Титов о Промесе и «Спартаке»: «Надо закончить историю в ОАЭ – мы должны знать, что он никого не убил. Как к футболисту к нему вопросов нет. Жаль, что прилипла негативная слава»
Егор Титов высказался о ситуации с Квинси Промесом.
На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.
– Задержание Промеса в ОАЭ ударило по «Спартаку» сильнее?
– Хочется, чтобы Квинси вернулся как можно скорее. Надеюсь, не только спартаковские руководители, но и люди повыше, а мне кажется, вопрос зашел уже на совсем другой уровень, смогут помочь Промесу. Он важен для «Спартака».
– Есть две стороны медали. С одной, Промес стал лучшим легионером клуба в истории. С другой, поведение игрока вне футбола: два уголовных дела в Нидерландах, возможный срок в ОАЭ за оставление места ДТП. Как тут быть?
– Бесков, Старостин и Романцев говорили: «Если человек дает результат, надо делать все, чтобы он был в команде». Если же он мешает команде, то нужно «резать мясо».
Понимаю, что у Промеса вне футбола происходит что‑то очень нехорошее, что у него не все так хорошо с законом. Это меня очень сильно пугает. Но как к футболисту к нему вопросов нет. Я же работал с Квинси, участвовал с ним в тренировочном процессе – это мастер!
Жаль, что вся негативная слава прилипла к Промесу. Как болельщика «Спартака» подобное меня не устраивает.
– Заслуживает ли он второго шанса?
– Если он делает результат, пусть продолжает это делать. Мы все будем за него переживать на футбольном поле, болеть за «Спартак». Но для начала надо закончить историю в ОАЭ. Мы должны знать, что он никого не убил, что он не участвует в уголовных делах. Лично для меня это очень важно.
Сужу как болельщик: сегодня только и слышно, что Промес сделал то, Промес сделал все. Даже по радио об этом говорят постоянно. Меня подобное не устраивает. Я хочу слышать новости, как Квинси забил три мяча, отдал пять передач, как он побил очередной рекорд «Спартака» и так далее, – сказал экс-игрок «Спартака».
Егор, у тебя есть дети, ты им тоже приводишь пример Квинси,человека торгующего наркотиками, как классного парня и хорошего человека?
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Егорушка. что ты несёшь?!!! Просто стыдно за тебя!!! Ну хорошо, брата он не убил, ножом в ногу попал......но сколько он убил людей занимаясь наркотрафиком?!!! как ты об этом можешь так говорить?!!! Или для тебя не важно кто защищает цвета твоего клуба? лишь бы титул приписать?....или как?
Ну вообще бьет рекорды, по количеству уголовных дел)
Т.е. на другие уголовные статьи Егорий готов закрыть глаза? Ему только мокруху подавай в качестве уважительной причины?🤦♂️
Был таким тихоней, а сейчас его нутро не особо умного лезет наружу