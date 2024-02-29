Роналду дисквалифицирован на один матч за жест у паха

наказан за свой неприличный жест.

Комитет по этике и дисциплине саудовской лиги дисквалифицировал форварда « » на один матч за то, что во время игры с «Аль-Шабабом» (3:2) он помахал рукой у своего паха после того, как болельщики соперников начали скандировать «Месси! Месси!»

Кроме того, португалец оштрафован на 2,6 тысячи долларов. Также Роналду должен будет выплатить « » 5,3 тысячи.

Таким образом, нападающий пропустит сегодняшний матч чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хаземом».

Роналду о жесте у паха после матча с «Аль-Шабабом»: «Он выражает силу и победу. Мы в Европе к этому привыкли»