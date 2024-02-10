Фото домашней футболки «Барселоны» на сезон-2024/25 появились в сети. Она приурочена к 125-летию
Опубликованы изображения футболки «Барселоны» на новый сезон.
В распоряжении твиттер-аккаунта fcbarcelonacollection.com оказались изображения футболки из домашнего комплекта. Она приурочена к 125-летию клуба.
Diario Sport отмечает, что в новом дизайне прослеживается влияние формы, использовавшейся по ходу сезона-1998/99 и сезона-1999/2000. Логотип «блауграны» будет размещен посреди груди, цвета футболки – глубокий королевский синий, полуночный темно-синий, благородный красный и золотистый.
На внутренней части футболки в области шеи изображено число 125.
Такое себе.
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