Прокуратура хочет закрыть дело об оскорблении Винисиуса у стадиона «Валенсии» из-за сложностей в установлении виновных, несмотря на наличие видео

Прокуратура добивается закрытия дела об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

Как передает Marca со ссылкой на EFE, прокуратура обратилась в Инструктивный суд №10 (Валенсия) с ходатайством о прекращении расследования расистских высказываний, прозвучавших в адрес футболиста « » во время его прибытия на «Месталью» 21 мая.

Прокурор принял такое решение в связи со сложностями в установлении виновных, запечатленных на нескольких видео. Ролики, на которых бразильца встречают уханьем и выкриками « , ты обезьяна!», были переданы в суд .

Прокуратура требует 4 года тюрьмы для фанатов «Атлетико», подвесивших куклу Винисиуса под мостом. Болельщики «идеологически относятся к крайне правым»

Легендарная механика «Три в ряд», эмблемы клубов ЛЧ и карточки любимых футболистов ждут вас!