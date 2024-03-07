У Беллингема 6 игр подряд с результативным действием за новый клуб в ЛЧ. Он повторил рекорд Дзюбы и Мбаппе

Джуд Беллингем совершил результативные действия в 6 играх подряд за новый клуб в ЛЧ.

На этом отрезке на счету хавбека « » 4 гола и 4 ассиста.

Таким образом, повторил рекорд (6+2 за « » в 2015 году), (4+3 за «ПСЖ» в 2017-м) и Себастьяна Аллера (11+2 за 7 матчей кряду за «Аякс» в 2021-м), при этом учитываются данные с сезона-2003/04.

Джуд повторил рекорд Дзюбы в ЛЧ. Мбаппе – совладелец