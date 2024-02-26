Дисциплинарный комитет саудовской лиги расследует эпизод с жестом Роналду. «Аль-Наср» утверждает, что видео было сгенерировано ИИ

Теги Криштиану Роналду болельщики высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Шабаб Эр-Рияд Футбол

В Саудовской Аравии проведут проверку эпизода с неприличным жестом Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» обыграл «Аль-Шабаб» со счетом 3:2 в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии. По окончании гостевой игры Роналду услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали срочное расследование этого эпизода, сообщает Goal со ссылкой на Al-Sharq Al-Awsat. Сторона «Аль-Насра» утверждает, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом.

Ожидается, что решение относительно этого эпизода будет принято в течение двух дней.

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43 комментария
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Сторона «Аль-Насра» утверждает, что эпизод был сгенерирован искусственным интеллектом Роналду.
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Золотое время, теперь всё на Иван Иваныча валить можно.
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А когда футболку соперника об яйца тёр - тоже?
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Два гола Талиски были сгенерированы ИИ, на самом деле у нашего Аль Рона Бин Пеналя хет-трик. Тащит команду в одиночку
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Тысячи зрителей и десятки камер на стадионе, а Аль-Наср решил отмазаться таким глупым образом.
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ахахахахахаха - вот это интеллект у роналду
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Ответ АРТУР АЛИЕВ
Сторона «Аль-Насра» утверждает, что эпизод был сгенерирован искусственным интеллектом Роналду.
Ахазахаха😂 тонко
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А что если чемпионата Саудовской Аравии вообще не существует и все видео с матчей просто сгенерированы ИИ? 🤔
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Ответ SaH4r.
Ахазахаха😂 тонко
жаль, что далеко не все поймут в чем же дело)))) действительно тонко))))) не так уж много и образованных в наше время, кто знает, почему это так интересно и необычно))))
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Так как разум у футболиста не обнаружен, Аль-Наср сослался на искусственный.
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Дисквалификация до конца сезона!
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-1
+7
Ответ Станислав Л
как показали провокацию?
Персофаны фрукта, что с них взять.
Что Роналду без интеллекта, что фаны его.
Стоят друг друга.)))
+7
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Ответ Bartez1986
А когда футболку соперника об яйца тёр - тоже?
Шарф
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Искусственный интеллект - это сам Криштиану
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Это наглая подтасовка звука (с)
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Когда не хватает собственного интеллекта, то на смену приходит искусственный.
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Ответ Dexter Morgan
Комментарий скрыт
а что они показывали?
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Ответ Dexter Morgan
Провокация. Как в адрес Винисиуса.
как показали провокацию?
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Его взломали!
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Свидетелей уже растворили в кислоте?
+4
-1
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"Да, мне тоже как-то речь смонтировали!" - заявил Геннадий Орлов
+3
0
+3
Защита Данни Алвеса утверждает, что изнасилование было сгенерировано ИИ
+3
0
+3
а че там расследовать ? Кринж не виноват это все происки врагов/нейросети/инопланетене/сионистскийзаговор/ввп/цру/кгб/фсб/офп/мтс и тд итп
+3
0
+3
Ответ Artur Arutiunian
Шарф
До инцидента с шарфом это было
+3
0
+3
Ответ The Don Killuminati
Два гола Талиски были сгенерированы ИИ, на самом деле у нашего Аль Рона Бин Пеналя хет-трик. Тащит команду в одиночку
Ахахахах хорош
+2
0
+2
Ни стыда ни совести, уважаемые
+2
0
+2
ему все простят
+1
0
+1
91 гол Месси фотошоп
+4
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+1
Ответ Bartez1986
А когда футболку соперника об яйца тёр - тоже?
Яйца были сгенерировано искусственным интеллектом
+1
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сгенерировано ИИ? ахахахахаха, кринжовая отмазка у кринжа
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