Экс-игрок «Севильи» Антонито считает, что гол «Реала» нельзя было засчитывать: «Пускай продолжают снимать видео, у них хорошо получается. Мадридцы были счастливы при замене арбитра»

Теги Реал Мадрид Севилья Ла Лига судьи Антонио Рамиро Антонио Рюдигер Исидро Диас де Мера Карлос Фернандес Буэрго Футбол

Бывший футболист Антонито недоволен судейством в матче «Реала» и «Севильи».

Мадридский клуб одержал победу со счетом 1:0 в 26-м туре Ла Лиги. Матч обслуживала бригада арбитров под руководством Исидро Диаса де Меры. В связи с травмой во втором тайме обязанности главного судьи перешли к Карлосу Фернандесу Буэрго.

Единственный гол был забит на 81-й минуте – полузащитник «Реала» Федерико Вальверде сделал навес в направлении Антонио Рюдигера и Родриго, находившихся на краю штрафной площади «Севильи». Немецкий защитник при этом был в положении вне игры. Подача была прервана футболистом красно-белых, после чего мяч отскочил к Модричу. Хавбек дальним ударом открыл счет.

«Что ж, еще одна мелочь на «Бернабеу». Пускай продолжают снимать видео, у них хорошо получается. На мой взгляд, это офсайд, потому что Рюдигер мешает защитнику.

При всем уважении, нельзя выпускать судью, который работает на матчах непонятной категории, он должен быть профессионалом. Я думаю, что арбитр, который начинал матч, провел достойную игру, но тот, кто вышел на поле [вместо него], принимал спорные решения, в том числе дал желтые карточки двум игрокам «Севильи»...

У мадридцев были счастливые лица при виде нового арбитра. И тренер, этот сдержанный мужчина, больше не спорил», – сказал экс-игрок «Севильи».

Экс-судья Итурральде считает гол Модрича после пассивного офсайда у Рюдигера забитым по правилам: «Если бы Антонио выпрыгнул – другое дело. Но где тут его влияние?»

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60 комментариев
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Конечно этому 🤡 понравилось как судил первый судья ведь он свистел лишь в однц сторону и уверен он бы отменил этот чистый гол.
+83
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+61
Рюди в эпизоде участия не принимал, выдвинулись не на него а на родришо больше, если бы его там не было то ничего бы не поменялось. Смешно такие эпизоды обсуждать. Так можно вообще 90% голов отменять
+48
-9
+39
лучше бы он вспомнил матч в конце сезона 20-21 когда севилье левый пенальти нарисовали и не поставили в их ворота, тогда РМ чемпионство проиграли из за 2 очков и никто не возникал плчему то
+47
-14
+33
Ответ Дзмітрый Фарботка
Комментарий скрыт
Не видишь разницы в том чтобы просто бежать в сторону и толкать сзади вратаря?
+24
-4
+20
Было ощущение, что судья просто мстит за видео Реала. В эпизоде с отменой гола поступил верно, а вот мелкие фолы трактовал непоследовательно. За отмашку по лицу Васкеса даже не хотел свистеть, неговоря уже про карточку. Откровенный толчок Диаса проигнорировал, хотя стоял в нескольких метрах. Зато ни одно нарушение Реала не осталось без свистка. В первом тайме видимо выпустил пар и второй судил уже получше.
Отмечу, что результатых ошибок к счастью не было в этом матче у судей. И в эпизоде с голом Рюдигер никак не влиял на эпизод, а пассивный офсайд становится активным только при условии влияния игрока.
Игроки Севильи пусть комментируют свой автобус, а не трактуют футбольные правила на свой лад.
+18
-1
+17
Ответ Greg Jackson
Конечно этому 🤡 понравилось как судил первый судья ведь он свистел лишь в однц сторону и уверен он бы отменил этот чистый гол.
Хейтерам тоже очень понравилось)
+13
-1
+12
Кому мешал Рюдигер?))Он вообще никак не влиял на эпизод,и стремился уйти в сторону.
Феерический 🤡
+13
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+9
Севилье судья весь матч помогал. Они ещё плачут.
+16
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+8
А как он мешал защитнику? Убегал в сторону от защитника? Наверное мешал его глазам смотреть боковым зрением. А что не так со вторым судьёй? Все нормально отсудил, спорных моментов нет, но этот представитель автобуса выдумывает какой-то бред. Ещё вопрос, судью на матч выбирал Реал? Или может есть специальная организация у них? Не поймёшь их, то им не нравится что Реал в своих видео топит судей, то уже оказывается что судьи и Реал кореша. Странные клоуны.
+8
-1
+7
А когда Окампос ударил локтем Васкеса тоже было все по правилам
+6
0
+6
достойную игру? особенно жк Крооса, которого сложно выбесить
+7
-1
+6
как всем глаза режут видео ошибок против Реала, все видят правду и начинают раздражаться) думаю целью было именно это)
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+5
Ответ Дзмітрый Фарботка
Комментарий скрыт
Рюдигер как-то контактировал с чем-либо(мяч, соперники) в штрафной Севильи? Нет. Стремился ли он это сделать? Нет. Поэтому его офсайд максимально пассивный.
А вот у Хенрикса нет.
+6
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+5
Ответ Дзмітрый Фарботка
Если бы судья свистнул фол - ок, но фола там не было. Толчок, который был больше похож на касание, которое не повлияло на движение и устойчивость Лунина, который в эпизоде ничем команде помочь не мог, также движение и обзор ему игрок не перекрывал.
🤦‍♂️
Гол Лейпцига отменили не из-за фола. Там был оффсайд. Если бы Хенрикс не трогал Лунина, то гол был бы засчитан. А так пассивный оффсайд превратился в активный. Судья сработал по букве правил. В случае с Рюдигером ничего подобного не было. Вопросы?
+6
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+5
Я смотрел параллельно с матчем в Италии, я не увидел что-то толкового от Севильи
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0
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Если бы судья свистнул фол - ок, но фола там не было. Толчок, который был больше похож на касание, которое не повлияло на движение и устойчивость Лунина, который в эпизоде ничем команде помочь не мог, также движение и обзор ему игрок не перекрывал.
Твои если бы бы ка бы никого не волнуют. Читай футбольные правила( конкретно, как пассивный офсайд превращается в активный) и перестань писать чушь
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Комментарий скрыт
Отмена гола Лейпцига безусловно может трактоваться по-разному. Основания для отмены были, но могли запросто и засчитать. Здесь же очевидно что Рюди никак на эпизод не влиял.
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Ответ Isa Babaev
Комментарий удален пользователем
я обычно про судейство редко говорю и ещё реже говорю что вот прям что-то украли

но в тот год у Реала украли чемпионство 100%
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+3
Ответ Шем
Было ощущение, что судья просто мстит за видео Реала. В эпизоде с отменой гола поступил верно, а вот мелкие фолы трактовал непоследовательно. За отмашку по лицу Васкеса даже не хотел свистеть, неговоря уже про карточку. Откровенный толчок Диаса проигнорировал, хотя стоял в нескольких метрах. Зато ни одно нарушение Реала не осталось без свистка. В первом тайме видимо выпустил пар и второй судил уже получше. Отмечу, что результатых ошибок к счастью не было в этом матче у судей. И в эпизоде с голом Рюдигер никак не влиял на эпизод, а пассивный офсайд становится активным только при условии влияния игрока. Игроки Севильи пусть комментируют свой автобус, а не трактуют футбольные правила на свой лад.
Авторам клубного ТВ Реала - надавать по жопам. Их джихад против судей только вредит клубу
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что за ноунейм пиарится на имени Реала?
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Ответ Шем
Было ощущение, что судья просто мстит за видео Реала. В эпизоде с отменой гола поступил верно, а вот мелкие фолы трактовал непоследовательно. За отмашку по лицу Васкеса даже не хотел свистеть, неговоря уже про карточку. Откровенный толчок Диаса проигнорировал, хотя стоял в нескольких метрах. Зато ни одно нарушение Реала не осталось без свистка. В первом тайме видимо выпустил пар и второй судил уже получше. Отмечу, что результатых ошибок к счастью не было в этом матче у судей. И в эпизоде с голом Рюдигер никак не влиял на эпизод, а пассивный офсайд становится активным только при условии влияния игрока. Игроки Севильи пусть комментируют свой автобус, а не трактуют футбольные правила на свой лад.
Второй тайм судил другой арбитр, в заметке об этом говорится.
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Помню когда-то Месси ударил по воротам а находящийся в километровом офсайде Суарес прыгнул и под него мяч залетел в ворота, почему-то тогда на спортсе не воняло как сейчас, тогда глорики бчк молчали в тряпочку, вот тогда Суарес активно перекрывал обзор вратарю а глорики писали что это пассивный офсайд
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Ответ Sermon94
Знатоки, подскажите, давно Севилья стала играть в такой закрытый футбол? Или только в этом матче так?
давно, еще при Мендилибаре было упование на оборону, контратаки и/или бесконечные навесы
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Мне нравятся такие интервью, го еще запостим интервью какого нибудь лудика, который последние деньги на 0-0 поставил. Он тоже, наверняка, выдаст объективное, беспристрастное мнение
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У ягодичных припекает после побед Реала. Видимо этот один из них.
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Ответ Isa Babaev
Комментарий удален пользователем
А где я написал что Реал проиграл из-за судей? Ну хочешь записывай, только мой коммент не приплетай туда. Я написал что они проиграли из-за 2 очков недостающих, это как бы факт.
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все видели как судья помогает реал.
Хави Эрнандес.
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Знатоки, подскажите, давно Севилья стала играть в такой закрытый футбол? Или только в этом матче так?
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Ответ Дзмітрый Фарботка
Вопрос у меня есть: ГДЕ Я НАПИСАЛ, ЧТО ОТМЕНИЛИ ИЗ-ЗА ФОЛА???
Согласен. Здесь я неправ.
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Ответ Артём Поддубный
Не видишь разницы в том чтобы просто бежать в сторону и толкать сзади вратаря?
Рюди даже не бежал никуда в момент передачи, просто стоял на месте.
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