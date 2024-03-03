Тчуамени после игры с «Валенсией»: «Это позор»

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига судьи Хесус Хиль Мансано Орельен Тчуамени Футбол

Орельен Тчуамени остался недоволен тем, как закончилась игра с «Валенсией».

Вскоре после матча 27-го тура Ла Лиги, завершившегося со счетом 2:2, полузащитник «Реала» написал: «Это позор».

Таким образом француз, вероятно, отреагировал на решение главного судьи Хесуса Хиля Мансано дать сигнал об окончании встречи за мгновение до навеса, после которого мадридцы забили третий гол.

Судья отменил пенальти в ворота «Реала» на 90-й минуте после ВАР. Дуро упал, пытаясь пробить в борьбе с Начо и Франом

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121 комментарий
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Ответ ezkq9
Отдельный позор комментатор Окко. С 30й минуты пришлось включить интершум
Да и в целом трансляция залагала в самый интригующий момент. За это отдельное «спасибо»
+54
0
+54
Отдельный позор комментатор Окко. С 30й минуты пришлось включить интершум
+52
-4
+48
И он прав. Такого беспредела не было в истории футбола. Айтекин, Штарк, Бузакка, Оливер, Чакыр нервно курят в сторонке. Негрейра говорит: "А так можно было?"
+45
-17
+28
Ответ ezkq9
Отдельный позор комментатор Окко. С 30й минуты пришлось включить интершум
он барселонский и не скрывает
+24
-6
+18
Ответ VuNePonimaete
За последние 5 матчей Реала в 3 у меня постоянно отставал звук от картинки. И судя по всему, это далеко не только у меня такая проблема.
За последние 5 матчей Реала в 3 у меня комментировали откровенные глоры барсы и атлетико, просто невозможно слушать)
+13
0
+13
Ответ ezkq9
Отдельный позор комментатор Окко. С 30й минуты пришлось включить интершум
Когда Алхазов комментатор, всегда включаю интершум. Отличная опция. Мне очень нравится
+11
0
+11
Ответ Всем мир
Да и в целом трансляция залагала в самый интригующий момент. За это отдельное «спасибо»
За последние 5 матчей Реала в 3 у меня постоянно отставал звук от картинки. И судя по всему, это далеко не только у меня такая проблема.
+11
-1
+10
Поправлю Тчуамени, это Ла Лига.
Кто Ла Лигу смотрит, тот в цирке не смеется
+11
-2
+9
Всё по делу сказал. Это позорище. Судейку надо отстранить.
+13
-5
+8
Ответ ezkq9
Отдельный позор комментатор Окко. С 30й минуты пришлось включить интершум
Алхазов - самый донный комментатор Окко. Достойный наследник каталонского хорвата. Оба на матчах Реала в открытую топят против Мадрида. Единственный топ-комментатор - Станислав Минин. Он всегда беспристрастен. На матчах Мадрида нельзя догадаться, что он является болельщиком клуба.
+9
-1
+8
На месте Бильбао я бы приготовился
+10
-3
+7
Ответ KUZMICH
Почитать комменты, так судья свистнул, когда мяч уже летел в ворота. Хотя начал он свистеть перед самым навесом после жестикуляции игроков Валенсии. В конце первого тайма судья также свистнул, когда Валенсия атаковала.
Не позорься, вся защита, кроме одного нападающего были в штрафной и боролись до конца, свисток был после навеса, не во время гола:

https://cazn.in/qa76/
+8
-1
+7
Это негрейский позор
И он продолжается и продолжается
+12
-5
+7
Интересно сколько закинул Лапорта за работу Мансане?)
+15
-10
+5
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Да, даже Атлетико так не помогали.
+8
-3
+5
судья просто п……озор
+6
-1
+5
Алхазов если ты читаешь это, то знай что ты не журналист а днарь,не позорь эту професию,будь человеком а не гов...
+5
0
+5
Ответ rej1sta
Лучше бы что-то написал про игрока, которого он сломал сегодня, но естественно он первым делом будет плакаться об ошибке
Ещё один клoyн, не смотревший матч, почитавший новость. Сначала посмотри эпизод, увидел бы, что Тчуамени толкнули на своего же игрока
+4
0
+4
Ответ Tristan...
Комментарий скрыт
Ты откуда знаешь что было при Франко?Из учебника истории по-Барселонски?)
+4
0
+4
Ответ войд
Интересно сколько закинул Лапорта за работу Мансане?)
Да мож закидывать(или как Барса это называет, "консультаций") даже не надо
Этот, как и Лаос с Иттуральде, явный фанат каталунии
+5
-2
+3
Ответ Igor Shalamov
он барселонский и не скрывает
Алхазов?Он вроде за Атлетико
+4
-1
+3
А судейство в матчах с Альмерией и Лас Пальмесом не позор?
+6
-3
+3
Ответ Всем мир
За последние 5 матчей Реала в 3 у меня комментировали откровенные глоры барсы и атлетико, просто невозможно слушать)
Хорошо, что тут есть опция интершума, я, как и автор комента тоже подключил его на 30 минуте) сразу облегчение пришло
+3
0
+3
Ребята, болельщики Реал Мадрид! Это футбол, всякое бывает. Не унывайте☕🚬
+3
0
+3
В чем позор то? Игра завершается со свистком арбитра, а не с голом сопернику Реала
+12
-9
+3
Ответ KUZMICH
Почитать комменты, так судья свистнул, когда мяч уже летел в ворота. Хотя начал он свистеть перед самым навесом после жестикуляции игроков Валенсии. В конце первого тайма судья также свистнул, когда Валенсия атаковала.
Не, во время подачи, и ты хоть раз в своей жизни видел чтобы в незаконченом эпизоде во время подачи свистели финал?
+4
-2
+2
Как сказал классик 🐕 "позор! позор!"
+2
0
+2
Ответ VuNePonimaete
За последние 5 матчей Реала в 3 у меня постоянно отставал звук от картинки. И судя по всему, это далеко не только у меня такая проблема.
О, я думал только у меня такая проблема, раз об этом никто не пишет. Я кроме игр Мадрида ничего не смотрю и решил уже сетовать на свой интернет, но видимо это всё-таки сервис Окко химичит.
+2
0
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Раз уж судья дал угловой,он обязан дать доиграть эпизод до конца, обокрали Реал,что тут скажешь
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Примерная раскладка по добавленному времени второго тайма (посекундно):

55 минута (2 замены) + 50 сек
62 (2 замены) + 30 сек
64 (травма Дуро) + 30 сек
74 (4 замены) + 1 минута
75 (гол Винисиус празднование и ВАР) + 3 минуты
85 (замена) + 20 сек
85 (травма Диакаби) + 2 мин 40 сек
92 (пенальти ВАР) + 2 мин

Итого: добавленное время приблизительно 11 минут
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