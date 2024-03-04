Франк Лебеф: «Португалия может выиграть Евро, но только если Роналду не будет играть. Он вывел футбол на новый уровень, но всему приходит конец»
Франк Лебеф оценил шансы сборной Португалии на победу на Евро-2024.
«Для меня Португалия на самом деле является одним из претендентов на победу на чемпионате Европы этим летом. Я действительно думаю, что они могут выиграть Евро, но только в том случае, если Криштиану Роналду не будет играть.
Нельзя отнять то, что Роналду сделал для футбола, только из-за того, что он заканчивает карьеру в саудовской лиге. Я хочу поблагодарить его за то, что он вывел этот вид спорта на новый уровень, но всему приходит конец.
Он имеет полное право играть в Саудовской Аравии, хотя я не уверен, что ему нужны были еще деньги!» – сказал бывший игрок «Челси» в интервью BetVictor.
Лебеф о словах Роналду про Лигу 1: «Он так сказал, потому что Месси там играл. Просто заткнись! Это несправедливо по отношению к чемпионату»
Виртуозно.
с одной стороны говорит, что Португалия без Роналду сильнее
с другой, что Криш вывел футбол на новый уровень