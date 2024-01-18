Бартон об отъезде экс-футболистки Алуко из Великобритании: «Плачь сколько угодно. Я ожидал игры в жертву. Ты ничего не знаешь о мужском футболе – все смеются над тобой, не только я»

Джоуи Бартон отреагировал на отъезд Эниолы Алуко из Великобритании.

Напомним, ранее экс-игрок « » и « » раскритиковал работу бывшей футболистки в качестве ТВ-эксперта, сравнив Алуко и ее коллегу Люси Уорд с серийными убийцами Фредом и Роуз Уэст, которые в течение 20 лет убили 12 молодых женщин и девушек. Вскоре после этого уехала из Великобритании, объяснив это тем, что «чувствовала угрозу».

«Плачь сколько угодно. Я ожидал, что она будет разыгрывать роль жертвы.

Эни, прости, милая, но ты ужасна как эксперт. Ты не разбираешься в вопросе, ты не умеешь считать и, самое главное, ты практически ничего не знаешь о мужском футболе.

Тебе следовало сбежать на необитаемый остров после твоего бреда: «Артета позвонил Пепу, чтобы сделать предложение». Все смеются над тобой. Не только я.

Больше всего меня удивило, что все ее коллеги говорили ей, что она «всех выносит». Молодец, что сохранила серьезное выражение лица. Меритократия рулит», – написал в твиттере.