Алуко о нападках Бартона: «Это попытка представить женщин и чернокожих неполноценными. Сейчас мужчины, ненавидящие женщин, прославляются в интернете»
Эниола Алуко рассказала о последствиях нападок Джоуи Бартона в интернете.
Напомним, ранее экс-игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» раскритиковал работу бывшей футболистки в качестве ТВ-эксперта, сравнив Алуко и ее коллегу Люси Уорд с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет убили 12 молодых женщин и девушек.
Вскоре после этого Алуко уехала из Великобритании, объяснив это тем, что «чувствовала угрозу» и, по сообщениям, подала на Бартона в суд. Бартон прокомментировал это: «Плачь сколько угодно. Я ожидал игры в жертву. Ты ничего не знаешь о мужском футболе – все смеются над тобой, не только я».
«Я начала сильно волноваться, потому что было ощущение, будто находишься в аквариуме. Все будто думают о тебе, обсуждают тебя и читают о тебе ужасные вещи.
Я не хотела выходить из дома. Я думала маскироваться, когда пойду за молоком в супермаркет. Почему я должна это делать? Но это реальные последствия онлайн-оскорблений, и никто их не останавливает.
Это попытка представить женщин и чернокожих неполноценными. Это не только футбольная специфика, верно? Это всеобщее явление.
Представьте чернокожую женщину, обладающую властью и влиянием. Момент, когда она делает что-то не так, будто подтверждает, что ей вообще не положено было занимать это место.
Это социальная проблема, поскольку у нас есть платформа (X, бывший твиттер – Sports.ru), которая позволяет людям беспрепятственно извергать свою ненависть. Более того, думаю, что существует намерение монетизировать и разжигать еще большую ненависть для продвижения контента.
Сегодня я вижу, как мужчины, ненавидящие женщин, прославляются. Это действительно опасно», – заявила бывшая английская футболистка.
Отмечается, что посты Бартона вызвали волну ненависти, активизировав множество других пользователей, оставлявших гневные нападки на Алуко и иных известных женщин. Их сообщения часто начинались с комментариев о футболе, но быстро переходили к личным нападкам – нередко по поводу пола и расы.
Что-то я не слышу возгласов - "Посты о моём непрофессионализме - попытка представить мужчин и белых неполноценными". Нелепо звучит? Ну так привыкайте к оценке ваших профессиональных качеств в отрыве от расы, пола, вероисповедания и пр., а не прикрывайтесь расовополовым ущемлением
Говорить девушке/женщине, условно, "какая красивая девочка" - порицается, поцеловал на радостях футболистку - уход с поста, хейт и т.д. (случаев полно, перечислять не буду)
Феминизм, пофигизм, шизофренизм, долб...изм... У них там сборная солянка дегенератов, с их небинарными личностями и прочими дурачками.
Тогда может будешь поумнее.
То, что она бездарность, что её двигают за счёт повесточки, что она продвигает феминистические ценности - вы что, Бартон её просто гнобит, потому что она "слабая"!
Какие же вы мерзкие людишки, не устаю поражаться. Точно такие же по своему психотипу и продвигают этих Алуко.
Нормальные пасаны женщин дальше кухни и постели не воспринимают. Про цветных и говорить не стоит.
Свой и таких же как он отсталых дикарей сексизм?
Обитателей имиджборд, сектантских помоек навроде МГ?
Все прекрасно понимают, что футбольная среда очень враждебна женщинам.
Он лишь показал свой уровень развития.
"Вряд ли она тупее экспертов..."
Да не, не вряд ли, а совершенно точно!
Достаточно привести в пример наш Матч ТВ, где, по уровню понимания футбола, весь женский его коллектив даже сообща не сможет ничего противопоставить Володьке.
Я поражаюсь, как в реальности могут встречаться люди, которые искренне верят, что женщины ни в чём не уступают мужчинам, по крайней мере в футболе!
Скажите, вас таким сделала среда или это с рождения? В школе как учились, видимо, плоховато?
Уже есть прецеденты работы с мужчинами (ассистентка в Унионе, была дама в Клермоне в Лиге 2, в развитых странах мальчиков тренируют женщины на детском уровне, даже в Южной Америке такое есть, где мачизм в обществе такой неслабый).
Женский футбол встал на профессиональные рельсы сильно позже мужского и, соответственно, тренеров-женщин в сотни-тысячи раз меньше.
А еще в футболе даже для мужчин было до поры до времени много стереотипов. Например, не игравшие на взрослом уровне люди могли стать тренерами с вероятностью 0,00001%. Только недавно тенденция начала переламываться.
Но почему-то люди, реально добившиеся в тренерской профессии многого, говорят, что женщина-тренер в большом мужском футболе уровня топ-лиг в будущем - возможно (на сайте тут была цитата Венгера), а ноунейм из комментариев спортса живет первобытными понятиями.
Ну, запей водой это всё, не расстраивайся)
"Продвигает феминистические ценности" - и? У тебя проблемы с равенством, социальной справедливостью, домогательствами, домашним насилием?
Какие плохие ценности продвигают проклятые феминистки. Нет бы собственное рабство, функции обслуги и инкубатора, запрет на образование и профессии, как раньше.
Да, ты точно мерзкий. Для тебя авторитет - откровенно недалекий сексист, к тому же как футболист посредственный. Но который смеет указывать, кому и чем заниматься.
Изначально речь шла о понимании футбола, в общем смысле - игры.
Тренерство - это отдельная профессия, которая, в сущности, заточена на педагогическом навыке повышения мастерства футболистов.
Впрочем, ни там, ни там женщины не имеют ни малейшего шанса на успех.
Догадаетесь почему?
и если выиграет суд у Бартона... возьмётся за Маска
А эксперты-мужчины с большим игроцким именем в Англии - это такие же невостребованные в тренерской или менеджерской среде люди, как условный Радимов, например. Много конструктивных мыслей здесь вы от него видели, кроме провокаций в сторону Спартака? Чем это лучше мыслей женщины-футболистки.
Меня гораздо больше смущают размалеванные далекие от спорта женщины на итальянском или другом южном ТВ. Там вот реальные аналоги Маши Орзул или Маши Командной, которые опорника от инсайда не отличат, скорее всего.
Узнаю примитивный метод нехороших людей: если не можешь опровергнуть сказанное, то попробуй отыскать какую-нибудь грязь в прошлом, чтобы опорочить этого человека