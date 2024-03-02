Соболев ушел в подтрибунку после замены в матче с «Зенитом», отбив пять тренеру Слишковичу. Позже форвард «Спартака» вернулся на скамейку
Александр Соболев выразил недовольство заменой в матче с «Зенитом».
Нападающего «Спартака» заменили на 72-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ. Вместо него на поле вышел Михаил Игнатов.
После замены Соболев не глядя отбил пять тренеру Владимиру Слишковичу, после чего ушел в подтрибунное помещение, махнув рукой.
Впрочем, чуть позже форвард красно-белых вернулся на скамейку запасных.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).
Ну или семаческу умудрился накупив бразильцев играть хуже.
Но в целом футбол уг, медленный, рванный, скучный. Лет 6 назад еще чето выдали в статусных матчах, щас че не включи в РПЛ, просто болото
Проблему, как всегда, раздувают на пустом месте.
Это большая проблема современного футбола.