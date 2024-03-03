У Месси 500 голов в чемпионатах: 474 в Ла Лиге, 22 в Лиге 1 и 4 в МЛС

Лионель Месси забил 500 голов в матчах чемпионатов.

Нападающий сделал дубль в матче 3-го тура МЛС между «Интер Майами» и « » (5:0). Число голов Месси после перехода в американский клуб достигло 14.

Теперь у него 500 голов в чемпионатах за карьеру: 474 в , 22 в Лиге 1 и 4 в .

На клубном уровне у Месси 718 голов. За карьеру он забил 824 мяча.

Статистику 36-летнего нападающего, который с тремя голами делит 1-е место в гонке бомбардиров МЛС с Кристианом Бентеке, можно изучить здесь.

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