Месси с 3 голами делит 1-е место в гонке бомбардиров МЛС с Бентеке, Суарес лидирует по «гол+пас»
Лионель Месси с 3 голами делит первое место в гонке бомбардиров сезона МЛС.
Столько же мячей на счету форварда «Ди Си Юнайтед» Кристиана Бентеке.
Также Месси занимает второе место по системе «гол+пас» – 3+1.
Лидирует по этому показателю в лиге Луис Суарес, одноклубник аргентинца по «Интер Майами» – 2+3.
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Месси ему поможет в этом ))