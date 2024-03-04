Титов о Промесе и «Спартаке»: «Надо закончить историю в ОАЭ – мы должны знать, что он никого не убил. Как к футболисту к нему вопросов нет. Жаль, что прилипла негативная слава»

Егор Титов высказался о ситуации с Квинси Промесом.

На прошлой неделе Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля – сообщалось, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Впоследствии футболиста отпустили из полиции, но запретили покидать страну – появилась информация, что Промес находится под домашним арестом и может быть экстрадирован в Нидерланды.

– Задержание Промеса в ОАЭ ударило по «Спартаку» сильнее?

– Хочется, чтобы Квинси вернулся как можно скорее. Надеюсь, не только спартаковские руководители, но и люди повыше, а мне кажется, вопрос зашел уже на совсем другой уровень, смогут помочь Промесу. Он важен для «Спартака».

– Есть две стороны медали. С одной, Промес стал лучшим легионером клуба в истории. С другой, поведение игрока вне футбола: два уголовных дела в Нидерландах, возможный срок в ОАЭ за оставление места ДТП. Как тут быть?

– Бесков, Старостин и Романцев говорили: «Если человек дает результат, надо делать все, чтобы он был в команде». Если же он мешает команде, то нужно «резать мясо».

Понимаю, что у Промеса вне футбола происходит что‑то очень нехорошее, что у него не все так хорошо с законом. Это меня очень сильно пугает. Но как к футболисту к нему вопросов нет. Я же работал с Квинси, участвовал с ним в тренировочном процессе – это мастер!

Жаль, что вся негативная слава прилипла к Промесу. Как болельщика «Спартака» подобное меня не устраивает.

– Заслуживает ли он второго шанса?

– Если он делает результат, пусть продолжает это делать. Мы все будем за него переживать на футбольном поле, болеть за «Спартак». Но для начала надо закончить историю в ОАЭ. Мы должны знать, что он никого не убил, что он не участвует в уголовных делах. Лично для меня это очень важно.

Сужу как болельщик: сегодня только и слышно, что Промес сделал то, Промес сделал все. Даже по радио об этом говорят постоянно. Меня подобное не устраивает. Я хочу слышать новости, как забил три мяча, отдал пять передач, как он побил очередной рекорд «Спартака» и так далее, – сказал экс-игрок «Спартака».