Промес находится под домашним арестом в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды (NRC.nl)

Теги Спартак премьер-лига Россия происшествия Квинси Промес Футбол

Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ.

Об этом сообщает NRC.nl.

По информации источника, вингера «Спартака» могут экстрадировать в Нидерланды. При этом в воскресенье прокуратура Амстердама отказалась сообщать о том, был ли сделан официальный запрос на экстрадицию.

Ранее Промес не смог вылететь с красно-белыми в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

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63 комментария
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Голландский беспредел, ветер северный,
Этапом с ОАЭ, зла немерено,
Лежит на сердце тяжкий груз (1300 кг)🙌
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Пора завершить эту эпопею с Квинси, спасибо за всё что в Спартаке сделал, но отвечать за свои поступки нужно
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Вот и сказке конец
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Осталось дергануть из-под домашнего ареста и будет полный фарш
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Ответ Amroyan
Комментарий скрыт
Что ты несешь 🦌
+24
-5
+19
Ответ Сергей
Осталось дергануть из-под домашнего ареста и будет полный фарш
через роспосольство и на военном самолете - будет полный фулхаус. Ну а потом матицыны и ловчевы включат свою шарманку
+19
-1
+18
Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
Его и судить-то не надо - и так два срока висят.
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Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
Суд в Нидерландах уже осудил.
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Ответ Павел Ермаков
Комментарий скрыт
Болелы Спартака уже рассудили - Рафик неуиновен!
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Промес: "Волки позорные!... Не хочу!... Не хочу!... Волки... Волки... А на чёрной скамье, на скамье подсудимых, его доченька Нинка и какой-то жиган. Это было во вто-орник..."
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Ответ Сергей
Осталось дергануть из-под домашнего ареста и будет полный фарш
вот не удивлюсь
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Ответ Maksat Nurgaliev
Вот и сказке конец
А кто слушал молодец
+10
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+8
Есть такая вещь « репутация « , в России не особо канает, а в Спартаке и подавно не слышали
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Слишком много делов натворил, Антошка. Даже когда в России на его стороне были, он умудрился подвести
+10
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+6
Ответ СержМиранэн
Теперь немного про тебя: "Но, если в башне по...."
Вам больше не стоит заниматься юмором, уважаемый
+7
-1
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Ответ sla3138
не надо за чужих стыдится. лучше на себя внимание обрати. отвечать на неудобные вопросы необязательно "питерской интеллигенции"?
Вопросы не неудобные, а провокационные. На фоне доносов на желтое и синее в одежде чтобы вы хотели, чтобы я ответила на вашу провокацию? Но вы, если соображаете немного, сами должны понять что.
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Ответ Martin Naceri
Комментарий скрыт
Алексей Неханов вроде не Денис Глушаков
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Что за пакостник этот Промес, чего не коснется везде нагадит.
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Ответ Montenegro Serbian
Маловероятно. Там явно есть отдел в местном МВД, который курирует дела связанные именно с преступниками осуждёнными в Голландии заочно и находящихся в международном розыске. Голландия то глобально страна небольшая, а Промес в ней известная личность + бывший игрок сборной + при этом действующий по прежнему футболист продолжающий активную карьеру в европейском клубе. Явно там в целом были в курсе куда и как он летает со Спартаком. Так сказать: держали на карандаше. Следить за перемещениями Промеса особого ума не надо, он как на ладони по сути. Ладно бы залёг на дно и скрывался бы где-нибудь в джунглях Вьетнама
Если не попал бы в ДТП никто бы узнал бы.Когда туда попадаешь всё и сплывает.
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Ответ Alexlx
Мне вот интересно насколько вся эта шумиха помогает нидерландским органам правосудия. За историей плотно следят, регулярно делают запросы в прокуратуру голландскую. Кто знает может быть без этого внимания со стороны СМИ голландское правосудие и вообще не были бы в курсе всех приключений Промеса в ОАЭ.
Маловероятно.
Там явно есть отдел в местном МВД, который курирует дела связанные именно с преступниками осуждёнными в Голландии заочно и находящихся в международном розыске. Голландия то глобально страна небольшая, а Промес в ней известная личность + бывший игрок сборной + при этом действующий по прежнему футболист продолжающий активную карьеру в европейском клубе.
Явно там в целом были в курсе куда и как он летает со Спартаком. Так сказать: держали на карандаше.

Следить за перемещениями Промеса особого ума не надо, он как на ладони по сути. Ладно бы залёг на дно и скрывался бы где-нибудь в джунглях Вьетнама
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Ответ Kit244098
Можно расслабиться. Наша власть ожидаемо сдала негритенка. Стоило лишь западникам на что-то намекнуть, как они уже встали в стойку : Что изволите?)) Зы. Жаль конечно. Этот кретин смело бы мог до конца контракта доиграть...
Давно руководство Спартака стало нашей властью? А!!! Поняла.Уже 24 года.
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Ответ mean machine/
Господи, как же стыдно за наш Спартак!
Вот странно. Нам стыдно, а самим кб нет.
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Ответ Катя СПб
Вот странно. Нам стыдно, а самим кб нет.
Откуда у краснобелят честь и совесть? Никогда там такого небыло
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Не понимаю, зачем ехать в цивилизованные страны если ты законченный уголовник, поезжай на сборы в Сочи с друзьями наркоторговцами, если так охота на солнышке погреться
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Ответ Ealtyn
Он любит РФ и патриот русских, нужно вызволить его из лап лгтшников
Оооо. Оказывается в ОАЭ лгтшники? Серьёзно? Будем знать. А то мы-то думали, что это страна с мусульманскими законами и традициями.

А ещё "патриот русских"? То есть дело точно не в том, что из другой страны его выдадут в Нидерланды?
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Ответ андрэ
Если вернутся в РФ , то вообще странное дело тогда, человек был под арестом и его не смогли выдернуть ))))
ОАЭ не является членом интерпола. Она не выдаёт каждого. Иначе его не отправили на сбор.
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Ответ К0НЬ ЗЛ0БНЫЙ
Вот и славненько. Сперва домашний,потом реальный. Хорошо.
Надейся и верь.
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Ответ zigzag1
ОАЭ не имеет с Нидерландами прямого соглашения о выдаче.
Но спартачёк сто пудово давал гарантии Промесу! Зачем рисковать!:
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Ответ ДМ-1чемпион
Знатно спартачек подставил Промеса! Это ж надо было додуматься тащить его за бугор на сборы, когда Промес в международном розыске! Явная подстава! P. S. Вон Влут из "Урала" сидит в России и не жужжит.
Так-то если разобраться, то подставил Промес. Не попал бы в аварию, ничего бы ему и не сделали.
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Ответ ДМ-1чемпион
Знатно спартачек подставил Промеса! Это ж надо было додуматься тащить его за бугор на сборы, когда Промес в международном розыске! Явная подстава! P. S. Вон Влут из "Урала" сидит в России и не жужжит.
Спецом это сделали.
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