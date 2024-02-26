«Реал» благодаря голам в последние 15 минут набрал 17 очков в сезоне Ла Лиги. Больше лишь «Барса» – 24
«Реал» благодаря голам в последние 15 минут матчей набрал 17 очков в сезоне Ла Лиги.
По этому показателю мадридцы уступают только «Барселоне», которая вырвала в концовках 24 балла.
В воскресенье «Реал» одолел «Севилью» (1:0) в 26-м туре благодаря голу Луки Модрича на 81-й минуте.
«Реал» не проигрывает 20 матчей подряд в Ла Лиге – 15 побед и 5 ничьих. Дальше – выезд к «Валенсии»
Ну а в минувшем матче Севилья хоть и оборонялась старательно, но, имхо, даже на ничью не наиграла. Андалусийцы мало что показали, счёт вполне по игре.