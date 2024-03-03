Тчуамени после игры с «Валенсией»: «Это позор»
Орельен Тчуамени остался недоволен тем, как закончилась игра с «Валенсией».
Вскоре после матча 27-го тура Ла Лиги, завершившегося со счетом 2:2, полузащитник «Реала» написал: «Это позор».
Таким образом француз, вероятно, отреагировал на решение главного судьи Хесуса Хиля Мансано дать сигнал об окончании встречи за мгновение до навеса, после которого мадридцы забили третий гол.
Судья отменил пенальти в ворота «Реала» на 90-й минуте после ВАР. Дуро упал, пытаясь пробить в борьбе с Начо и Франом
Кто Ла Лигу смотрит, тот в цирке не смеется
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И он продолжается и продолжается
Этот, как и Лаос с Иттуральде, явный фанат каталунии
55 минута (2 замены) + 50 сек
62 (2 замены) + 30 сек
64 (травма Дуро) + 30 сек
74 (4 замены) + 1 минута
75 (гол Винисиус празднование и ВАР) + 3 минуты
85 (замена) + 20 сек
85 (травма Диакаби) + 2 мин 40 сек
92 (пенальти ВАР) + 2 мин
Итого: добавленное время приблизительно 11 минут