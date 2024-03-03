У Месси 500 голов в чемпионатах: 474 в Ла Лиге, 22 в Лиге 1 и 4 в МЛС
Лионель Месси забил 500 голов в матчах чемпионатов.
Нападающий сделал дубль в матче 3-го тура МЛС между «Интер Майами» и «Орландо Сити» (5:0). Число голов Месси после перехода в американский клуб достигло 14.
Теперь у него 500 голов в чемпионатах за карьеру: 474 в Ла Лиге, 22 в Лиге 1 и 4 в МЛС.
На клубном уровне у Месси 718 голов. За карьеру он забил 824 мяча.
Статистику 36-летнего нападающего, который с тремя голами делит 1-е место в гонке бомбардиров МЛС с Кристианом Бентеке, можно изучить здесь.
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Ну да, Месси умеет забивать и имеет элитную статистику. А ещё он умеет продвигать мяч на дриблинге, делать ассисты, разрезающие передачи, бить стандарты, да много чего умеет, и всё это на уровне исторически лучших умельцев в каждой категории
Ну и голы тоже умеет, почему бы и нет)
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