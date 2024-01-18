Бартон об отъезде экс-футболистки Алуко из Великобритании: «Плачь сколько угодно. Я ожидал игры в жертву. Ты ничего не знаешь о мужском футболе – все смеются над тобой, не только я»

Теги Ньюкасл Манчестер Сити Джоуи Бартон премьер-лига Англия телевидение женский футбол Эниола Алуко соцсети Футбол

Джоуи Бартон отреагировал на отъезд Эниолы Алуко из Великобритании.

Напомним, ранее экс-игрок «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» раскритиковал работу бывшей футболистки в качестве ТВ-эксперта, сравнив Алуко и ее коллегу Люси Уорд с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет убили 12 молодых женщин и девушек. Вскоре после этого Алуко уехала из Великобритании, объяснив это тем, что «чувствовала угрозу».

«Плачь сколько угодно. Я ожидал, что она будет разыгрывать роль жертвы.

Эни, прости, милая, но ты ужасна как эксперт. Ты не разбираешься в вопросе, ты не умеешь считать и, самое главное, ты практически ничего не знаешь о мужском футболе.

Тебе следовало сбежать на необитаемый остров после твоего бреда: «Артета позвонил Пепу, чтобы сделать предложение». Все смеются над тобой. Не только я.

Больше всего меня удивило, что все ее коллеги говорили ей, что она «всех выносит». Молодец, что сохранила серьезное выражение лица. Меритократия рулит», – написал Бартон в твиттере.

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45 комментариев
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Бартон хорош. Почему-то на кубке Африки никто не парится на счёт инклюзивности, и белых игроков/экспертов не тащат в эфир специально по квоте. 😃 Не должен некомпетентный человек занимать свою должность только лишь благодаря своему полу, расе, или, упаси господи, сексуальным предпочтениям 😃
+100
-20
+80
Ответ Олег Акимов
Да, и оправдывает брата убившего незнакомого человека ледорубом за цвет кожи.
Его брат убил Троцкого?
+48
0
+48
Бартон буквально:

https://sun9-43.userapi.com/GT2C73irLHKEQACL7iUJnxdcRgrpNhFvH7OZ-A/iLLWYNe1JHQ.jpg
+28
-3
+25
Это тот самый который тушил сигарету о глаз человека?
+24
-5
+19
Ответ Vitto
За критику этой тети?
В основном за стиль критики.
Нигде не любят быдланов, даже там.
+20
-10
+10
Бартон на спортсе бы не затерялся. Создал бы блог ББПЕ.
+11
-2
+9
Ответ АРХАТ
Это тот самый который тушил сигарету о глаз человека?
Да, и оправдывает брата убившего незнакомого человека ледорубом за цвет кожи.
+16
-8
+8
очередной дурдом
+7
-2
+5
Ответ Олег Акимов
Да, и оправдывает брата убившего незнакомого человека ледорубом за цвет кожи.
Его брат белый, так что в чём он не прав?
+8
-3
+5
«Уехала, потому что чувствовала угрозу»🤡
+4
-1
+3
Ответ Геннадий Киселёв
Это что же получается, на всего бывшего мирового гегемона один нормальный мужик остался, не боящийся назвать вещи своими именами.
Это Бартон то нормальный?
Есть доля истины в его словах,но считать его нормальным,учитывая что он говорил и делал до этого…
Ну уж нет…
+4
-1
+3
Ответ Vitto
Хочет чтобы футбол коментировали белые мужики, которые в него играли и разбираются в нем. А не активистки по квоте. Я с ним согласен не во всем, но во многом он прав.
Алло, футбол комментируют люди, которые в 99% случаев никогда в него не играли. А опытные эксперты, вроде какого-нибудь Роя Кина, Булыкина или Мостового вообще не производят впечатление людей, разбирающихся в футболе.
+3
-1
+2
Ответ Vitto
Хочет чтобы футбол коментировали белые мужики, которые в него играли и разбираются в нем. А не активистки по квоте. Я с ним согласен не во всем, но во многом он прав.
Много знаешь белых мужиков, которые играли в футбол и стали топовыми комментаторами?) В комментаторской кабинке решает филологическое образование, а не спортивная карьера. Бартон, кстати, не производит впечатление образованного ) А вот самоуверенного глупца - вполне.
+4
-2
+2
интересно, если бы он подобное Орзул сказал, она бы наконец уволилась с матча?
+4
-3
+1
Выдал базу
+5
-4
+1
Ответ Liquidozz
В основном за стиль критики. Нигде не любят быдланов, даже там.
Нормальная критика (хотя я не знаю какая она эксперт), но напирание на расизм/сексизм подталкивает на мысль что так себе.
Отменят его да, а вот большее вряд ли, если он не перейдет грань.
+7
-6
+1
Интересно, чем он зарабатывает сейчас? Столько антиповестки в твиттере писать...
+2
-1
+1
Бартон хорош,один против всех,прав был оруэлл говорить правду по времена лжи экстремизм
+7
-6
+1
Уехала из Великобритании из-за троллинга. Это пять, "быдло" Бартон победил просто парой высказываний. И это было "экспертом" на ТВ?
+2
-2
0
Ответ CHELSEA_2008
Пусть комментирует женский футбол, кто ей мешает? Бартон написал что она ничего не смыслет в мужском футболе, внимательнее читай. Какая разница какой процент населения в Англии темнокожих? В Америке много белых? Пока что большинство. Почему тогда в НБА много чёрных игроков? Где квоты для белых? У меня например есть вопрос.
В НБА белых тренеров почти столько же сколько темнокожих, какие там нужны квоты? Кому? Среди комментаторов белых тоже полно. А по игрокам - играют сильнейшие, также как и в футболе, для игроков квот нет нигде ни по какому признаку. Ты уже сову на глобус натягиваешь.
Бартон говорит глупости. Комментировать могут вообще все, кто угодно. Уткин был любимым комментатором многих долгое время, профессиональным футболистом не был. Моуриньо один из лучших тренеров современности, при этом в профессиональном футболе не добился никаких результатов - ты и ему запретишь комментировать? Не нужно скатываться до уровня Мостового, некогда отличного футболиста, ныне карикатурного персонажа.
0
0
0
Ответ Liquidozz
Как бы ему самому не пришлось уезжать и Британии. Если так продолжит, может легко присесть.
За критику этой тети?
+7
-7
0
Как бы ему самому не пришлось уезжать и Британии. Если так продолжит, может легко присесть.
+10
-10
0
Раунд за Джоуи
+4
-4
0
Ответ Кулёс
Его брат убил Троцкого?
😂😂😂 это хорошо
+1
-1
0
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