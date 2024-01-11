Пети о Мбаппе в «Реале»: «Им придется повысить Беллингему зарплату, потому что топ-игроки хотят получать больше всех. Это может стать началом проблем в раздевалке»

Теги ПСЖ премьер-лига Англия Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Эммануэль Пети Килиан Мбаппе Джуд Беллингем Футбол

Эммануэль Пети считает, что Килиан Мбаппе может плохо повлиять на «Реал».

«Если бы я был Мбаппе, я бы спросил себя: «Если бы я действительно хотел перейти в «Реал», то сделал бы это полтора года назад, так почему сейчас?» Ситуация в Мадриде заметно изменилась. Если я останусь в Париже, то буду тем, кто принесет ему победу в Лиге чемпионов, а такого в истории еще не было».

Мбаппе может стать первым, кто это сделает. Он уже побил все рекорды в «ПСЖ».

Или теперь ему нужно отправляться в АПЛ.

На мой взгляд, выбор стоит между «Реалом» и АПЛ. Можете ли вы представить себе Беллингема, если Килиан окажется в Мадриде? Клубу пришлось бы повышать ему зарплату.

Мбаппе – свободный агент, это означает, что он получит много денег. А знаете, как все устроено в раздевалке? Топ-футболисты хотят зарабатывать больше всех. Если они почувствуют, что из ниоткуда взялся какой-то игрок, который получает больше них, это может стать началом проблем в раздевалке», – сказал бывший хавбек сборной Франции.

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14 комментариев
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Началом проблем в раздевалке станет сам его приход вместе со своим огромным самомнением
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а я бы отметил карвахаля за этот матч, ну мощно же отыграл
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Тут конечно Пети прав. Джуд согласися на меньшую ЗП ради Реала и если придет Мбаппе и ему дадут больше, то он задаст вопросы. И тут придется уравнивать, а там еще Вини и Родриго захотят тоже повышения, раз этим двоим тоже дали. Так что Мбаппе придется ради Реала урезать аппетиты и согласиться на ЗП уровня Джуда и Вини.
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Ответ Anya Belova
Началом проблем в раздевалке станет сам его приход вместе со своим огромным самомнением
Ну с Роналду же как-то получилось. Да и у Бензема характер не сахар.
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Пети французский Мостовой. Все о футболе знает. Просто в отличии от Мостового, ему повезло оказаться в топ сборной
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да все это итак знают, только Флорентино Пересу по Xy 9IM
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Пети плохо понимает, что за личность президент Реала) он не даст никому задрать нос)
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Эммик,звони Пересу.Скажи что этого глосика с Привоза брать не надо...)
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Проблемы будут реальные если Мбаппе перейдёт в Реал, это даже не обсуждается.
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Ответ Дмитрий Крутенко
Тут конечно Пети прав. Джуд согласися на меньшую ЗП ради Реала и если придет Мбаппе и ему дадут больше, то он задаст вопросы. И тут придется уравнивать, а там еще Вини и Родриго захотят тоже повышения, раз этим двоим тоже дали. Так что Мбаппе придется ради Реала урезать аппетиты и согласиться на ЗП уровня Джуда и Вини.
Зачем ему ужиматься в ЗП, причем очень сильно? ПСЖ может фуру денег выкатить. Самому Реалу Мбаппе тоже важен, тут же не игрок за клубом бегает.
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Ответ Anya Belova
Началом проблем в раздевалке станет сам его приход вместе со своим огромным самомнением
Справедливости ради, такое самомнение у него не на пустом месте.
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Ответ Anya Belova
Началом проблем в раздевалке станет сам его приход вместе со своим огромным самомнением
Само по себе, это уже было бы неплохо)
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Ответ Салесар
Ну с Роналду же как-то получилось. Да и у Бензема характер не сахар.
Бенз почти всю карьеру в Мадриде был подписчиком снарядов для Роналду
Ну а во вторых Бензема это реальный пример когда человек правда хотел играть за Мадрид,а не как Мбаппе
А в третьих Карим никогда за все 12 лет в клубе вроде ни разу не требовал баснословного оклада себе
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