Месси с 3 голами делит 1-е место в гонке бомбардиров МЛС с Бентеке, Суарес лидирует по «гол+пас»

Теги МЛС Ди Си Юнайтед Лионель Месси Луис Суарес Кристиан Бентеке Интер Майами Футбол

Лионель Месси с 3 голами делит первое место в гонке бомбардиров сезона МЛС.

Столько же мячей на счету форварда «Ди Си Юнайтед» Кристиана Бентеке.

Также Месси занимает второе место по системе «гол+пас» – 3+1. 

Лидирует по этому показателю в лиге Луис Суарес, одноклубник аргентинца по «Интер Майами» – 2+3.

Статистика МЛС

Суарес впервые забил за «Интер Майами»: сразу 2+2! Связка с Месси тоже сработала

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11 комментариев
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Ответ ALMANAC
Вот и новый ЗМ на подходе
ИншаАллах, на зло всем хейтерам))
+22
-4
+18
Лео с Луисом по старой памяти стату друг другу набьют, это понятно. Меня другое в новости цепануло: Бентеке ещё пылит и пылит в МЛС, оказывается😮
+12
0
+12
почему то мне кажется, по окончании сезона Суарес будет в лидерах, и
Месси ему поможет в этом ))
+6
0
+6
Ответ ALMANAC
Вот и новый ЗМ на подходе
Потом будете ныть, что не заслуженный! Вами ведь «намолили» ему! Мысли миллионов людей материальны!
+3
0
+3
Просто диву даешься смотря на игру Месси, как он в таком возрасте обыгрывает двух-трёх более молодых оппонентов и выдаёт такие шедевральные пасы
+3
-1
+2
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Лео с Луисом по старой памяти стату друг другу набьют, это понятно. Меня другое в новости цепануло: Бентеке ещё пылит и пылит в МЛС, оказывается😮
Да, там ещё Муриэль играет оказывается, который недавно в Аталанте пылил
+3
-1
+2
Когда думаешь что Месси уже больше не даст жару,он выстреливает,походу эт сезон тоже будет огонь!
+1
0
+1
они затащат в финал...Месси резвится...
+1
0
+1
Вот и новый ЗМ на подходе
+10
-10
0
Вот интересно, если Месси станет лучшим бомбардиром своего чемпионата, это получается уже 9-й по счёту, что скажут Роналдуфаны, купленным или статистика не имеет значения? ведь Роналду по моему только шесть раз был лучшим бомбардиром своего чемпионата
+1
-1
0
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