Прокуратура хочет закрыть дело об оскорблении Винисиуса у стадиона «Валенсии» из-за сложностей в установлении виновных, несмотря на наличие видео

Теги Реал Мадрид Валенсия Ла Лига происшествия болельщики Месталья Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Прокуратура добивается закрытия дела об оскорблениях в адрес Винисиуса Жуниора.

Как передает Marca со ссылкой на EFE, прокуратура обратилась в Инструктивный суд №10 (Валенсия) с ходатайством о прекращении расследования расистских высказываний, прозвучавших в адрес футболиста «Реала» во время его прибытия на «Месталью» 21 мая.

Прокурор принял такое решение в связи со сложностями в установлении виновных, запечатленных на нескольких видео. Ролики, на которых бразильца встречают уханьем и выкриками «Винисиус, ты обезьяна!», были переданы в суд Ла Лигой.

Прокуратура требует 4 года тюрьмы для фанатов «Атлетико», подвесивших куклу Винисиуса под мостом. Болельщики «идеологически относятся к крайне правым»

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22 комментария
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эти белые все на одно лицо
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Прокуратура хочет закрыть дело об оскорблении Винисиуса у стадиона «Валенсии» из-за того что cpaть они на него хотели, всем надоел этот провокатор и нытик.
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вой сливофанов через 3, 2, 1...
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мерзкий винисиус ещё много раз спровоцирует болельщиков, и заслуженно получит оскорбления.
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Как бы прокурора в расизме не обвинили после такого
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Ответ SaH4r.
вой сливофанов через 3, 2, 1...
вряд ли сливофаны, как ты говоришь, будут ныть. скорее сам винисиус обязательно заноет как следует, не оставит это без внимания)
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на этом наши полномочия всё..
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Ответ VictorVallecano
Но по факту тут только странноватые болелы Барсы. Опять. Ни одной новости про Винисиуса не пропускают))
набег пешеглоров... неудивительно, ведь пешему расисткие выходки на ЧМ в отношении Эдгара Давидса сошли с рук🤬
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Прокуратуре висяки не нужны.
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Ответ Николай Бойко
Адекватные болельщики Реала эти выкрутасы Винисиуса не поддерживают
болельщики как раз-таки не очень рады его возвращению. в команде сейчас все спокойно, без скандалов. очки набираются)
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Ответ SaH4r.
вой сливофанов через 3, 2, 1...
Адекватные болельщики Реала эти выкрутасы Винисиуса не поддерживают
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Ответ vfhmsqqp7v
Винисиус жестко покарал Валенсию 5-1
Красава ,и что?
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Ответ VictorVallecano
Но по факту тут только странноватые болелы Барсы. Опять. Ни одной новости про Винисиуса не пропускают))
Тоесть винис не провакотор?
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Ответ SaH4r.
вой сливофанов через 3, 2, 1...
Но по факту тут только странноватые болелы Барсы. Опять. Ни одной новости про Винисиуса не пропускают))
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Надо крутить это видео по всем каналам, со звуком, может кто-то опознает кричавших. Годами!
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Чертовы расисты!!! Посол ООН вам покажет!
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Ну как же так, в прокуратуре сидят одни расисты 😭
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Светлые или темные победили непонятно
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Найдите кого-нибудь срочно, он же так заноет, что всю прокуратуру отменят и расформируют к чертям :)
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