Титов о Промесе и «Спартаке»: «Надо закончить историю в ОАЭ – мы должны знать, что он никого не убил. Как к футболисту к нему вопросов нет. Жаль, что прилипла негативная слава»

Теги Спартак Егор Титов премьер-лига Россия Квинси Промес Матч ТВ Футбол

Егор Титов высказался о ситуации с Квинси Промесом.

На прошлой неделе Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.

– Задержание Промеса в ОАЭ ударило по «Спартаку» сильнее?

– Хочется, чтобы Квинси вернулся как можно скорее. Надеюсь, не только спартаковские руководители, но и люди повыше, а мне кажется, вопрос зашел уже на совсем другой уровень, смогут помочь Промесу. Он важен для «Спартака».

– Есть две стороны медали. С одной, Промес стал лучшим легионером клуба в истории. С другой, поведение игрока вне футбола: два уголовных дела в Нидерландах, возможный срок в ОАЭ за оставление места ДТП. Как тут быть?

– Бесков, Старостин и Романцев говорили: «Если человек дает результат, надо делать все, чтобы он был в команде». Если же он мешает команде, то нужно «резать мясо».

Понимаю, что у Промеса вне футбола происходит что‑то очень нехорошее, что у него не все так хорошо с законом. Это меня очень сильно пугает. Но как к футболисту к нему вопросов нет. Я же работал с Квинси, участвовал с ним в тренировочном процессе – это мастер!

Жаль, что вся негативная слава прилипла к Промесу. Как болельщика «Спартака» подобное меня не устраивает.

– Заслуживает ли он второго шанса?

– Если он делает результат, пусть продолжает это делать. Мы все будем за него переживать на футбольном поле, болеть за «Спартак». Но для начала надо закончить историю в ОАЭ. Мы должны знать, что он никого не убил, что он не участвует в уголовных делах. Лично для меня это очень важно.

Сужу как болельщик: сегодня только и слышно, что Промес сделал то, Промес сделал все. Даже по радио об этом говорят постоянно. Меня подобное не устраивает. Я хочу слышать новости, как Квинси забил три мяча, отдал пять передач, как он побил очередной рекорд «Спартака» и так далее, – сказал экс-игрок «Спартака».

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80 комментариев
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Легенды Спартака живут в параллельной реальности. Там можно попытаться убить, быть наркобароном и ..просто простить, игрок то хороший.
Егор, у тебя есть дети, ты им тоже приводишь пример Квинси,человека торгующего наркотиками, как классного парня и хорошего человека?
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Егор как будто готовится переобуваться, до конца ещё не решился, но шнурки развязал
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Сегодня Квинси Промес никого не убил и не предал.
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совсем уже чокнулся, бывший спартаковец это и правда диагноз, какие то эксперименты что ли с ними на базе проводили
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мы должны знать, что он никого не убил. Как к футболисту к нему вопросов нет. Жаль, что прилипла негативная слава»
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Егорушка. что ты несёшь?!!! Просто стыдно за тебя!!! Ну хорошо, брата он не убил, ножом в ногу попал......но сколько он убил людей занимаясь наркотрафиком?!!! как ты об этом можешь так говорить?!!! Или для тебя не важно кто защищает цвета твоего клуба? лишь бы титул приписать?....или как?
+23
-1
+22
Ответ melmi
Легенды Спартака живут в параллельной реальности. Там можно попытаться убить, быть наркобароном и ..просто простить, игрок то хороший. Егор, у тебя есть дети, ты им тоже приводишь пример Квинси,человека торгующего наркотиками, как классного парня и хорошего человека?
Ну да, он же вместе тренировался, есть что рассказать, это же мастер!
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+19
Ответ Поручик57
Комментарий скрыт
"Слухи", которыми тут пользуются, - это данные о решениях суда, который уже дважды осудил вашего спартаковского мерзавца.
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+15
"хочу слышать новости, как он побил очередной рекорд «Спартака»"

Ну вообще бьет рекорды, по количеству уголовных дел)
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+14
Титов совсем дурак?
+14
-1
+13
Всё-таки бромонтан опасная вещь. Как можно на полном серьёзе такое вещать? Это просто отвратительно, он видимо хорошо жил в 90-е, раз не видел, как погибали люди от того, на чем Промес пытался заработать.
+12
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Ответ grek087
Кое о чем можно и промолчать когда детям рассказываешь о футболе. Сделают свои собственные выводы когда сформируются как личности. Нарколыга Марадона по сей день икона для многих, хотя братался с диктатором, стрелял в журналиста, юзал спиды и трахал малолеток. Ну и ниче, любят человека за футбол) Уважуха Диего Армандо! Я же не стал наркошей, и не сел за педофилию. Хотя во дворе поголовно кричали: я Марадона, я Марадона…
Сравнение ни к месту . Потреблять самому -это твой выбор(хотя опосредованно ты влияешь на окружающих) . Торговать наркотиками, да еще и в таких размерах -это совсем другое . Употреблять не преступление -торговать преступление. Марадона тут ни к месту
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Титька еще один идиот
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Ответ Поручик57
Комментарий скрыт
Не слухами, а решениями судов. И да, Титов себя проявил далеко не самым умным, уж точно не дальновидным.
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«мы должны знать, что он никого не убил»

Т.е. на другие уголовные статьи Егорий готов закрыть глаза? Ему только мокруху подавай в качестве уважительной причины?🤦‍♂️
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Любитель бромантана Титов - о своих друзьях.
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Ответ Bartez1986
Не оправдывая Титова. Ветераны Зенита, ЦСКА, Динамо фигни не несут?
Титов несёт....это факт
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Ответ Федя2024
Комментарий скрыт
Как же тебя телевизор замучал!!
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Егорка Трубач как обычно на своей волне.

Был таким тихоней, а сейчас его нутро не особо умного лезет наружу
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Он никого не убил, но он наркоторговец, об этом Титов не знает!?
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Никого не убил? Так барыги чисто физически никого не убивают. Однако вреда наносят во многом больше! Аль-Багдади тоже никого не убил. Зато мозги запудрил десяткам тысяч.
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Убить вроде не убил, но полторы тонны наркотиков сколько жизней могут покалечить?
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Представляю Титова с радиоприёмником, приставленным к уху
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Ответ Алексей Кузнецов
Всё-таки бромонтан опасная вещь. Как можно на полном серьёзе такое вещать? Это просто отвратительно, он видимо хорошо жил в 90-е, раз не видел, как погибали люди от того, на чем Промес пытался заработать.
Титов просто привык, что в его время всё делалось в лиге для Спартака, как сейчас для Зенита....
+3
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+3
Йозеф Геббельс тоже никого не убил
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0
+3
Никого не убил и даже не изнасиловал, срочно выдать этому гражданину премию Дарвина!
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Титов, тебя убил давно ещё бромантан. А сейчас ты сдаёшь речевые анализы.
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Никого не убил. Ну да. Хотя пытался убить. Брата причем.
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Вообще-то косвенно он мог бы убить кого-то наркотиком
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Ответ Aleksey Yashin
"хочу слышать новости, как он побил очередной рекорд «Спартака»" Ну вообще бьет рекорды, по количеству уголовных дел)
Статистика Промеса -1,5 за брата, 6 за кокс, 4 решит КДК Эмиратов за ДТП и ускорение с места точки назначения штрафного удара. С женой отделался положением вне игры.
+3
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Надо дождаться. когда убьет...тьфу...совсем адекватность потерял...
+2
0
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