Агент Холанда считает, что Эрлинг может первым из футболистов сгенерировать 1 млрд фунтов дохода: «Имею в виду зарплату, трансферы, спонсоров»
Агент Холанда считает, что Эрлинг может принести доход в 1 млрд фунтов.
Рафаэла Пимента допустила, что форвард «Манчестер Сити» станет первым футболистом, доходы от которого превысят эту отметку.
«Я не говорю, что столько будет стоить его трансфер. Я имею в виду всю сумму, которая генерируется на протяжении карьеры. Сегодня можно играть до 35.
Подумайте о зарплате, платежах за трансферы, доходах от трансляций, спонсоров, продаже билетов, футболок. С таким игроком, как Эрлинг, цифра может достигнуть одного миллиарда.
Возможно, в метавселенной я продам цифрового Эрлинга Холанда за 2000 евро 100 миллионам человек в Индии, Китае, Бразилии, Мексике. Поэтому, когда я говорю «один миллиард», я говорю о мультипликаторах, выходящие за рамки физического», – заявила Пимента.
Игра про деньги в футболе: норм ли отдать 100 млн за Холанда? А за Беллингема?
речь о всей генерируемой сумме, на протяжении футбольной карьеры, касающейся только футбола, а не от продажи стрингов и пересадке волос