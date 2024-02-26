«Реал» благодаря голам в последние 15 минут набрал 17 очков в сезоне Ла Лиги. Больше лишь «Барса» – 24

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Футбол

«Реал» благодаря голам в последние 15 минут матчей набрал 17 очков в сезоне Ла Лиги.

По этому показателю мадридцы уступают только «Барселоне», которая вырвала в концовках 24 балла.

В воскресенье «Реал» одолел «Севилью» (1:0) в 26-м туре благодаря голу Луки Модрича на 81-й минуте.

«Реал» не проигрывает 20 матчей подряд в Ла Лиге – 15 побед и 5 ничьих. Дальше – выезд к «Валенсии»

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14 комментариев
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Ответ Nurik=)
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Когда Реалу последний раз ставили пенку в районе 90 минуты в ворота его соперников? Нет ответа? А ещё мы все видели, какие голы бчк засчитывают, а Реалу такие же нет. А ещё мы видели, как даже не забив пенку, бчк давали возможность её перебить с нарушениями правил. Вам бы молчать о бчкшном "характере", он Негрейрой пахнет.
+35
-17
+18
У Барсы матчи разнообразнее по их течению. Бывает множество сценариев. У Мадрида, как правило, либо всё плюс-минус понятно с самого начала встречи (при положительном исходе, скажем, если погром начинается), либо в концовке ремонтада, камбэк, "Рамос-тайм", тут как кому больше нравится. Короче говоря, валидола в среднем меньше, чем у болельщиков Барселоны, но он более концентрированный :)

Ну а в минувшем матче Севилья хоть и оборонялась старательно, но, имхо, даже на ничью не наиграла. Андалусийцы мало что показали, счёт вполне по игре.
+20
-3
+17
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Забавно,что у барселоны Ямаль отобрал чисто, а у Реала Начо сфолил. Да и Ферран выпригивал пытаясь пробить, Рюдигер просто стоял один.
+15
-5
+10
Вот вам и Хави
+3
-2
+1
Ответ xDe xDe
У Барсы матчи разнообразнее по их течению. Бывает множество сценариев. У Мадрида, как правило, либо всё плюс-минус понятно с самого начала встречи (при положительном исходе, скажем, если погром начинается), либо в концовке ремонтада, камбэк, "Рамос-тайм", тут как кому больше нравится. Короче говоря, валидола в среднем меньше, чем у болельщиков Барселоны, но он более концентрированный :) Ну а в минувшем матче Севилья хоть и оборонялась старательно, но, имхо, даже на ничью не наиграла. Андалусийцы мало что показали, счёт вполне по игре.
Маэстро Хави бы поспорил, по Xg 0.84 у Реала, против 0.7 у Севильи
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Ответ Алексей Иванов
Комментарий удален модератором
причем пассивный во всех позах)
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какие-то немотивированные родриго и винисиус,совсех не вылазили из оффсада,много ходили пешочком-ладно во втором тайме,но с половины 1-го,удивлен был...хотя оба очень хорошо обостряли,когда был мяч,порой и не отличишь их...им срочно не хватает беллингема,который просто закрывает их двоих повсюду и камавингакоторый закрывает всех абсолютно🐊тем не менее рады +3)))
+1
-1
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Ответ Real_v_dushe
Когда Реалу последний раз ставили пенку в районе 90 минуты в ворота его соперников? Нет ответа? А ещё мы все видели, какие голы бчк засчитывают, а Реалу такие же нет. А ещё мы видели, как даже не забив пенку, бчк давали возможность её перебить с нарушениями правил. Вам бы молчать о бчкшном "характере", он Негрейрой пахнет.
это всё другое) это ДНК.
+2
-2
0
Ответ VuNePonimaete
Маэстро Хави бы поспорил, по Xg 0.84 у Реала, против 0.7 у Севильи
Не стану спорить с маэстро Хави. Меня всё-таки больше игра Мадрида интересует)
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Ответ xDe xDe
Не стану спорить с маэстро Хави. Меня всё-таки больше игра Мадрида интересует)
Спорно, учитывая комментарии Хави)
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Ответ rigobersong
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