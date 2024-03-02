Прокуратура Амстердама о Промесе: «Если мы попросим об экстрадиции, то не будем заранее уведомлять СМИ»

Теги Спартак премьер-лига Россия Квинси Промес Чемпионат.com Футбол

В прокуратуре Амстердама прокомментировали ситуацию с Квинси Промесом.

Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.

Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.

«Что касается даты суда Промеса в ОАЭ, кто сказал, что она назначена? Мы можем полагаться только на официальные заявления.

Если мы попросим об экстрадиции, мы не будем заранее уведомлять средства массовой информации», – заявили в пресс-службе прокуратуры Амстердама.

Что дальше будет с Промесом? Вариантов не так много

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45 комментариев
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Интересный момент. В свете ситуации с наркобарыгой Промесом появилось достаточно большое количество свежезарегистрированных пользователей, поддерживающих этого уголовника и КБ (Кокаино-Бромантановый) клуб в этой ситуации...

Ни на что не намекаю, это наверняка не "ботва". Просто интересное совпадение.
+37
-20
+17
Ответ Циник Петербургский
Интересный момент. В свете ситуации с наркобарыгой Промесом появилось достаточно большое количество свежезарегистрированных пользователей, поддерживающих этого уголовника и КБ (Кокаино-Бромантановый) клуб в этой ситуации... Ни на что не намекаю, это наверняка не "ботва". Просто интересное совпадение.
Говорят после видео дзюбы был всплеск регистрации новых пользователей на OnlyFans из Питера 😁
Совпадение?!
+13
-6
+7
Ответ Jonny
Парень весело живёт , о нем можно даже кино снять 🎥🍿😁
Так ведь уже снимают в Нидерландах
+5
0
+5
Ответ Циник Петербургский
Интересный момент. В свете ситуации с наркобарыгой Промесом появилось достаточно большое количество свежезарегистрированных пользователей, поддерживающих этого уголовника и КБ (Кокаино-Бромантановый) клуб в этой ситуации... Ни на что не намекаю, это наверняка не "ботва". Просто интересное совпадение.
У заремоботов ничего святого 😁
+8
-4
+4
Парень весело живёт , о нем можно даже кино снять 🎥🍿😁
+4
0
+4
Ответ RSM-1930
Комментарий скрыт
А я вот не понимаю, как миллиардеры могут идти на преступления, вплоть до убийств, ради миллионов. Или зачем миллионеры берут взятки. Или те, кто получает сотни тысяч ворует тысячи.
А тут доходы примерно равны. Вот ты отказался бы от еще одной годовой зарплаты?
+4
-1
+3
Ответ Циник Петербургский
Интересный момент. В свете ситуации с наркобарыгой Промесом появилось достаточно большое количество свежезарегистрированных пользователей, поддерживающих этого уголовника и КБ (Кокаино-Бромантановый) клуб в этой ситуации... Ни на что не намекаю, это наверняка не "ботва". Просто интересное совпадение.
Твой ник говорит сам за себя 😀
+8
-6
+2
Ответ Barcelona Forever
Говорят после видео дзюбы был всплеск регистрации новых пользователей на OnlyFans из Питера 😁 Совпадение?!
До сих пор пересматриваешь?)
+2
0
+2
Ответ riverman1980
Я бы проверил на коррупцию клоунов из святой по мнению либералов голландской прокуратуры, которые делают все возможное, чтобы наркоторговец не сел в тюрьму.
Что, например, они делают?
+3
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+2
Цирк какой-то, "если мы захотим", а что, до сих пор не хотели? Чувак наркотой барыжил в крупных размерах, а они ромашку устроили, хотим-не хотим.
+1
0
+1
Ответ RSM-1930
Комментарий скрыт
Ага, как может один из самых известных экс-футболистов в мире попасться в Парагвае с поддельным паспортом)

Как может профессиональный футболист с зп в 3-5 млн евро налакаться до такой степени, чтобы избивать водителей и в людей стульями швыряться.

Как может экс-футболист, игравший за Барселону и ПСЖ попасться на изнасиловании, если может позволить себе самых дорогих эскортниц)

Все сфабриковано в этом мире)
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+1
Ответ Barcelona Forever
Говорят после видео дзюбы был всплеск регистрации новых пользователей на OnlyFans из Питера 😁 Совпадение?!
Если только из Москвы, потому что каждый московский юзер спортса отписался о содержании видео с Дзюбой хотя казалось бы зачем гетеросексуалам это смотреть? )
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Ответ Дмитрий9779
От себя не убежишь(с)
Артём Усс смог)
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Ответ Maturmalai
Миллионер - это неудавшийся миллиардер. Миллиардер - это неудавшийся триллионер.
А нищий -это неудавшийся бедняк
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Ответ Трент Резнор
За копейку естественно
Кто будет платить эту копейку? Спартак или Промес?
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Ответ Owen_the_Simple
Кто будет платить эту копейку? Спартак или Промес?
Спартак не рассматриваем точно, эти не будут. А так за него уже вступились депутаты Милонов и Свищев, да и сам он не бедствует думаю.
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Ответ Трент Резнор
С грузом фиников или халвы)
Он и там кокаин провезёт
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Ответ riverman1980
Я бы проверил на коррупцию клоунов из святой по мнению либералов голландской прокуратуры, которые делают все возможное, чтобы наркоторговец не сел в тюрьму.
Это точно,хотя в РФ прокуратура ничем не лучше. Был бы простой человек, уже давно его бы доставили в Нидерланды.
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Ответ alexmixer9
Так он сядет 99 процентов, что ты им предлагаешь сделать когда он в России был? Секретную операцию в стиле моссада провернуть и выкрасть Промеса к себе?)
Промес в Эмиратах уже месяц, а запроса об экстрадиции все еще нет.
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Ответ Катя СПб
А я вот не понимаю, как миллиардеры могут идти на преступления, вплоть до убийств, ради миллионов. Или зачем миллионеры берут взятки. Или те, кто получает сотни тысяч ворует тысячи. А тут доходы примерно равны. Вот ты отказался бы от еще одной годовой зарплаты?
Миллионер - это неудавшийся миллиардер.
Миллиардер - это неудавшийся триллионер.
0
0
0
Ответ Катя СПб
А я вот не понимаю, как миллиардеры могут идти на преступления, вплоть до убийств, ради миллионов. Или зачем миллионеры берут взятки. Или те, кто получает сотни тысяч ворует тысячи. А тут доходы примерно равны. Вот ты отказался бы от еще одной годовой зарплаты?
Деньги и власть обычно сносить крышу человнка, чем хуже человеческий материал, чем гаже..чтоб проверить человека, дай ему власть и деньги, узнаешь очень быстро..
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Ответ Owen_the_Simple
Зачем им это?
За копейку естественно
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Ответ Owen_the_Simple
Кокаин и так достаточно белый. Чьи пропагандисты?
Соловьёв и ко допустим, они вылижут как надо
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Ответ Owen_the_Simple
Он и там кокаин провезёт
Ещё лучше, потом пропагандисты всё отбелят все равно
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Ответ Трент Резнор
Беги, Антоха, беги
А куда бежать то 🤔🤔🤔
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Ответ Трент Резнор
Очевидно. Сюда.
Так его сюда не выпускают.
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Ответ Трент Резнор
Беги, Антоха, беги
Куда?
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Ответ Barcelona Forever
Говорят после видео дзюбы был всплеск регистрации новых пользователей на OnlyFans из Питера 😁 Совпадение?!
Тушинские фантазеры много о чем говорят - больше их слушайте ;) А вот про то, что их КБ(Кокаино-Бромантановый) клуб вот уже двадцать лет "волшебством" избегает расследования массовой кормежки своих игроков бромантаном, они говорить почему-то не любят...

P.S. Однако как Вас до сих пор возбуждает то видео воспитанника Спартака Дзюбы... Вы уверены, что Вам на спортивном сайте стоит это стоит обсуждать? Для таких, как Вы, наверняка есть специализированные сайты знакомств... В общем, мой черный список людей, зацикленных на мужских видео, Ваш ;)
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Ответ Barcelona Forever
Говорят после видео дзюбы был всплеск регистрации новых пользователей на OnlyFans из Питера 😁 Совпадение?!
Просто яндекс после его видео предлагал видео Amoranth.
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Ответ Циник Петербургский
Интересный момент. В свете ситуации с наркобарыгой Промесом появилось достаточно большое количество свежезарегистрированных пользователей, поддерживающих этого уголовника и КБ (Кокаино-Бромантановый) клуб в этой ситуации... Ни на что не намекаю, это наверняка не "ботва". Просто интересное совпадение.
ну разумеется))))
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