Алуко о нападках Бартона: «Это попытка представить женщин и чернокожих неполноценными. Сейчас мужчины, ненавидящие женщин, прославляются в интернете»

Эниола Алуко рассказала о последствиях нападок Джоуи Бартона в интернете.

Напомним, ранее экс-игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» раскритиковал работу бывшей футболистки в качестве ТВ-эксперта, сравнив и ее коллегу Люси Уорд с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет убили 12 молодых женщин и девушек.

Вскоре после этого Алуко уехала из Великобритании, объяснив это тем, что «чувствовала угрозу» и, по сообщениям, подала на Бартона в суд. Бартон прокомментировал это: «Плачь сколько угодно. Я ожидал игры в жертву. Ты ничего не знаешь о мужском футболе – все смеются над тобой, не только я».

«Я начала сильно волноваться, потому что было ощущение, будто находишься в аквариуме. Все будто думают о тебе, обсуждают тебя и читают о тебе ужасные вещи.

Я не хотела выходить из дома. Я думала маскироваться, когда пойду за молоком в супермаркет. Почему я должна это делать? Но это реальные последствия онлайн-оскорблений, и никто их не останавливает.

Это попытка представить женщин и чернокожих неполноценными. Это не только футбольная специфика, верно? Это всеобщее явление.

Представьте чернокожую женщину, обладающую властью и влиянием. Момент, когда она делает что-то не так, будто подтверждает, что ей вообще не положено было занимать это место.

Это социальная проблема, поскольку у нас есть платформа (X, бывший твиттер – Sports.ru), которая позволяет людям беспрепятственно извергать свою ненависть. Более того, думаю, что существует намерение монетизировать и разжигать еще большую ненависть для продвижения контента.

Сегодня я вижу, как мужчины, ненавидящие женщин, прославляются. Это действительно опасно», – заявила бывшая английская футболистка.

Отмечается, что посты Бартона вызвали волну ненависти, активизировав множество других пользователей, оставлявших гневные нападки на Алуко и иных известных женщин. Их сообщения часто начинались с комментариев о футболе, но быстро переходили к личным нападкам – нередко по поводу пола и расы.