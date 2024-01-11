Пети о Мбаппе в «Реале»: «Им придется повысить Беллингему зарплату, потому что топ-игроки хотят получать больше всех. Это может стать началом проблем в раздевалке»

Эммануэль Пети считает, что Килиан Мбаппе может плохо повлиять на «Реал».

«Если бы я был Мбаппе, я бы спросил себя: «Если бы я действительно хотел перейти в «Реал», то сделал бы это полтора года назад, так почему сейчас?» Ситуация в Мадриде заметно изменилась. Если я останусь в Париже, то буду тем, кто принесет ему победу в Лиге чемпионов, а такого в истории еще не было».

Мбаппе может стать первым, кто это сделает. Он уже побил все рекорды в « ».

Или теперь ему нужно отправляться в АПЛ.

На мой взгляд, выбор стоит между « » и . Можете ли вы представить себе , если окажется в Мадриде? Клубу пришлось бы повышать ему зарплату.

Мбаппе – свободный агент, это означает, что он получит много денег. А знаете, как все устроено в раздевалке? Топ-футболисты хотят зарабатывать больше всех. Если они почувствуют, что из ниоткуда взялся какой-то игрок, который получает больше них, это может стать началом проблем в раздевалке», – сказал бывший хавбек сборной Франции.

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