Puma готова платить «Барсе» до 300 млн евро за сезон – больше всех в мире. Ради этого клуб может разорвать контракт с Nike, действующий с 1998-го (Diario Sport)

Теги Барселона Ла Лига бизнес Puma Nike игровая форма деньги Футбол

«Барселона» может разорвать контракт с Nike, чтобы получить больше денег от Puma.

Как пишет Diario Sport, Puma хочет подписать контракт с «Барсой», чтобы занять второе место в мире среди экипировщиков после adidas.

Сделка может стать самой крупной в истории футбола: Puma готова платить «Барселоне» фиксированные 200 млн евро за сезон. За счет бонусов сумма может дойти до 300 млн евро. Срок соглашения будет рассчитан на 10 лет, как это обычно бывает в таких случаях.

Проблема заключается в том, что действующий контракт «Барселоны» с Nike рассчитан до 2026 года, и у экипировщика есть возможность продлить соглашение до 2028 года.

Самый крупный клиент Puma сейчас – это «Ман Сити», который в 2019-м заключил с немецкой компанией 10-летний контракт на 70 млн евро в год. Недавно условия были обновлены, теперь «Сити» получает 167 млн евро за сезон. «Реал» от adidas получает 120 млн евро в год. «Барселона» хочет стать клубом, который получает от технического спонсора больше всех в мире.

У «Барселоны» есть возможность разорвать контракт с Nike без штрафных санкций – для этого нужно предупредить экипировщика официальным письмо за два года до прекращения сотрудничества. Таким образом, если «Барса» направит письмо сейчас, то сотрудничество прекратится в начале 2026 года. Ситуация будет иной, если «Барселона» решит сменить технического спонсора незамедлительно. Источники в клубе сообщают, что в таком случае у Nike будет право потребовать компенсацию. Согласно предварительным подсчетам, она составит 20-25 млн евро.

Отмечается, что сейчас у «Барсы» и Nike напряженные отношения.

«Барселона» сотрудничает с Nike с 1998 года.

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33 комментария
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Пума делает отличную форму для МС.
А у Найка из года в год форма практически не меняется - как будто бы всем своим клубам делают под копирку.

Думаю, для Барселоны это будет отличным сотрудничеством.
+40
-4
+36
на самом деле, 300 млн - бешеная сумма за такое сотрудничество
+30
-3
+27
Ответ samatzakirzyanov
на самом деле, 300 млн - бешеная сумма за такое сотрудничество
И необходимая, в ближайшей перспективе
+17
0
+17
Надо соглашаться, даже если отбросить сумму, то Puma делает крутые формы, сити этому пример
+15
-4
+11
Пума набирает обороты
+7
0
+7
Порядочные цифры, Лапорта там в кресле переворачивается
+6
-1
+5
Ответ Кирилл
Пума делает отличную форму для МС. А у Найка из года в год форма практически не меняется - как будто бы всем своим клубам делают под копирку. Думаю, для Барселоны это будет отличным сотрудничеством.
Да насрать на форму, когда 300 лямов в год дают, тем более в положении Барсы
+2
0
+2
Ответ Alexey Prilovsky
главное чтобы не как у Боруссии
а что не так с формой Дортмунда?
+3
-1
+2
Ответ Tristan...
Ждём истерию на клубном тв Реала Хе хе
Реал здесь то причём ? Снова комплексы.Уважайте клуб за который болеете.
+4
-2
+2
Столичный проект уже начинает завидовать.
+21
-20
+1
Puma намного лучше и красивее делают форму
+1
0
+1
Ответ Akmal Nasriddinov
А сколько сейчас платит Nike Барсе?
около 100 миллионов в год
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Ответ Роман
Новый рычаг.
Рычаголонцы в своем репертуаре
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Ответ samatzakirzyanov
на самом деле, 300 млн - бешеная сумма за такое сотрудничество
это абсолютное безумие, кто-то что-то напутал в цифрах, скорее всего.
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Ответ Kex
Какая разница в какой форме будет бегать Барселона в сегунде? 😂
Ну в pume не кексы сидят)), смысл им заключать миллиардный контракт с клубом которого могут отправить в сегунду?))🤡
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А сколько сейчас платит Nike Барсе?
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Кстати, о формах:
Категорически не нравятся гостевые цвета Барселоны в этом году - бирюзовый, как монстрик с моей авы, и вообще белый.
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а Пума в курсе фантазий Диареи Спорт?
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фигасе какие цифры.. разница ж почти в 2 раза с нынешними контрактами. Скорее, это элемент давления на Найк, чтобы они обновились на более крупный контракт. (варианты формы Пумы, кстати, очень так себе.. На тендер обычно выходят с более смелыми/прорывными/революционными опциями)
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Хочет и будет не одно и тоже .Но прикольно пума формы делает.
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Puma как я понимаю еще хочет зайти в стадион, получив порядочное количество площадей не только на собственно Камп Ноу, но и на остальных прилегающих площадках.

Опять продает будущие прибыли в погоне за наличкой.
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А барса уже считается топ клубом, а не середняком, чтобы ей такие контракты предлагать? 😂😂
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