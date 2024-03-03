Пеп Гвардиола: «Когда «МЮ» поехал на «Энфилд» после 0:7, все писали: «Ливерпулю» будет легко». Результат? Они не выиграли. «Юнайтед» – это «Юнайтед»
Пеп Гвардиола заявил, что в «Ман Сити» нет самоуспокоенности перед матчем с «МЮ».
Команды сыграют сегодня в рамках 27-го тура АПЛ.
«Помните, что происходило, когда «Юнайтед» поехал на «Энфилд» в этом сезоне? В прошлом сезоне они проиграли 0:7. Помните комментарии? «Сколько забьет «Ливерпуль»?» «Ливерпулю» будет легко». Каков результат? «Ливерпуль» не выиграл. «Юнайтед» – это «Юнайтед». «Ман Юнайтед».
Прошлое – это прошлое. На поле выйдут 11 игроков, гордость, тренер. Нельзя отрицать то, как хорошо тен Хаг поработал в прошлом в Амстердаме. Здесь он тоже старается показывать максимум. «Юнайтед» – это «Юнайтед», – сказал Гвардиола.
Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» начнется в 18:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую трансляцию этой игры.
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