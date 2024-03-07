У Беллингема 6 игр подряд с результативным действием за новый клуб в ЛЧ. Он повторил рекорд Дзюбы и Мбаппе

Теги Зенит ПСЖ Артем Дзюба Аякс Реал Мадрид Лига чемпионов УЕФА рекорды Себастьян Аллер Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем совершил результативные действия в 6 играх подряд за новый клуб в ЛЧ.

На этом отрезке на счету хавбека «Реала» 4 гола и 4 ассиста.

Таким образом, Беллингем повторил рекорд Артема Дзюбы (6+2 за «Зенит» в 2015 году), Килиана Мбаппе (4+3 за «ПСЖ» в 2017-м) и Себастьяна Аллера (11+2 за 7 матчей кряду за «Аякс» в 2021-м), при этом учитываются данные с сезона-2003/04.

Джуд повторил рекорд Дзюбы в ЛЧ. Мбаппе – совладелец

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23 комментария
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Вот это хохма. Два лучших игрока мира и Мбаппе в одном списке
+156
-2
+154
Кроме шуток, нечасто на серьёзных щах можно увидеть Джуда, Мбаппе и Дзюбу в одной статье об одном и том же футбольном достижении.
+82
0
+82
не думал что когда нибудь увижу дзюбу в одной новости с мбаппе и беллингемом
+36
0
+36
Групповой этап ЛЧ 15/16 был огонь, конечно.
Пушка Халка на Месталье, раскат Лиона и дома и в гостях, ну и по традиции слитый матч 6 тура, так как он последний в году:)

Ну а Беллингем равняется на лучших)и Аллера😁
+28
-2
+26
😂😂😂
+12
-3
+9
Звучит как анекдот
+7
-2
+5
Ответ Green grass
Вот это хохма. Два лучших игрока мира и Мбаппе в одном списке
Не соглашусь. Джуду ещё есть что доказывать, чтобы быть в этом списке топ игроков. В остальном да, это лучшие
+10
-5
+5
6+2 у Дзюбы получше будут!
+4
0
+4
Дзюбиньо)
+2
0
+2
Аххахахах АртёмкО
+3
-3
0
Для Джуда, наверное, честь оказаться в такой великой компании
0
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Дзюба был первым! Уже в истории Лиги Чемпионов!
+1
-1
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Беллингем: всегда мечтал быть как Дзюба!
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Аллер, конечно феноменально сделал
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Ответ BaltimoreRavens
Пипец... Дзюбиньё в одном ряду с Мбаппе и Беллингемом... Ой... Не так... Как смели эти мбаппешки и белингешки пытаться покорить рекорд великого Дзюбы?!
не, первый абзац лучше)
+1
-1
0
Ответ Фахрик
Не соглашусь. Джуду ещё есть что доказывать, чтобы быть в этом списке топ игроков. В остальном да, это лучшие
Да Джуд не снял всем известное видео и не засветился с трансом, есть куда расти и что доказывать.
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