Фото домашней футболки «Барселоны» на сезон-2024/25 появились в сети. Она приурочена к 125-летию

Теги Барселона Ла Лига игровая форма стиль Футбол

Опубликованы изображения футболки «Барселоны» на новый сезон.

В распоряжении твиттер-аккаунта fcbarcelonacollection.com оказались изображения футболки из домашнего комплекта. Она приурочена к 125-летию клуба.

Diario Sport отмечает, что в новом дизайне прослеживается влияние формы, использовавшейся по ходу сезона-1998/99 и сезона-1999/2000. Логотип «блауграны» будет размещен посреди груди, цвета футболки – глубокий королевский синий, полуночный темно-синий, благородный красный и золотистый.

На внутренней части футболки в области шеи изображено число 125.

Фото: twitter.com/memorabilia1899

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34 комментария
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Ох и шикарная. Сразу вспоминаю длинооволосого молодого Лео, пришествие Гвардиолы
+45
-7
+38
Ответ Гамарджоба Генацвале
Комментарий скрыт
А ты где-то наоборот видел? У других клубов эмблема на пол футболки?
+26
-1
+25
Наконец-то возвращаемся к родным цветам !
+16
-1
+15
Ответ katalonec7
Комментарий скрыт
Требл это провал?
+13
-1
+12
Красивая футболка - особенно цвета . Но это не главное - главное это 125-ти летние.
+7
0
+7
Ответ Гамарджоба Генацвале
Так другие и не выпендривались, что у них нет спонсорской рекламы на футболках.
С 2006 года там что-нибудь написано, надо и футбол смотреть хоть время от времени
+6
0
+6
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Требл это провал?
Там был секступл)
+4
0
+4
C Алибабы заказывать будут?
+3
-1
+2
Ответ Cristianor 12111989
а причем здесь эта форма и длинноволосы Месси?
При том, что это форма 20082009 , Уход Райкарда-приход Пепа, рассвет той Барселоны и самого Месси как такого ?
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Класс
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Ответ посмотрел 801 игру нхл
Ох и шикарная. Сразу вспоминаю длинооволосого молодого Лео, пришествие Гвардиолы
понимаю если сказал бы про Ривалдо, но Месси и Гвардиола как тренер ничего общего с подобной формой не имеют
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Шикарная футболка. Именно этот дизайн мне больше всего нравится
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Фирменная сине-гранатовая расцветка - красиво👍, а логотип лучше всё же слева, возле "сердца" футболиста.
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Одна из немногих футболок за последние годы, что реально хочется купить (подобное могу сказать лишь про белую форму этого сезона и про чёрную сезона 2020/21).
+2
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+1
Ответ посмотрел 801 игру нхл
Ох и шикарная. Сразу вспоминаю длинооволосого молодого Лео, пришествие Гвардиолы
а причем здесь эта форма и длинноволосы Месси?
+1
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Ответ За Валенсию с 1999
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ & Co1366
Фирменная сине-гранатовая расцветка - красиво👍, а логотип лучше всё же слева, возле "сердца" футболиста.
Сердце как раз по центру
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Ответ Cristianor 12111989
понимаю если сказал бы про Ривалдо, но Месси и Гвардиола как тренер ничего общего с подобной формой не имеют
Ты решил придраться, что эмблема посередине п не на груди?
Такое себе.
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Ответ посмотрел 801 игру нхл
Так спич был про сезон, а не календарный год) Понятное дело, что та машина взяла Суперкубки и клубняк
Ясно, извините, был неправ)
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Ответ Сикарио
Комментарий удален модератором
Хорош
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Ответ Vlad Zhadejko
Там был секступл)
Так спич был про сезон, а не календарный год)
Понятное дело, что та машина взяла Суперкубки и клубняк
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Могли бы тряпку и погладить
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На мой взгляд темно-синие полосы немного портят, но может на фигурах будет лучше смотреться
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«Барселона» в сезоне 2008/2009 играла в похожей форме.
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Фигу в такой бегал, помню.
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Форма сезона 99/00
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Просто топ 🔝
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Комментарий удален модератором
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