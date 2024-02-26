«Реал» не проигрывает 20 матчей подряд в Ла Лиге – 15 побед и 5 ничьих. Дальше – выезд к «Валенсии»
«Реал» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге.
Сегодня «сливочные» обыграли «Севилью» (1:0) на «Сантьяго Бернабеу» в матче 26-го тура.
«Реал» не проигрывает в Ла Лиге в течение 20 матчей. После поражения от «Атлетико» 24 сентября команда Карло Анчелотти одержала в чемпионате 15 побед и 5 раз сыграла вничью.
В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Валенсией».
Модрич в 38 лет тащит Реал! Машина!
Рамос с капитанской повязкой лучший у Севильи. Бежит в Атаку. В 37 лет!
Я видел разъяренного Кросса!
Анчелотти, как ты это делаешь?)
Лунин умничка! И вот как теперь менять Лунина такого надежного на Куртуа?
1 судья - падла!
Гюлер ))
Спасибо Величайшему за победный гол! Просто Золотой гол!
Боже, храни Модрича!🙏🇭🇷
Реал велик всегда.
upd: но там все так удивились его энергичному поведению, что судья не дал жёлтую, а сокомандники не пытались остановить в процессе ;)
Если в защиту сядут, сложно будет забивать. Нужно возвращение Хоселу)