Тчуамени после игры с «Валенсией»: «Это позор»

Орельен Тчуамени остался недоволен тем, как закончилась игра с «Валенсией».

Вскоре после матча 27-го тура , завершившегося со счетом 2:2, полузащитник «Реала» написал: «Это позор».

Таким образом француз, вероятно, отреагировал на решение главного судьи дать сигнал об окончании встречи за мгновение до навеса, после которого мадридцы забили третий гол.

Судья отменил пенальти в ворота «Реала» на 90-й минуте после ВАР. Дуро упал, пытаясь пробить в борьбе с Начо и Франом