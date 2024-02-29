Роналду дисквалифицирован на один матч за жест у паха

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу дисквалификации высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хазем Аль-Шабаб Эр-Рияд деньги Футбол

Криштиану Роналду наказан за свой неприличный жест.

Комитет по этике и дисциплине саудовской лиги дисквалифицировал форварда «Аль-Насра» на один матч за то, что во время игры с «Аль-Шабабом» (3:2) он помахал рукой у своего паха после того, как болельщики соперников начали скандировать «Месси! Месси!»

Кроме того, португалец оштрафован на 2,6 тысячи долларов. Также Роналду должен будет выплатить «Аль-Шабабу» 5,3 тысячи.

Таким образом, нападающий пропустит сегодняшний матч чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Хаземом».

Роналду о жесте у паха после матча с «Аль-Шабабом»: «Он выражает силу и победу. Мы в Европе к этому привыкли»

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68 комментариев
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Ответ kaka10
Комментарий скрыт
Да и чем у тебя, и чем у меня, и нас всех вместе взятых
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Кришти легко отделался, я считаю
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Жест у паха - идеальник ник для спортса!
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Смешное наказание за такой поступок. А штраф вообще курам на смех. Вот что вытворяет Пиар животворящий
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С одной стороны - легкое наказание, с другой стороны - Роналду пропустит матч с худшей командой СА, то есть лишился 3-х или 4-х голов.
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Мальчик показал жестами, что его зовут Роналду
+10
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новость сгенерирована ии
+12
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Ахахах... одна игра))) сделай это кто-нибудь другой из легионеров, то дисква была в разы больше. а если родной игрок, то боюсь представить себе чтобы сним было.
+10
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Наказание так чисто для вида, чувак 200 лямов получает, ему этот штраф как слону дробина, да и на один матч ему чихать, будет чилить с Джорджиной
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Как-то дешево саудиты оценили свои жесткие религиозные и нравственные принципы
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Ответ Leganessi
Красава Король футбола! За такое в следущий раз помочись на исламский памятник, эти дикари должны на коленях ползать перед твоим волшебством. Настоящий железный характер Короля, поэтому и самый успешный человек в истории. Все остальные стерпят под страхом секиры у виска, но не глав-альфач, у которого нет авторитетов. Он сам себе авторитет! Недовольные визжат от комплексов, ибо по жизни подчиняются и не живут. Уважуха, Криш!
Забыл написать количество его голов в плей-офф ЛЧ начиная с 1/4)))
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Скандировать "Месси" - тонко!
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Ответ Александр Бородин
Да и чем у тебя, и чем у меня, и нас всех вместе взятых
Просто малыш кака даже не знает что такое ChatGPT, так услышал и подумал глупый терминатор-робот на колесиках с бибикой.
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Ответ Любезный Коссутий
Кришти легко отделался, я считаю
Если бы местный футболёр такое вытворил
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Ответ mootoo
3 тыс евро маленькие деньги?
если зп как у роналду ,3 тыс в секунду , то да , это копейки
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Ответ Ебздрогыч
Жест у паха - идеальник ник для спортса!
Ща кто-нибудь займет)
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Шэйхи купили настолько дорогостоящую приблуду (🍓) что теперь не знают как быть,с такой капризной и за комплексованной дичью !
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Роналдуфилы явно сегодня ждали "пента-трик" в матче с последней командой СА как ответку Холанду .. Хе.. Пусть и дальше защищают своего "рукоблуда".. Не дай бог такого кумира.. А кричать будут ещё сильнее.. Геше придется терпеть.. Или нет?.. ИИ Насра, как отмазка, не прокатил.. А-ха-ха-ха.. 😀😂🍓
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Пора собирать донаты на погашение штрафов, а то не потянет такие деньжищи без посторонней помощи!
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Его надо обязать к психологу ходить... У него болельщики по всему миру есть, а им стыдно за кумира. В футболе всякое бывает, надо марку держать!
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Этим не кончится, будут провоцировать дальше. Не стоило этот жест применять.
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Ответ Leganessi
Плей-офф сильнейшего турнира ЛЧ с 1/4 : 1. Роналду 47 голов в 3 клубах. 5 ЛЧ в 2 клубах 2. Пиппин 18 голов в теплице. 3 ЛЧ в теплице. 3. Бревнема 14 голов в теплице. 4. Левандовски 13 голов в теплице. 5-10000000 - Все остальные. 10000000001 - СА 0 голов в пустыне. Итого : Пусть муслимы берут хасбика и остальную шушеру и встают на колени перед Королем, который на световые года впереди всех вместе взятых!
Тебе тоже к психологу надо
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У кого-то судя по жесту сила в пахе , у кого-то в интеллекте- вот и вся разница.
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Ответ Hesen Nuriyev
один матч отдохнет, ничего страшного.. но вот 8 тысяч долларов штрафа выплачивать.. думаю партнеры скинутся на помощь
Для Роналду 8 тысяч долларов как 8 копеек.
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Ответ Илья Мурашов
С одной стороны - легкое наказание, с другой стороны - Роналду пропустит матч с худшей командой СА, то есть лишился 3-х или 4-х голов.
Опротестуют и сыграет 🤣
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Ответ League of Champions
Им пофиг до него. Для них он как дорогая игрушка. Это Криш должен держаться за арабов, ибо больше он нахрен никому не нужен.
Дорогая игрушка эта та, которую на матч сын рэпера выводит)))
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Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
Любит Ливерпуль Лига чемпионов УЕФА Политика ----- Стараешься не палиться, барсучина забаненная?)))
Как бы ты не хамил, твоя сокровенная мечта идёт ко дну.
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Ответ Александр Северный
Ахахах... одна игра))) сделай это кто-нибудь другой из легионеров, то дисква была в разы больше. а если родной игрок, то боюсь представить себе чтобы сним было.
теперь ведь и остальным такое придется назначать в ближайшие годы
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Ответ League of Champions
Тебе тоже к психологу надо
Я тебе вызвал пожарных. Постарайся дотянуть)
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Ответ Leganessi
Я тебе вызвал пожарных. Постарайся дотянуть)
Тебе бы скорую вызвать для себя, а ты вызываешь пожарных для кого-то. У тебя обострение
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