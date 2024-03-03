Месси с 3 голами делит 1-е место в гонке бомбардиров МЛС с Бентеке, Суарес лидирует по «гол+пас»

Лионель Месси с 3 голами делит первое место в гонке бомбардиров сезона МЛС.

Столько же мячей на счету форварда « » .

Также Месси занимает второе место по системе «гол+пас» – 3+1.

Лидирует по этому показателю в лиге , одноклубник аргентинца по «Интер Майами» – 2+3.

Статистика МЛС

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