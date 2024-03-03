Пеп Гвардиола: «Когда «МЮ» поехал на «Энфилд» после 0:7, все писали: «Ливерпулю» будет легко». Результат? Они не выиграли. «Юнайтед» – это «Юнайтед»

Теги Манчестер Юнайтед Энфилд Ливерпуль Манчестер Сити премьер-лига Англия Пеп Гвардиола Эрик тен Хаг Футбол

Пеп Гвардиола заявил, что в «Ман Сити» нет самоуспокоенности перед матчем с «МЮ».

Команды сыграют сегодня в рамках 27-го тура АПЛ.

«Помните, что происходило, когда «Юнайтед» поехал на «Энфилд» в этом сезоне? В прошлом сезоне они проиграли 0:7. Помните комментарии? «Сколько забьет «Ливерпуль»?» «Ливерпулю» будет легко». Каков результат? «Ливерпуль» не выиграл. «Юнайтед» – это «Юнайтед». «Ман Юнайтед».

Прошлое – это прошлое. На поле выйдут 11 игроков, гордость, тренер. Нельзя отрицать то, как хорошо тен Хаг поработал в прошлом в Амстердаме. Здесь он тоже старается показывать максимум. «Юнайтед» – это «Юнайтед», – сказал Гвардиола.

Матч между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» начнется в 18:30 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую трансляцию этой игры.

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23 комментария
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Ответ Уладзіслаў Рабіч
Да подопечные 10 Хага первые 20-25 минут поборются для виду, а потом начнут пускать не хуже Евы Эльфи
Ева по 7 не пропускает. Ненадо ее сравнивать с каким-то Маню
+13
-1
+12
Да подопечные 10 Хага первые 20-25 минут поборются для виду, а потом начнут пускать не хуже Евы Эльфи
+16
-5
+11
Пеп это пеп. Сити это сити. Футбол это футбол. Мяч это мяч.
+10
-1
+9
Ответ Женк
Надо загуглить кто это
Глянь , не для себя так для друга
+3
0
+3
Из-за тех 0:0 Пепу теперь легко мотивировать своих.
+2
0
+2
Ответ Женк
Пеп это пеп. Сити это сити. Футбол это футбол. Мяч это мяч.
Все верно вот только Пер это не Пет )
+1
0
+1
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Не советую за них переживать, эти в душу навалят сразу, расстроитесь только. Смотреть, конечно, надо, но без надежды
тебе МЮ много в душу навалил, Владислав?
поделишься историей?
+1
0
+1
В сегодняшнем матче я с детства за МЮ)
+3
-2
+1
Деньги есть деньги :добавили шейхи
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И про обидное поражение напомнил, и команду похвалил, это чисто Пеп
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не проиграть потолок нашего 7хага!
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надеюсь, тренер не выйдет на поле, все же. пусть на бровке остается.
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Ответ Женк
Пеп это пеп. Сити это сити. Футбол это футбол. Мяч это мяч.
Коммент это коммент)
0
0
0
Ответ Женк
Пеп это пеп. Сити это сити. Футбол это футбол. Мяч это мяч.
(c) Джейсон Стейтем
0
0
0
Ответ Уладзіслаў Рабіч
Да подопечные 10 Хага первые 20-25 минут поборются для виду, а потом начнут пускать не хуже Евы Эльфи
Надо загуглить кто это
0
0
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Пепа не проведешь)
0
0
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Игры нет от слова совсем, просто жду следующий сезон с надеждой на перемены к лучшему, уже понятно что в ЛЧ не попасть, да и не надо с такой игрой опять там позориться, надо прощаться с многими игроками с депутатом в том числе, а сегодня думаю победа соседей на классе в энергосберегающем режиме к сожалению, но таковы реалии на данный момент
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Ответ Born is the King
Ева по 7 не пропускает. Ненадо ее сравнивать с каким-то Маню
Заслуженный +, убили)))
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Ответ Любезный Коссутий
тебе МЮ много в душу навалил, Владислав? поделишься историей?
Как болельщику Красных? Не раз. Когда в глубине души надеешься, что они обыграют нужного нам конкурента, как правило, они валят в штаны перед соперником. Так не только с Сити было
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Ответ Любезный Коссутий
надеюсь, тренер не выйдет на поле, все же. пусть на бровке остается.
Дружище привет, а как ты герб МЮ сделал рядом с авой?
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