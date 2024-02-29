Холанд за 3,13 млн евро купит суперкар Mercedes AMG One вместе с другом. Максимальная скорость авто с двигателями категории «Ф-1» – 352 км в час

Эрлинг Холанд покупает новый роскошный автомобиль.

Форвард «Ман Сити» вместе с другом детства Оле Эртваагом, основателем инвестиционной компании HiTecVision, договорились купить суперкар Mercedes AMG One. Автомобиль стоит 2,5 млн евро, но с учетом налогов цена составит около 3,13 млн евро.

Mercedes AMG One выпущен тиражом 275 экземпляров. У автомобиля пять двигателей категории «Формулы-1», он может развить максимальную скорость 352 км в час. Суперкар разгоняется до 200 км в час за семь секунд, до 300 км в час – за 15,6 секунд.

Ранее Холанд владел Mercedes AMG GLE, который стоил около 105 тысяч евро.

С тех пор Эрлинг потратился на внедорожник Rolls Royce Cullinan стоимостью 350 тысяч евро. Помимо этого, футболист имеет автомобили Audi RS6 Avant и Range Rover Sport, каждый из которых стоит 140 тысяч евро.