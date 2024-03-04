Франк Лебеф: «Португалия может выиграть Евро, но только если Роналду не будет играть. Он вывел футбол на новый уровень, но всему приходит конец»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Франк Лебеф высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Евро-2024 Футбол

Франк Лебеф оценил шансы сборной Португалии на победу на Евро-2024.

«Для меня Португалия на самом деле является одним из претендентов на победу на чемпионате Европы этим летом. Я действительно думаю, что они могут выиграть Евро, но только в том случае, если Криштиану Роналду не будет играть.

Нельзя отнять то, что Роналду сделал для футбола, только из-за того, что он заканчивает карьеру в саудовской лиге. Я хочу поблагодарить его за то, что он вывел этот вид спорта на новый уровень, но всему приходит конец.

Он имеет полное право играть в Саудовской Аравии, хотя я не уверен, что ему нужны были еще деньги!» – сказал бывший игрок «Челси» в интервью BetVictor.

Лебеф о словах Роналду про Лигу 1: «Он так сказал, потому что Месси там играл. Просто заткнись! Это несправедливо по отношению к чемпионату»

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50 комментариев
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Замолчи, некрасивый!!
+49
-14
+35
Ответ Илья Мурашов
Сейчас фанаты Роналду расскажут, как он выиграл ЧЕ, а до него не могли и не важно, что это было 8 лет назад.
Выиграл, правда, лежа на бровке
+27
-16
+11
Согласен с каждым словом!
+24
-14
+10
Ответ Tsyren Tulgatuev
Криш это символ страны, он должен ехать и выиграть Евро, а кто такой Лебеф? Вернее это ноунейм который в футболе ничего не понимает. Роналду это решающий фактор для победы в турнире, и Криш там всех порвет и утрет носы хейтерам
Да так то всего то чемпион мира и Европы))) подумаешь
+11
-2
+9
"Нельзя отнять то, что Роналду сделал для футбола, только из-за того, что он заканчивает карьеру в саудовской лиге"
Виртуозно.
+6
-2
+4
Ответ elkipalki
Так они без него Марокко проиграли эти бездари) Приходится деду играть, в отборе по 10 голов забивать
Без него? Помнится, один дедушка завалил убойный момент, ну да ладно, это другое🤓
+4
-1
+3
На клубном уровне Рон может играть где захочет, а вот в сборной его время вышло, это факт - пора уже дать дорогу молодым😑
+8
-5
+3
Ответ Alexandr Bychkov
Замолчи, некрасивый!!
Лебеф выписан из аппетитных и компетентных😡
+2
0
+2
Криш слишком амбициозен, поэтому скорее всего сыграет и на евро 24, и на чм 26. Мартинес, судя по его комментариям, будет его всегда выпускать, тяжело будет Португалии с топами, но со средними сборными может помочь
+8
-6
+2
Ответ Пирс Морган
Выиграл, правда, лежа на бровке
а чемпионат Европы из одного финала состоит?🤡 напомнишь, кто был лучшим по г+п в сборной Португалии в том турнире?
+3
-1
+2
Ответ No Name
Это понимают все, кроме Мартинеса 😁
Мартинес - не того полета птица, чтобы садить КР на лавку. Он и сам это прекрасно понимает, но буду рад ошибаться.
+1
0
+1
Наняли оппонента Моргану :))
+1
0
+1
очень неудобно высказался для фанаток бургерного
с одной стороны говорит, что Португалия без Роналду сильнее
с другой, что Криш вывел футбол на новый уровень
+5
-4
+1
Фактос
+2
-1
+1
Пусть играет на ЕВРО и на ЧМ, ведь не каждый футболист мира имеет тело 18-го, ум 15-го и это в 39 лет.)
+7
-6
+1
Ответ Appa
Криш слишком амбициозен, поэтому скорее всего сыграет и на евро 24, и на чм 26. Мартинес, судя по его комментариям, будет его всегда выпускать, тяжело будет Португалии с топами, но со средними сборными может помочь
Литва, Лихтенштейн, Эстония, Андорра, это не средние сборные. Вы же понимаете, да, надеюсь?
+1
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+1
Ну почему, он может быть в заявке, на скамейке, выйти в нужный момент даже на 10 минут. Пепе играет же в 60 лет
+2
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Ну все Франки, при встрече с тобой Кри будет делать "жесты у паха"
+4
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Ответ Роща Вангл
Португалии еще с Францией в финале повезло что якорь скинули на 15 минуте а то и тот ЕВРО бы слили 100%
И то, Жиньяк простил со штангой в конце второго тайма☝️
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Ответ WAWBAP
И про Юве так говорили, и про МЮ так говорили. Первый потерял гегемонию и никто не верит в их чемпионство, второй с Роналду играл в плейофф ЛЧ, а без него лаже в ЛЕ вылетает
Ну так первый потерял гегемонию при непосредственном участии Криша. Вторых он опустил в зону ЛЕ, хотя сезоном ранее закончили в топ-4. Эффект Роналду, не иначе
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Ответ Юрий Кечко
Да так то всего то чемпион мира и Европы))) подумаешь
А сколько у Лебефа побед в ЛЧ?
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Ответ Tsyren Tulgatuev
Криш это символ страны, он должен ехать и выиграть Евро, а кто такой Лебеф? Вернее это ноунейм который в футболе ничего не понимает. Роналду это решающий фактор для победы в турнире, и Криш там всех порвет и утрет носы хейтерам
Слишком толсто. За это даже плюс поставлю
+1
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Ответ RealJon
все кто смотрит ЭСПН знают этого личного хейтера Роналду. Думаете он болтает про него так только в этом году. по сути он Французский вариант Кассано
Ну, здесь все сказал по фактам
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Ага, без Роналду они уже обыграли Марокко) им надо Бруно Фернандеша убирать, а игру в центре поля строить вокруг Бернардо Силвы.
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-4
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Ответ Evgen_Hazard
Ну почему, он может быть в заявке, на скамейке, выйти в нужный момент даже на 10 минут. Пепе играет же в 60 лет
Не забегай вперёд
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На каждого Ротена есть свой Лебеф
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Человек, который ставит себя и свое величие выше клуба, команды, страны, сборной...Только слепой этого не заметит...
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Даже если Роналду не будет на Евро, он всё равно будет виноват по версии мессиглоров
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Он за пару голов будет согласен разрушить сборную) Он своего соотечественника на поле почти обокрал, душа команды)
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Сантуш тоже думал, в кебаб попал
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