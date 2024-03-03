У Месси 500 голов в чемпионатах: 474 в Ла Лиге, 22 в Лиге 1 и 4 в МЛС

Теги ПСЖ МЛС Барселона Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Орландо Сити Интер Майами Футбол

Лионель Месси забил 500 голов в матчах чемпионатов.

Нападающий сделал дубль в матче 3-го тура МЛС между «Интер Майами» и «Орландо Сити» (5:0). Число голов Месси после перехода в американский клуб достигло 14.

Теперь у него 500 голов в чемпионатах за карьеру: 474 в Ла Лиге, 22 в Лиге 1 и 4 в МЛС.

На клубном уровне у Месси 718 голов. За карьеру он забил 824 мяча.

Статистику 36-летнего нападающего, который с тремя голами делит 1-е место в гонке бомбардиров МЛС с Кристианом Бентеке, можно изучить здесь.

Суарес впервые забил за «Интер Майами»: сразу 2+2! Связка с Месси тоже сработала

Материалы по теме

70 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
ты про его дриблинг, когда он унизил половину Реала и забил им гол?)
+60
-9
+51
Это неплохо, но и не сильно важно

Ну да, Месси умеет забивать и имеет элитную статистику. А ещё он умеет продвигать мяч на дриблинге, делать ассисты, разрезающие передачи, бить стандарты, да много чего умеет, и всё это на уровне исторически лучших умельцев в каждой категории

Ну и голы тоже умеет, почему бы и нет)
+53
-7
+46
Холостыми на предсезонке не стреляет😃 зато в официальных матчах все хорошо
+38
-11
+27
Ответ Idalgo
вот эти 22+4 это за два с половиной сезона? феномен
500+225 в 587 матчах в национальных чемпионатах, лучший результат в истории, разве не феномен?
+27
-5
+22
500 голов + 251 голевых передач (источник: Transfermarkt) в 586 матчах... 751 голевых действий за 20 сезон, за один сезон примерно по 37 г+п это фантастический результат, и это только в чемпионатах!

Уэйн Гретцки в мире футбола...
+28
-10
+18
Месси с Луисито еще пару десятков голов друг другу организуют как в старые времена. Приятно на них смотреть, особенно на Суареса, просто глыба. Лучшая девятка своего времени.
+15
-4
+11
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
вы же любите самые неудачные моменты брать, а почему мне нельзя говорить про моменты, когда Месси унижал твою реалушку)
+12
-1
+11
Ответ Денис Ширинов
Комментарий скрыт
О божечки! Как же это свежо и оригинально! В камеди клаб этого господина!
+20
-10
+10
Лео круто начал новый сезон! Желаю ему выиграть Копу, МЛС и ЛЧ КОНКАКАФ!
+13
-5
+8
Пятисотый был хорош - головой в противоход вратарю.
+7
0
+7
Еще забил 716-й гол без пенальти и снова обошел Роналду, а Интер одержал крупнейшую победу в своей истории. Как же он тащит клуб!
+13
-6
+7
Ответ Геннадий Тимченко
Комментарий скрыт
Месси чемпион мира, твой кумир Чемпион теплицы номер 7, совхоза им.Эдера)
+7
-2
+5
Ещё сезон в Барсе, и мог бы забить 500 голов в самой Ла Лиге.
+7
-2
+5
Забавно, но у Месси из этих 500 голов всего 12% забиты с пенальти, в то время как у кринжа в национальных чемпионатах с пенальти забито 23% голов, совершенно неадекватно, никому столько левых пенок не дарили в истории футбола:)))
+7
-3
+4
Ответ Геннадий Тимченко
У меня нет кумира, в отличии от вас - пешеведов☝️🤣
значит ты персональный хейтер Месси)
+4
-1
+3
Поздравляю! 500 голов в национальных чемпионатах. 50 только в одном сезоне забил.
+3
-1
+2
Ответ VERBLYUD
Еще забил 716-й гол без пенальти и снова обошел Роналду, а Интер одержал крупнейшую победу в своей истории. Как же он тащит клуб!
Кринж за карьеру пробил 191 пенальти, скоро юбилей:) Хотя ни один игрок в мире даже планку в 140 пенальти не пробил:)) Совершенно неадекватная и позорная статистика португальского симулянта, так не тащили ниодного игрока в истории:)))
+4
-2
+2
Ну всё ясно, можно давать ему лучшего игрока 2024-го
+2
0
+2
Месси пока что лучший бомбардир МЛС,а Суарес лучший по гол+пас, красавчики ☝
+4
-2
+2
Ответ Геннадий Тимченко
Так если бы забил, то вопросов не было - а пеший спецом запорол, гадёныш☝️
жёстко у тебя бомбит)
+2
-1
+1
Ответ Геннадий Тимченко
Это было очень давно - последний раз он помог Реалу одержать победу в ЛЧ, навредив клубу, за который выступал☝️
судья помог, не увидев фол на Доннаруме)
+2
-1
+1
Ответ Геннадий Тимченко
Навредил Мбаппе, навредил той команде, которая ему платила бешеные деньги - это может радовать только идиотов☝️
тебя же радует неудачи Месси, значит ты тоже идиот)
+2
-1
+1
Ответ Геннадий Тимченко
Ну значит ты признал, что Месси гадил ПСЖ - браво👏
ну не забил пенальти в очень важный момент. Тогда любую неудачу Мбаппе, Бензема, Роналду, Соболева, Малкома будем считать, что они гадят своей команде)
+2
-1
+1
Ответ Ювентиниус
Только перфоманс от Лео плей офф на ЧМ стоит вся карьера Кришти. Неговаря о других достижения перед португальцем!
Это вы про перфоманс, который Месси показал после окончания четвертфинала с голландцами❓ соглашусь - любого другого за подобное сразу же дисквалифицировали, а ему всё сошло с рук и более того, за это выдали ЗМ и признали лучшим игроком турнира - позор☝️
+2
-1
+1
какие-то детский лепет у тебя Тимченко)
+2
-1
+1
с луисито будут набивать стату за одно и отрыв надо сделать в списке самых титулованных игроков в истории
+4
-3
+1
А жест у паха он показывал?
+5
-4
+1
Ответ VERBLYUD
4 в МЛС, 14 во всех турнирах)
Ладно, автор, не исправляй тогда ☝️
+1
0
+1
Забил в своем фирменном стиле - замкнул с пары метров
+1
-1
0
Ответ Андрей Евсеенко
Забил в своем фирменном стиле - замкнул с пары метров
Это вы о Роналду?🤣🤣
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий