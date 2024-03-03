Пеп Гвардиола: «Когда «МЮ» поехал на «Энфилд» после 0:7, все писали: «Ливерпулю» будет легко». Результат? Они не выиграли. «Юнайтед» – это «Юнайтед»

Пеп Гвардиола заявил, что в «Ман Сити» нет самоуспокоенности перед матчем с «МЮ».

Команды сыграют сегодня в рамках 27-го тура .

«Помните, что происходило, когда «Юнайтед» поехал на « » в этом сезоне? В прошлом сезоне они проиграли 0:7. Помните комментарии? «Сколько забьет «Ливерпуль»?» «Ливерпулю» будет легко». Каков результат? « » не выиграл. «Юнайтед» – это «Юнайтед». « ».

Прошлое – это прошлое. На поле выйдут 11 игроков, гордость, тренер. Нельзя отрицать то, как хорошо тен Хаг поработал в прошлом в Амстердаме. Здесь он тоже старается показывать максимум. «Юнайтед» – это «Юнайтед», – сказал Гвардиола.

Матч между « » и «Манчестер Юнайтед» начнется в 18:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую трансляцию этой игры.