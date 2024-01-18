«Челси» на фоне беспорядков в Эквадоре предоставил круглосуточную охрану 16-летнему Паесу. Семье Кайседо предложили ту же помощь

«Челси» оказал поддержку игрокам из Эквадора на фоне беспорядков в стране.

Ранее «Челси» подписал контракт с 16-летним футболистом «Индепендьенте дель » за сумму около 17 млн фунтов – футболист присоединится к « » в мае 2025 года, когда ему исполнится 18 лет.

По сообщениям The Telegraph, массовые беспорядки в , начавшиеся на прошлой неделе, вызвали беспокойство «Челси». Утверждается, что клуб предоставил круглосуточную охрану Паесу и его семье, а также предложил такую же помощь членам семьи , которые по-прежнему проживают в Эквадоре.

9 января в Эквадоре был введен режим «внутреннего вооруженного конфликта» – в этот день по всей стране начались беспорядки с участием преступных группировок, также вооруженными людьми была захвачена студия телеканала TC Television. Накануне в нескольких тюрьмах страны произошли бунты.