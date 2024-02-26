Дисциплинарный комитет саудовской лиги расследует эпизод с жестом Роналду. «Аль-Наср» утверждает, что видео было сгенерировано ИИ
В Саудовской Аравии проведут проверку эпизода с неприличным жестом Криштиану Роналду.
«Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» со счетом 3:2 в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии. По окончании гостевой игры Роналду услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.
Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали срочное расследование этого эпизода, сообщает Goal со ссылкой на Al-Sharq Al-Awsat. Сторона «Аль-Насра» утверждает, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом.
Ожидается, что решение относительно этого эпизода будет принято в течение двух дней.
Что Роналду без интеллекта, что фаны его.
Стоят друг друга.)))