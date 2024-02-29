Холанд за 3,13 млн евро купит суперкар Mercedes AMG One вместе с другом. Максимальная скорость авто с двигателями категории «Ф-1» – 352 км в час

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Эрлинг Холанд деньги автомобили Футбол

Эрлинг Холанд покупает новый роскошный автомобиль.

Форвард «Ман Сити» вместе с другом детства Оле Эртваагом, основателем инвестиционной компании HiTecVision, договорились купить суперкар Mercedes AMG One. Автомобиль стоит 2,5 млн евро, но с учетом налогов цена составит около 3,13 млн евро.

Mercedes AMG One выпущен тиражом 275 экземпляров. У автомобиля пять двигателей категории «Формулы-1», он может развить максимальную скорость 352 км в час. Суперкар разгоняется до 200 км в час за семь секунд, до 300 км в час – за 15,6 секунд.

Ранее Холанд владел Mercedes AMG GLE, который стоил около 105 тысяч евро.

С тех пор Эрлинг потратился на внедорожник Rolls Royce Cullinan стоимостью 350 тысяч евро. Помимо этого, футболист имеет автомобили Audi RS6 Avant и Range Rover Sport, каждый из которых стоит 140 тысяч евро.

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48 комментариев
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Машина покупает машину
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У меня под этой новостью высвечивается реклама Лады Ларгус))
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Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий скрыт
Ты много раздал нищим?
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Ответ я купил Джили!!!
Китайские тачки надо брать, немцы это прошлый век
А китайские позапрошлый.
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Его заслуженно заработанные деньги 💸💸💸)))))
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Ответ Российский пользователь
Зачем ему столько машин?
Хочет человек, может себе позволить и заслужил. Коллекционирует . Ночью выходит в гараж , смотрит на нее и любуется. А потом идёт и крепко счастливый спит.
Твое какое дело ?🤷
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Ответ Vadim Slutsky
Комментарий удален пользователем
Лол. Бугатти супер спорт до 490 на треке разгонялась в обе стороны. А у тебя 300 км в час нельзя разогнаться, потому что машина перевернется. Держи в курсе
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Ответ Никита Михайлов
Его заслуженно заработанные деньги 💸💸💸)))))
Не украл, честно заработал. Имеет право хоть за 30 машину купить, деньги его
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Ппц. Машины уже в комплекте с друзьями продают.
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один уже не тянет покупку машину. Срочно нужен новый контракт от Сити
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У меня такая же есть. Только она в деревне.
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Ответ Serge Vendino
У меня под этой новостью высвечивается реклама Лады Ларгус))
suum cuique :)
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Ответ <Inter>
один уже не тянет покупку машину. Срочно нужен новый контракт от Сити
В конце сезона продлят
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А почему с другом? Не хватило и друг добавил?)
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Ответ я купил Джили!!!
Китайские тачки надо брать, немцы это прошлый век
Китайские тачки только два года как на рынке в таких масштабах и в таких конфигураций, что вы можете о них сказать со временем? С удовольствием вас послушаю
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Ответ Aktan
Машина покупает машину
Интересно мощнее ли этот мерседес этого норвежца?)
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Ответ Kirkorofff
Ты много раздал нищим?
Ага, нашелся главный помогатель, считающий чужие деньги. Себя наверное в виду имеет, в качестве нуждающегося
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Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий скрыт
с таким ником и писать про поддержку , в стране где хвастаются что штампуют боевые ракеты и при этом по телеку детям на лечение собирают
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друг впридачу к машине?
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Комментарий удален пользователем
Ответ Serge Vendino
У меня под этой новостью высвечивается реклама Лады Ларгус))
А у меня Чанган
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Ответ Serge Vendino
У меня под этой новостью высвечивается реклама Лады Ларгус))
У меня GAC Motor)
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Ответ filippa
зачем ? я конеш пд ха его возможности, но зачем ? хочешь погонять пиишел на автодром отдал денег и гоняй до упора. зпчем покупать то ?
А куда ему деньги девать? Если есть возможность глупо ей не воспользоваться.
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У нас как-то пацаны, смотрящие за стоянкой, так же скинулись и купили S220. Древний, ушатанный, но на ходу. 6 дней они работали на бензин, потом заливали и в воскресенье катались :)))
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Ответ я купил Джили!!!
Китайские тачки надо брать, немцы это прошлый век
Обычно так считают те, кто немцев себе позволить уже не может. Практически все, кто китайцев продают, на немцах ездят)
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Ответ Я поддерживаю В.В. Путина
Комментарий скрыт
Стыдно такое писать.
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Зачем ему столько машин?
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Хорошая комплектация.
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Не совсем понятно с заголовка, то ли он купит на пару с другом машину, то ли покупает друга и машину. И то, и другое несколько странно))
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Почему футболисты не покупают самолеты?
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