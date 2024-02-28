Алуко о нападках Бартона: «Это попытка представить женщин и чернокожих неполноценными. Сейчас мужчины, ненавидящие женщин, прославляются в интернете»

Теги Джоуи Бартон премьер-лига Англия женский футбол Эниола Алуко дискриминация Футбол

Эниола Алуко рассказала о последствиях нападок Джоуи Бартона в интернете.

Напомним, ранее экс-игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» раскритиковал работу бывшей футболистки в качестве ТВ-эксперта, сравнив Алуко и ее коллегу Люси Уорд с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет убили 12 молодых женщин и девушек.

Вскоре после этого Алуко уехала из Великобритании, объяснив это тем, что «чувствовала угрозу» и, по сообщениям, подала на Бартона в суд. Бартон прокомментировал это: «Плачь сколько угодно. Я ожидал игры в жертву. Ты ничего не знаешь о мужском футболе – все смеются над тобой, не только я».

«Я начала сильно волноваться, потому что было ощущение, будто находишься в аквариуме. Все будто думают о тебе, обсуждают тебя и читают о тебе ужасные вещи.

Я не хотела выходить из дома. Я думала маскироваться, когда пойду за молоком в супермаркет. Почему я должна это делать? Но это реальные последствия онлайн-оскорблений, и никто их не останавливает.

Это попытка представить женщин и чернокожих неполноценными. Это не только футбольная специфика, верно? Это всеобщее явление.

Представьте чернокожую женщину, обладающую властью и влиянием. Момент, когда она делает что-то не так, будто подтверждает, что ей вообще не положено было занимать это место.

Это социальная проблема, поскольку у нас есть платформа (X, бывший твиттер – Sports.ru), которая позволяет людям беспрепятственно извергать свою ненависть. Более того, думаю, что существует намерение монетизировать и разжигать еще большую ненависть для продвижения контента.

Сегодня я вижу, как мужчины, ненавидящие женщин, прославляются. Это действительно опасно», – заявила бывшая английская футболистка.

Отмечается, что посты Бартона вызвали волну ненависти, активизировав множество других пользователей, оставлявших гневные нападки на Алуко и иных известных женщин. Их сообщения часто начинались с комментариев о футболе, но быстро переходили к личным нападкам – нередко по поводу пола и расы.

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46 комментариев
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Еще и расу приплела
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Чернокожих - решила с козырей пойти
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Уехать из страны из-за этого? Они там с ума сошли на острове. Из-за того, что Бартон считает её работу низкопробной она почувствовала угрозу? Ахах
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Решила комбо задействовать. Ещё бы лесбиянкой обозначилась - был бы полный флеш-рояль.
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Если уровень твоего профессионализма вызывает претензии, то хоть 10 раз прикрывайся вопросом пола или расы - никто не обязан делать тебе поблажки по этим пунктам. Это называется "равные права здорового человека".
Что-то я не слышу возгласов - "Посты о моём непрофессионализме - попытка представить мужчин и белых неполноценными". Нелепо звучит? Ну так привыкайте к оценке ваших профессиональных качеств в отрыве от расы, пола, вероисповедания и пр., а не прикрывайтесь расовополовым ущемлением
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+6
Ответ Barsenoga
Нечего не имею против женщин но на этом ресурсе им не место глупостей хвотает читать от малограмотных юнцов.
А ты прям грамотный 😂 Сообщение своё перечитай !
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+4
Я полностью на стороне Бартона. Он, конечно, тот ещё фрукт, но он хотя бы по-мужски себя ведёт. И отстаивает свою позицию. А огромное количество людей в Европе и США прогнулись под повестку. Боятся говорить, думать, называть вещи своими именами.
+10
-6
+4
Скоро в Европе за "не тот взгляд" будут в суд подавать.
Говорить девушке/женщине, условно, "какая красивая девочка" - порицается, поцеловал на радостях футболистку - уход с поста, хейт и т.д. (случаев полно, перечислять не буду)
Феминизм, пофигизм, шизофренизм, долб...изм... У них там сборная солянка дегенератов, с их небинарными личностями и прочими дурачками.
+4
-2
+2
Ответ f0rmoceft
Скоро в Европе за "не тот взгляд" будут в суд подавать. Говорить девушке/женщине, условно, "какая красивая девочка" - порицается, поцеловал на радостях футболистку - уход с поста, хейт и т.д. (случаев полно, перечислять не буду) Феминизм, пофигизм, шизофренизм, долб...изм... У них там сборная солянка дегенератов, с их небинарными личностями и прочими дурачками.
Учись уважать чужое личное пространство. А ещё немного почитай об активном согласии, домогательствах и телесной автономии.

Тогда может будешь поумнее.
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Ответ Кирилл Голивец
Я просто помню его карьеру. Это один из образцов футбольного быдла для меня. С тюрьмой в теории может с каждым случиться, но там десятилетием человек так себя вел. Это типаж людей, которых вообще не принимаю. И в сферах, далеких от спорта, тем более. Высокопримативные люди, которые готовы унижать кого-то более слабого. И не важно, женщина это будет, очкарик в школе, или коллега на работе, который не вписывается в коллектив.
Унижать кого-то слабого? Удобно, да, вот вот взять и назвать человека, в данном случае женщину, которая пролезла на ТВ по квоте просто "слабой"))
То, что она бездарность, что её двигают за счёт повесточки, что она продвигает феминистические ценности - вы что, Бартон её просто гнобит, потому что она "слабая"!
Какие же вы мерзкие людишки, не устаю поражаться. Точно такие же по своему психотипу и продвигают этих Алуко.
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Ответ Птюч, Ёж.
удивительно как здесь этого чудака оправдывают)) выросло поколение быдла блин
Женщин и цветных гнобят! Будь мужыком - поддержи загаражные ценности!

Нормальные пасаны женщин дальше кухни и постели не воспринимают. Про цветных и говорить не стоит.
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Ответ Михон Мясной
Если человек сидел в тюрьме, то автоматически означает, что он не может говорить правду и называть вещи своим именами?)) Узнаю примитивный метод нехороших людей: если не можешь опровергнуть сказанное, то попробуй отыскать какую-нибудь грязь в прошлом, чтобы опорочить этого человека
Какие он называет "вещи своими именами"?

Свой и таких же как он отсталых дикарей сексизм?

Обитателей имиджборд, сектантских помоек навроде МГ?

Все прекрасно понимают, что футбольная среда очень враждебна женщинам.
Он лишь показал свой уровень развития.
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Ответ Птюч, Ёж.
удивительно как здесь этого чудака оправдывают)) выросло поколение быдла блин
Если бы кто-то был его сверстником в подростковом возрасте и жил в одном городе, ни за что бы не захотел с ним дружить) Там на лице написано ноль интеллекта и готовность унижать всех, кто слабее и не вписывается в коллектив.
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Ответ Кирилл Голивец
Вы живете в Англии? Вы смотрите эфиры эти? Вряд ли она тупее экспертов, которые без повестки попадают. Тот же Невилл болтать языком горазд был, а в Валенсии тренировал ужасно. Каррагер говорит много бреда. На самом деле, там не так уж мало их аналогов Мостовых/Быстровых, которые говорят полнейшую туфту и не имеют никакой или сколь-нибудь удачной тренерской или менеджерской практики. Среди мужчин.
Невилл - легенда МЮ, играл на таком уровне и выигрывал трофеи, которые этой Алуко и не снились.
"Вряд ли она тупее экспертов..."
Да не, не вряд ли, а совершенно точно!
Достаточно привести в пример наш Матч ТВ, где, по уровню понимания футбола, весь женский его коллектив даже сообща не сможет ничего противопоставить Володьке.
Я поражаюсь, как в реальности могут встречаться люди, которые искренне верят, что женщины ни в чём не уступают мужчинам, по крайней мере в футболе!
Скажите, вас таким сделала среда или это с рождения? В школе как учились, видимо, плоховато?
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Ответ filippa
Он называет меня черным уродом, Тренер! Это расизм! – Но ты черный. И ты урод. – Но ведь считать черных уродами - это расизм! – Нет-нет-нет, где ты здесь увидел расизм? Ты ведь черный, мало кто сможет это отрицать, да к тому же урод. Он не считает всех черных уродами, он считает уродом конкретно тебя.
цитата из фильма.. показывали по телеку и в РФ и в Британии. посмотрим забанят или нет.
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Ага, сейчас как раз такие - униженные и оскорбленные - ищут и получают поддержку в интернете ) Вот тут на Спортсе, например, постоянно в плюсах либеральцы, которые плачут о своей нелёгкой доле. Власть постоянно делает не так, как они хотят, поэтому остаётся только плакать, и собирать плюсы от таких же ) Даже не знаю, что тут будет твориться, когда будут выборы президента, и результат окажется сами знаете каким - они все оскорблённые вывалятся в комментарии ))
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Ответ Михон Мясной
Ало, мы с вами вообще о тренерстве не говорили, зачем вы пытаетесь вот уже который раз его приплести и подменить понятия? Изначально речь шла о понимании футбола, в общем смысле - игры. Тренерство - это отдельная профессия, которая, в сущности, заточена на педагогическом навыке повышения мастерства футболистов. Впрочем, ни там, ни там женщины не имеют ни малейшего шанса на успех. Догадаетесь почему?
Женщины пока часто обыгрывают тренеров-мужчин с женскими командами.

Уже есть прецеденты работы с мужчинами (ассистентка в Унионе, была дама в Клермоне в Лиге 2, в развитых странах мальчиков тренируют женщины на детском уровне, даже в Южной Америке такое есть, где мачизм в обществе такой неслабый).

Женский футбол встал на профессиональные рельсы сильно позже мужского и, соответственно, тренеров-женщин в сотни-тысячи раз меньше.

А еще в футболе даже для мужчин было до поры до времени много стереотипов. Например, не игравшие на взрослом уровне люди могли стать тренерами с вероятностью 0,00001%. Только недавно тенденция начала переламываться.

Но почему-то люди, реально добившиеся в тренерской профессии многого, говорят, что женщина-тренер в большом мужском футболе уровня топ-лиг в будущем - возможно (на сайте тут была цитата Венгера), а ноунейм из комментариев спортса живет первобытными понятиями.
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Ответ Ghk567
"То, что она бездарность, что её двигают за счёт повесточки" - это тебе Бартон сообщил? Ну вы с ним одинаковы по интеллекту. "Продвигает феминистические ценности" - и? У тебя проблемы с равенством, социальной справедливостью, домогательствами, домашним насилием? Какие плохие ценности продвигают проклятые феминистки. Нет бы собственное рабство, функции обслуги и инкубатора, запрет на образование и профессии, как раньше. Да, ты точно мерзкий. Для тебя авторитет - откровенно недалекий сексист, к тому же как футболист посредственный. Но который смеет указывать, кому и чем заниматься.
Ой-ой, что я вижу? Пирожок-то не в то горло пошёл!))
Ну, запей водой это всё, не расстраивайся)
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Ответ Михон Мясной
Унижать кого-то слабого? Удобно, да, вот вот взять и назвать человека, в данном случае женщину, которая пролезла на ТВ по квоте просто "слабой")) То, что она бездарность, что её двигают за счёт повесточки, что она продвигает феминистические ценности - вы что, Бартон её просто гнобит, потому что она "слабая"! Какие же вы мерзкие людишки, не устаю поражаться. Точно такие же по своему психотипу и продвигают этих Алуко.
"То, что она бездарность, что её двигают за счёт повесточки" - это тебе Бартон сообщил? Ну вы с ним одинаковы по интеллекту.

"Продвигает феминистические ценности" - и? У тебя проблемы с равенством, социальной справедливостью, домогательствами, домашним насилием?

Какие плохие ценности продвигают проклятые феминистки. Нет бы собственное рабство, функции обслуги и инкубатора, запрет на образование и профессии, как раньше.

Да, ты точно мерзкий. Для тебя авторитет - откровенно недалекий сексист, к тому же как футболист посредственный. Но который смеет указывать, кому и чем заниматься.
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Ответ Ghk567
Женщин и цветных гнобят! Будь мужыком - поддержи загаражные ценности! Нормальные пасаны женщин дальше кухни и постели не воспринимают. Про цветных и говорить не стоит.
Да, всё так. Можешь взять с полки пирожок, их там два, твой - посередине.
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Ответ Кирилл Голивец
Про женщин с Матч ТВ и их аналоги более точные, чем Алуко (которая играла) я написал в другом посте Вам. Там действительно вопросы. А эксперты-мужчины с большим игроцким именем в Англии - это такие же невостребованные в тренерской или менеджерской среде люди, как условный Радимов, например. Много конструктивных мыслей здесь вы от него видели, кроме провокаций в сторону Спартака? Чем это лучше мыслей женщины-футболистки.
Ало, мы с вами вообще о тренерстве не говорили, зачем вы пытаетесь вот уже который раз его приплести и подменить понятия?
Изначально речь шла о понимании футбола, в общем смысле - игры.
Тренерство - это отдельная профессия, которая, в сущности, заточена на педагогическом навыке повышения мастерства футболистов.
Впрочем, ни там, ни там женщины не имеют ни малейшего шанса на успех.
Догадаетесь почему?
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у нас есть платформа (X, бывший твиттер), которая позволяет людям беспрепятственно извергать свою ненависть...
и если выиграет суд у Бартона... возьмётся за Маска
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Таких мужчин почти нет, на этом можно закрыть тему.
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Ответ Михон Мясной
Невилл - легенда МЮ, играл на таком уровне и выигрывал трофеи, которые этой Алуко и не снились. "Вряд ли она тупее экспертов..." Да не, не вряд ли, а совершенно точно! Достаточно привести в пример наш Матч ТВ, где, по уровню понимания футбола, весь женский его коллектив даже сообща не сможет ничего противопоставить Володьке. Я поражаюсь, как в реальности могут встречаться люди, которые искренне верят, что женщины ни в чём не уступают мужчинам, по крайней мере в футболе! Скажите, вас таким сделала среда или это с рождения? В школе как учились, видимо, плоховато?
Про женщин с Матч ТВ и их аналоги более точные, чем Алуко (которая играла) я написал в другом посте Вам. Там действительно вопросы.

А эксперты-мужчины с большим игроцким именем в Англии - это такие же невостребованные в тренерской или менеджерской среде люди, как условный Радимов, например. Много конструктивных мыслей здесь вы от него видели, кроме провокаций в сторону Спартака? Чем это лучше мыслей женщины-футболистки.
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Ответ Михон Мясной
Унижать кого-то слабого? Удобно, да, вот вот взять и назвать человека, в данном случае женщину, которая пролезла на ТВ по квоте просто "слабой")) То, что она бездарность, что её двигают за счёт повесточки, что она продвигает феминистические ценности - вы что, Бартон её просто гнобит, потому что она "слабая"! Какие же вы мерзкие людишки, не устаю поражаться. Точно такие же по своему психотипу и продвигают этих Алуко.
И еще к тому же, она хотя бы какое-то право имеет, чтобы что-то говорить. Она играла в футбол, ну а в плане послефутбольной жизни она не сильно отличается от того же Каррагера.

Меня гораздо больше смущают размалеванные далекие от спорта женщины на итальянском или другом южном ТВ. Там вот реальные аналоги Маши Орзул или Маши Командной, которые опорника от инсайда не отличат, скорее всего.
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Все ради хайпа
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Ответ Михон Мясной
Унижать кого-то слабого? Удобно, да, вот вот взять и назвать человека, в данном случае женщину, которая пролезла на ТВ по квоте просто "слабой")) То, что она бездарность, что её двигают за счёт повесточки, что она продвигает феминистические ценности - вы что, Бартон её просто гнобит, потому что она "слабая"! Какие же вы мерзкие людишки, не устаю поражаться. Точно такие же по своему психотипу и продвигают этих Алуко.
Вы живете в Англии? Вы смотрите эфиры эти? Вряд ли она тупее экспертов, которые без повестки попадают. Тот же Невилл болтать языком горазд был, а в Валенсии тренировал ужасно. Каррагер говорит много бреда. На самом деле, там не так уж мало их аналогов Мостовых/Быстровых, которые говорят полнейшую туфту и не имеют никакой или сколь-нибудь удачной тренерской или менеджерской практики. Среди мужчин.
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Зачем пытаться представлять, когда сами прекрасно с этим справляются?
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Некоторые люди Эниолы ☝️
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Ответ Кирилл Голивец
По-мужски это сравнивать женщину с маньяком? И все забыли, что этот маргинал был тем еще провокатором и сидел в тюрьме по ходу карьеры. Мужчина он только для тех, кто живет по понятиям из 90-х. PS. При том, что методы популяризации женского футбола на спортивных ресурсах через цитаты Рапино, Эрмосо и тд, мне явно не близки)
Если человек сидел в тюрьме, то автоматически означает, что он не может говорить правду и называть вещи своим именами?))
Узнаю примитивный метод нехороших людей: если не можешь опровергнуть сказанное, то попробуй отыскать какую-нибудь грязь в прошлом, чтобы опорочить этого человека
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