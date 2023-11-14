Агент Холанда считает, что Эрлинг может первым из футболистов сгенерировать 1 млрд фунтов дохода: «Имею в виду зарплату, трансферы, спонсоров»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия бизнес агенты Эрлинг Холанд деньги Рафаэла Пимента Футбол

Агент Холанда считает, что Эрлинг может принести доход в 1 млрд фунтов.

Рафаэла Пимента допустила, что форвард «Манчестер Сити» станет первым футболистом, доходы от которого превысят эту отметку.

«Я не говорю, что столько будет стоить его трансфер. Я имею в виду всю сумму, которая генерируется на протяжении карьеры. Сегодня можно играть до 35.

Подумайте о зарплате, платежах за трансферы, доходах от трансляций, спонсоров, продаже билетов, футболок. С таким игроком, как Эрлинг, цифра может достигнуть одного миллиарда.

Возможно, в метавселенной я продам цифрового Эрлинга Холанда за 2000 евро 100 миллионам человек в Индии, Китае, Бразилии, Мексике. Поэтому, когда я говорю «один миллиард», я говорю о мультипликаторах, выходящие за рамки физического», – заявила Пимента.

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9 комментариев

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Ильмарчик
Эээ, стоп, а Роналду разве его уже не сгенерировал? Еще несколько лет назад тут была хорошая статья, в которой подробно описывалась бизнес-империя Роналду, там уже ценник был под миллиард, разве нет?
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Кино Музыка
Роналду и Месси освоили больше.
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alisa dvoikina
Последний абзац как-то связан с наркоманией?
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Blaumerc
а сама Пимьенте станет первым агентом, который срубит свои проценты из этого миллиарда - хотела сказать эта госпожа Пимьенте.
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elan_
Если так дальше пойдет, эта Рафаэла Холанда в клетку ММА засунит и отправит в турне по Лас-Вегасам и Аравиям, чтоб прибыль генерировать. Какой-то странный у нее подход - не развивать игрока, как футболиста, а качать бабло насосом..
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Blaumerc
Ответ Ильмарчик
Эээ, стоп, а Роналду разве его уже не сгенерировал? Еще несколько лет назад тут была хорошая статья, в которой подробно описывалась бизнес-империя Роналду, там уже ценник был под миллиард, разве нет?
эээ, стоп, а при чём здесь доходы от личного бизнеса Роналду и его активов?
речь о всей генерируемой сумме, на протяжении футбольной карьеры, касающейся только футбола, а не от продажи стрингов и пересадке волос
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