У Беллингема 6 игр подряд с результативным действием за новый клуб в ЛЧ. Он повторил рекорд Дзюбы и Мбаппе
Джуд Беллингем совершил результативные действия в 6 играх подряд за новый клуб в ЛЧ.
На этом отрезке на счету хавбека «Реала» 4 гола и 4 ассиста.
Таким образом, Беллингем повторил рекорд Артема Дзюбы (6+2 за «Зенит» в 2015 году), Килиана Мбаппе (4+3 за «ПСЖ» в 2017-м) и Себастьяна Аллера (11+2 за 7 матчей кряду за «Аякс» в 2021-м), при этом учитываются данные с сезона-2003/04.
Пушка Халка на Месталье, раскат Лиона и дома и в гостях, ну и по традиции слитый матч 6 тура, так как он последний в году:)
Ну а Беллингем равняется на лучших)и Аллера😁