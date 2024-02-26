«Реал» благодаря голам в последние 15 минут набрал 17 очков в сезоне Ла Лиги. Больше лишь «Барса» – 24

«Реал» благодаря голам в последние 15 минут матчей набрал 17 очков в сезоне Ла Лиги.

По этому показателю мадридцы уступают только «Барселоне», которая вырвала в концовках 24 балла.

В воскресенье « » одолел «Севилью» (1:0) в 26-м туре благодаря голу Луки Модрича на 81-й минуте.

«Реал» не проигрывает 20 матчей подряд в Ла Лиге – 15 побед и 5 ничьих. Дальше – выезд к «Валенсии»