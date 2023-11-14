Агент Холанда считает, что Эрлинг может первым из футболистов сгенерировать 1 млрд фунтов дохода: «Имею в виду зарплату, трансферы, спонсоров»

Агент Холанда считает, что Эрлинг может принести доход в 1 млрд фунтов.

допустила, что форвард « » станет первым футболистом, доходы от которого превысят эту отметку.

«Я не говорю, что столько будет стоить его трансфер. Я имею в виду всю сумму, которая генерируется на протяжении карьеры. Сегодня можно играть до 35.

Подумайте о зарплате, платежах за трансферы, доходах от трансляций, спонсоров, продаже билетов, футболок. С таким игроком, как Эрлинг, цифра может достигнуть одного миллиарда.

Возможно, в метавселенной я продам цифрового за 2000 евро 100 миллионам человек в Индии, Китае, Бразилии, Мексике. Поэтому, когда я говорю «один миллиард», я говорю о мультипликаторах, выходящие за рамки физического», – заявила Пимента.

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