не будет. хотя большим баблом тоже надо умело распоряжаться, что наглядно ПСЖ доказывает
+2
0
+2
Ответ analitik1998
Спустя 16 лет признался. За такое действительно надо респектануть.)
лол
когда спросили тогда ответил. в чем проблема? У Пепа недавно спросили и он сказал что они заслужили успех работой и умением вести игру. Честно?
Не упомянул 2 млрд затрат только на трансферы и 115 нарушений 🤣
+3
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+1
Ответ Глеб Кравцов
Да, Фаперы Шарлатана и он сам так никогда не скажут , а будут тыкать в то сколько тратит МЮ или просто "мы просто хорошо делаем свою работу"
100%))
и добавляют: стиль игры, стиль игры 🤣🤣🤣🤣
+4
-3
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Ответ Птюч, Ёж.
это деньги россиян, Жозе.
Низкий поклон россиянам
+1
0
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Моуринью о причинах успеха «Челси» 00-х: «У нас было все лучшее: хороший тренер, очень хороший тренер, выдающийся тренер, легендарный тренер»
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Да и сами игроки не были бесхарактерными тряпками, как сейчас нынешние!)
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Ответ oka79410
во-первых, приветствую вас. во-вторых, бонАпарт)
В-треьтих он не тов. а имп-ор
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Ответ Дима
в отличие от Пепа и персофанов Пепки, Жозе признает в чем "секрет" успеха. Респект португальцу
разница, что фанаты Жозе не лицемеры
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с возрастом жозе стал еще лучше
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Го на третий заход)
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