Промес находится под домашним арестом в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды (NRC.nl)

Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ.

Об этом сообщает NRC.nl.

По информации источника, вингера « » могут экстрадировать в Нидерланды. При этом в воскресенье прокуратура Амстердама отказалась сообщать о том, был ли сделан официальный запрос на экстрадицию.

Ранее Промес не смог вылететь с красно-белыми в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

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