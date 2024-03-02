Прокуратура Амстердама о Промесе: «Если мы попросим об экстрадиции, то не будем заранее уведомлять СМИ»
В прокуратуре Амстердама прокомментировали ситуацию с Квинси Промесом.
Ранее стало известно, что Промес не смог вылететь со «Спартаком» в Россию после сборов в ОАЭ, поскольку был задержан при прохождении паспортного контроля. Затем появилась информация о том, что Квинси задержали, так как он попал в аварию в ОАЭ и скрылся с места ДТП.
Позднее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что ведут переговоры с ОАЭ о возможной экстрадиции Промеса. Квинси отпустили из полиции в Дубае, но запретили покидать ОАЭ.
«Что касается даты суда Промеса в ОАЭ, кто сказал, что она назначена? Мы можем полагаться только на официальные заявления.
Если мы попросим об экстрадиции, мы не будем заранее уведомлять средства массовой информации», – заявили в пресс-службе прокуратуры Амстердама.
Ни на что не намекаю, это наверняка не "ботва". Просто интересное совпадение.
Совпадение?!
А тут доходы примерно равны. Вот ты отказался бы от еще одной годовой зарплаты?
Как может профессиональный футболист с зп в 3-5 млн евро налакаться до такой степени, чтобы избивать водителей и в людей стульями швыряться.
Как может экс-футболист, игравший за Барселону и ПСЖ попасться на изнасиловании, если может позволить себе самых дорогих эскортниц)
Все сфабриковано в этом мире)
Миллиардер - это неудавшийся триллионер.
P.S. Однако как Вас до сих пор возбуждает то видео воспитанника Спартака Дзюбы... Вы уверены, что Вам на спортивном сайте стоит это стоит обсуждать? Для таких, как Вы, наверняка есть специализированные сайты знакомств... В общем, мой черный список людей, зацикленных на мужских видео, Ваш ;)