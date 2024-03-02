Соболев ушел в подтрибунку после замены в матче с «Зенитом», отбив пять тренеру Слишковичу. Позже форвард «Спартака» вернулся на скамейку

Александр Соболев выразил недовольство заменой в матче с «Зенитом».

Нападающего « » заменили на 72-й минуте матча 19-го тура Мир . Вместо него на поле вышел Михаил Игнатов.

После замены не глядя отбил пять тренеру Владимиру Слишковичу, после чего ушел в подтрибунное помещение, махнув рукой.

Впрочем, чуть позже форвард красно-белых вернулся на скамейку запасных.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).