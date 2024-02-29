«Барселона» может расстаться с Nike в конце сезона и перейти на форму под собственным брендом

«Барселона» может расстаться с Nike в конце сезона.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб близок к тому, чтобы прекратить сотрудничество с американским брендом.

Если контракт с Nike действительно будет расторгнут, «Барса» склоняется к тому, чтобы начать выпускать форму под собственным брендом. Делать это будут через компанию BLM, которая уже производит всю неспортивную одежду клуба.

Кроме того, клуб может заключить партнерство с неназванной крупной транснациональной корпорацией, которая будет помогать с производством формы.

Окончательное решение должно быть принято в марте, хотя, по данным источников, принять его могут уже на следующей неделе. Шансы на то, что удастся договориться с Nike о продолжении сотрудничества, невелики.

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