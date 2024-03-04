Промес находится под домашним арестом в ОАЭ и может быть экстрадирован в Нидерланды (NRC.nl)
Квинси Промес находится под домашним арестом в ОАЭ.
Об этом сообщает NRC.nl.
По информации источника, вингера «Спартака» могут экстрадировать в Нидерланды. При этом в воскресенье прокуратура Амстердама отказалась сообщать о том, был ли сделан официальный запрос на экстрадицию.
Ранее Промес не смог вылететь с красно-белыми в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.
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Там явно есть отдел в местном МВД, который курирует дела связанные именно с преступниками осуждёнными в Голландии заочно и находящихся в международном розыске. Голландия то глобально страна небольшая, а Промес в ней известная личность + бывший игрок сборной + при этом действующий по прежнему футболист продолжающий активную карьеру в европейском клубе.
Явно там в целом были в курсе куда и как он летает со Спартаком. Так сказать: держали на карандаше.
Следить за перемещениями Промеса особого ума не надо, он как на ладони по сути. Ладно бы залёг на дно и скрывался бы где-нибудь в джунглях Вьетнама
А ещё "патриот русских"? То есть дело точно не в том, что из другой страны его выдадут в Нидерланды?