Дисциплинарный комитет саудовской лиги расследует эпизод с жестом Роналду. «Аль-Наср» утверждает, что видео было сгенерировано ИИ

В Саудовской Аравии проведут проверку эпизода с неприличным жестом Криштиану Роналду.

«Аль-Наср» обыграл « » со счетом 3:2 в 21-м туре чемпионата Саудовской Аравии. По окончании гостевой игры услышал, что болельщики хозяев скандируют «Месси! Месси!», и демонстративно приложил левую руку к уху. После этого он присел и помахал правой рукой у своего паха, глядя на трибуны.

Дисциплинарный комитет и комитет по этике Федерации футбола Саудовской Аравии начали срочное расследование этого эпизода, сообщает Goal со ссылкой на Al-Sharq Al-Awsat. Сторона « » утверждает, что видео было сгенерировано искусственным интеллектом.

Ожидается, что решение относительно этого эпизода будет принято в течение двух дней.