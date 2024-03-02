Соболев ушел в подтрибунку после замены в матче с «Зенитом», отбив пять тренеру Слишковичу. Позже форвард «Спартака» вернулся на скамейку

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Владимир Слишкович Футбол

Александр Соболев выразил недовольство заменой в матче с «Зенитом».

Нападающего «Спартака» заменили на 72-й минуте матча 19-го тура Мир РПЛ. Вместо него на поле вышел Михаил Игнатов.

После замены Соболев не глядя отбил пять тренеру Владимиру Слишковичу, после чего ушел в подтрибунное помещение, махнув рукой.

Впрочем, чуть позже форвард красно-белых вернулся на скамейку запасных.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча (0:0, второй тайм).

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55 комментариев
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Может он в туалет ходил?
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Ушел и ушел, подумаешь. У парня ведь бизнес по аренде автомобилей. Надо посты раскидать в соцсети, прайм-тайм же
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Ответ Ко-ко-джамбо
чел реально мнит себя суперзвездой, он смотрит в зеркало и видит минимум Ибрагимовича
причём на поле просто нулевый. Ладно он за мяч не может зацепиться, на нём постоянно защитник, но он даже обработать и отдать не может нормально. Игнатов вон вышел, так в сравнении с дельфином будто Зидан играет
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Следующая новость - на 90-й минуте Соболев почесал пятку
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Ответ rigobersong
Комментарий удален пользователем
Чемодан - вокзал - дельфинарий
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Да уж… отскочили лазурные.)))
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Злой дельфин
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Понятно, что был недоволен, но если вернулся, все-таки меняет дело. Вполне возможно, в туалет ходил, например. Больше вопросов в том, что тяжеловат был сегодня, до Угальде далеко сегодня ему.
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чел реально мнит себя суперзвездой, он смотрит в зеркало и видит минимум Ибрагимовича
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Буду не против если его как и Джикию посадят на лавку.Офигел Соболев совсем.
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Ответ Gen19
Следующая новость - на 90-й минуте Соболев почесал пятку
На 90+3-й минуте форвард московского "Спартака" Александр Соболев, неожиданно для большинства зрителей трансляции, прямо на скамейке запасных почесал пятку
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Я бы тоже ушел, сидеть и смотреть эту вату нет желания, отвратительный футбол, 1.5 удара в створ, никакой мысли, хорошо хоть сегодня Ла Лига подлечит.
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Ответ igor kryuchkov
без Промеса беда.
К сожалению, да… А если посмотреть на звёзд в запасе, то совсем грустно.
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Ответ igor kryuchkov
без Промеса беда.
хз, по моему у Спартака прогресс в игре с Зенитом. Смотрел второй тайм и Спартак играл лучше.
Ну или семаческу умудрился накупив бразильцев играть хуже.
Но в целом футбол уг, медленный, рванный, скучный. Лет 6 назад еще чето выдали в статусных матчах, щас че не включи в РПЛ, просто болото
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Ответ Ко-ко-джамбо
чел реально мнит себя суперзвездой, он смотрит в зеркало и видит минимум Ибрагимовича
Чел поссать отошёл, а тут пост сделали и напридумывали чего-то о нём
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Может в тубзик сбегал просто
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Пописал и вернулся.
Проблему, как всегда, раздувают на пустом месте.
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Ответ </c/>
правильная эмоция, но поведение позорное...
Что позорного? Может в туалет приспичило.
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Поссать сгонял, событие, конечно
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Писуны чего ни будь да раздуют про спартак.Не дает он им покоя, как красная тряпка быку
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блин, почему все делают поспешные выводы, может в уборную сходил или в душ, что кидаться то. и что то не увидел уничтожение спартака, везде фаны Зенита писали, что будет жесткое *орно, а в итоге очередной скучняк рпл
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Новость дня
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И че? Он в туалет прям на скамейке должен сходить? К чему новость вообще?
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Современных игроков никто не ######(бьёт) и поэтому они ########(наглые) в край и большинство не исполняют своих договорных обязательств.
Это большая проблема современного футбола.
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Ответ Spartakus1984
Буду не против если его как и Джикию посадят на лавку.Офигел Соболев совсем.
Хватит. Нормальный парень. Ушёл, пописал, вернулся. В чём проблема?
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Ответ Scopus
На редкость гнилой футболист
Артем, я так понимаю пока этот профиль дольше всех продержался:))
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без Промеса беда.
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Комментарий удален пользователем
Жёстко он с матерился
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Ответ Алар
От этого футболиста мяч постоянно отлетал как от дерева! Что он делает в Спартаке?
Что он делает? Ждёт вдохновения, когда снизойдёт на него скорость Мбаппе и точность удара будет как АПЛ .
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