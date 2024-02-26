Экс-игрок «Севильи» Антонито считает, что гол «Реала» нельзя было засчитывать: «Пускай продолжают снимать видео, у них хорошо получается. Мадридцы были счастливы при замене арбитра»

Бывший футболист Антонито недоволен судейством в матче «Реала» и «Севильи».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 26-м туре . Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меры. В связи с травмой во втором тайме обязанности главного судьи перешли к Карлосу Фернандесу Буэрго.

Единственный гол был забит на 81-й минуте – полузащитник « » Федерико Вальверде сделал навес в направлении и Родриго, находившихся на краю штрафной площади «Севильи». Немецкий защитник при этом был в положении вне игры. Подача была прервана футболистом красно-белых, после чего мяч отскочил к Модричу. Хавбек дальним ударом открыл счет.

«Что ж, еще одна мелочь на «Бернабеу». Пускай продолжают снимать видео, у них хорошо получается. На мой взгляд, это офсайд, потому что Рюдигер мешает защитнику.

При всем уважении, нельзя выпускать судью, который работает на матчах непонятной категории, он должен быть профессионалом. Я думаю, что арбитр, который начинал матч, провел достойную игру, но тот, кто вышел на поле [вместо него], принимал спорные решения, в том числе дал желтые карточки двум игрокам «Севильи»...

У мадридцев были счастливые лица при виде нового арбитра. И тренер, этот сдержанный мужчина, больше не спорил», – сказал экс-игрок «Севильи».

Экс-судья Итурральде считает гол Модрича после пассивного офсайда у Рюдигера забитым по правилам: «Если бы Антонио выпрыгнул – другое дело. Но где тут его влияние?»