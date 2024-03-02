Прокуратура Амстердама о Промесе: «Если мы попросим об экстрадиции, то не будем заранее уведомлять СМИ»

В прокуратуре Амстердама прокомментировали ситуацию с Квинси Промесом.

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со « » в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

«Что касается даты суда Промеса в ОАЭ, кто сказал, что она назначена? Мы можем полагаться только на официальные заявления.

Если мы попросим об экстрадиции, мы не будем заранее уведомлять средства массовой информации», – заявили в пресс-службе прокуратуры Амстердама.

Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много