Puma готова платить «Барсе» до 300 млн евро за сезон – больше всех в мире. Ради этого клуб может разорвать контракт с Nike, действующий с 1998-го (Diario Sport)

«Барселона» может разорвать контракт с Nike, чтобы получить больше денег от Puma.

Как пишет Diario Sport, хочет подписать контракт с «Барсой», чтобы занять второе место в мире среди экипировщиков после adidas.

Сделка может стать самой крупной в истории футбола: Puma готова платить «Барселоне» фиксированные 200 млн евро за сезон. За счет бонусов сумма может дойти до 300 млн евро. Срок соглашения будет рассчитан на 10 лет, как это обычно бывает в таких случаях.

Проблема заключается в том, что действующий контракт «Барселоны» с Nike рассчитан до 2026 года, и у экипировщика есть возможность продлить соглашение до 2028 года.

Самый крупный клиент Puma сейчас – это «Ман Сити», который в 2019-м заключил с немецкой компанией 10-летний контракт на 70 млн евро в год. Недавно условия были обновлены, теперь «Сити» получает 167 млн евро за сезон. «Реал» от adidas получает 120 млн евро в год. «Барселона» хочет стать клубом, который получает от технического спонсора больше всех в мире.

У «Барселоны» есть возможность разорвать контракт с Nike без штрафных санкций – для этого нужно предупредить экипировщика официальным письмо за два года до прекращения сотрудничества. Таким образом, если «Барса» направит письмо сейчас, то сотрудничество прекратится в начале 2026 года. Ситуация будет иной, если «Барселона» решит сменить технического спонсора незамедлительно. Источники в клубе сообщают, что в таком случае у Nike будет право потребовать компенсацию. Согласно предварительным подсчетам, она составит 20-25 млн евро.

Отмечается, что сейчас у «Барсы» и напряженные отношения.

« » сотрудничает с Nike с 1998 года.

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