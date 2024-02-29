«Барселона» может расстаться с Nike в конце сезона и перейти на форму под собственным брендом

Теги Барселона Ла Лига Nike игровая форма Футбол

«Барселона» может расстаться с Nike в конце сезона.

Как пишет Diario Sport, каталонский клуб близок к тому, чтобы прекратить сотрудничество с американским брендом.

Если контракт с Nike действительно будет расторгнут, «Барса» склоняется к тому, чтобы начать выпускать форму под собственным брендом. Делать это будут через компанию BLM, которая уже производит всю неспортивную одежду клуба.

Кроме того, клуб может заключить партнерство с неназванной крупной транснациональной корпорацией, которая будет помогать с производством формы.

Окончательное решение должно быть принято в марте, хотя, по данным источников, принять его могут уже на следующей неделе. Шансы на то, что удастся договориться с Nike о продолжении сотрудничества, невелики.

«Барса» и Nike расстанутся спустя 25 лет? Puma готова платить рекордные 200-300 млн евро в год
 

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33 комментария
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Блм-это которые на коленях ползают?
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Барселонв подсматривает за Краснодаром и Аланией, спешите видеть
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Фабрика Большевичка объявляет набор новых сотрудников
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Ответ Igor Cholomitski
Смысл не в BLM названии, смысл в том, что Nike не видит смысла во вкладывании денег в этот «проект».
Так это не Nike отказывается от Барселоны, а наоборот. Может действительно в скором времени поменяют Nike на Puma... Хотя на данный момент, всё это выглядит как провокация со стороны Барселоны, чтобы Nike платили больше.
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Ригоберку, наконец, пристроят, будет форму шить
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Это правильное решение.
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Ответ Igor Cholomitski
Смысл не в BLM названии, смысл в том, что Nike не видит смысла во вкладывании денег в этот «проект».
чушь не пиши. У них действующий контракт - клуб уровня узнаваемости Барселоны в мире Nike на схожих финансовых условиях подписать уже не сможет, потому что контракты с каждым годом все больше.

И отказывается от контракта Барса, потому что хочет больше денег уже сейчас
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Ответ Pucheslav
Барселонв подсматривает за Краснодаром и Аланией, спешите видеть
Краснодар и Алания на этом экономят, не платя за форму, а Барса то наоборот теряет. Платят за это им обычно.
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Бренд под название "Rychagi"
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Нужна калькуляция - с одной стороны топовые бренды сразу насыпят денег за контракт 200+, но заберут большую часть прибыли себе с продаж. В добавок у них уже все налажено, от производства до магазина. От тех, у кого нет опыта - это большие затраты и издержки сейчас и не факт, что в долгосрок это будет в плюс.

Больше похоже на неразумный вброс, чтобы "подогреть" Puma или других потенциальных экипировщиков
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Puma вроде огромные деньги предлагает, что за BLM?
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Откажутся от денег Рuма? В их-то положении...
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Окончательное решение должно быть принято в марте, хотя, по данным источников, решение может быть принято уже на следующей неделе)
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Назло кондуктору пойдут пешком.
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Ага, откажутся они от лишних 200 миллионов. Вроде вокруг Барселоны можно много уток придумать более правдоподобных...
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Ответ Kirkorofff
Краснодар и Алания на этом экономят, не платя за форму, а Барса то наоборот теряет. Платят за это им обычно.
Ну вообще тут нужно считать. Все же теперь они будут получать несравнимо больший процент с продажи собственных футболок.
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Ответ Антон Фалафель
Ага. Они за каждый рычаг цепляются и тут вдруг откажутся от многомиллионного контракта с Найком.
Пума уже даёт намного больше по деньгам, если что. Так что за рычаги не переживайте. Даже если не сами будут производить ,в итоге, то с таким брендом и адики и пума с удовольствием будут сотрудничать и деньгами не обидят 100%
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Смысл не в BLM названии, смысл в том, что Nike не видит смысла во вкладывании денег в этот
«проект».
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В перерывах между играми будут себе форму шить
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Ответ Syndycate
Барселона не может расстаться просто захотев этого, может только расторгнуть контракт, но тогда придется штраф заплатить)
Имеется в виду, что не будут новый заключать, я думаю
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Ответ Log in
Имеется в виду, что не будут новый заключать, я думаю
У них контракт до 26 года, либо ждать окончания, либо расторгать заплатив штраф, хотя там штраф не такой большой, 25 млн кажется
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