«Реал» не проигрывает 20 матчей подряд в Ла Лиге – 15 побед и 5 ничьих. Дальше – выезд к «Валенсии»

Теги Карло Анчелотти Реал Мадрид Севилья Ла Лига Футбол

«Реал» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге.

Сегодня «сливочные» обыграли «Севилью» (1:0) на «Сантьяго Бернабеу» в матче 26-го тура.

«Реал» не проигрывает в Ла Лиге в течение 20 матчей. После поражения от «Атлетико» 24 сентября команда Карло Анчелотти одержала в чемпионате 15 побед и 5 раз сыграла вничью.

В следующем туре «Реал» сыграет на выезде с «Валенсией».

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40 комментариев
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Огненный матч!
Модрич в 38 лет тащит Реал! Машина!
Рамос с капитанской повязкой лучший у Севильи. Бежит в Атаку. В 37 лет!
Я видел разъяренного Кросса!
Анчелотти, как ты это делаешь?)
Лунин умничка! И вот как теперь менять Лунина такого надежного на Куртуа?
1 судья - падла!
Гюлер ))
+24
-3
+21
Соседи, простите, если разбудил)
Спасибо Величайшему за победный гол! Просто Золотой гол!
Боже, храни Модрича!🙏🇭🇷
+21
-4
+17
Барса великая только тогда, когда есть судьи.
Реал велик всегда.
+15
-1
+14
Ответ Роман
Барса великая только тогда, когда есть судьи. Реал велик всегда.
Если «Барселона» играет лучше противника, она выигрывает. Если же лучше играет противник, то судья делает так, чтобы все равно выиграла «Барселона» ⓒ Жозе Моуринью
+14
-4
+10
Ответ Злой Руся
Огненный матч! Модрич в 38 лет тащит Реал! Машина! Рамос с капитанской повязкой лучший у Севильи. Бежит в Атаку. В 37 лет! Я видел разъяренного Кросса! Анчелотти, как ты это делаешь?) Лунин умничка! И вот как теперь менять Лунина такого надежного на Куртуа? 1 судья - падла! Гюлер ))
Лунин имеет все шансы стать основным вратарём Реала.
+7
0
+7
Ответ JENNINGS
Соседи, простите, если разбудил) Спасибо Величайшему за победный гол! Просто Золотой гол! Боже, храни Модрича!🙏🇭🇷
Давали бы этому юному, перспективному игроку больше времени
+6
0
+6
20 матч подряд Барса давит.
+9
-3
+6
Зато Чапи оказывает давление)))
+7
-3
+4
Ответ Артём Поддубный
Лунин имеет все шансы стать основным вратарём Реала.
Да, в будущем, когда пересидит контракт Куртуа, возможно. Но при здоровом Куртуа не будет Лунин №1, увы. Или Куртуа должен просто растерять форму.
+4
0
+4
Какой Лука Модрич, гол близнец его гола в ворота МЮ в Лиге Чемпионов, и ситуация аналогичная. Спасибо легенде за эту победу!!! Показал что ещё достоин и может. Маэстро!!!
+3
0
+3
Ответ Артём Поддубный
Какой Лука Модрич, гол близнец его гола в ворота МЮ в Лиге Чемпионов, и ситуация аналогичная. Спасибо легенде за эту победу!!! Показал что ещё достоин и может. Маэстро!!!
Такой же гол забил и Аргентине
+3
0
+3
В Каталонии -8 опять)) . Ожидается охлаждение до -11
+3
-1
+2
Ответ Гномович!
20 матч подряд Барса давит.
Аж додавил до -8
+2
0
+2
Как бы я не хотел появления Мбабла в составе, но смотреть на такую линию атаки как сегодня с Вини и Родриго просто мучение. И если по Вини есть надежда, что с появлением топ партнера в атаке он себя сможет проявлять также, как в предыдущих 2 топ сезонах. А вот по деревяжке Родриго у меня никаких надежд. Место этого товарища - банка и только банка. Игрок, без каких-либо сильных качеств
+4
-2
+2
Ответ JENNINGS
Если «Барселона» играет лучше противника, она выигрывает. Если же лучше играет противник, то судья делает так, чтобы все равно выиграла «Барселона» ⓒ Жозе Моуринью
великая цитата в то время особенного Моура.
+2
0
+2
Ответ JENNINGS
Соседи, простите, если разбудил) Спасибо Величайшему за победный гол! Просто Золотой гол! Боже, храни Модрича!🙏🇭🇷
Я тоже орал люто, когда Лука положил банку 🤣🤣
+2
0
+2
Ну а Реал с третьей подряд отвратительной игрой! Спасибо Модричу что не позволил потерять очки!
+2
0
+2
В Валенсии будет непросто, у них в сезоне сейчас главная задачу Реалу подосрать
+2
0
+2
«Севилья» глубоко... Глубоко сегодня сидели, окопы в своей штрафной выкопали. Но всё равно проиграли. Модрич 👌
+4
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+2
Лука, ты это, даже не думай заканчивать
+1
0
+1
Ответ Злой Руся
Огненный матч! Модрич в 38 лет тащит Реал! Машина! Рамос с капитанской повязкой лучший у Севильи. Бежит в Атаку. В 37 лет! Я видел разъяренного Кросса! Анчелотти, как ты это делаешь?) Лунин умничка! И вот как теперь менять Лунина такого надежного на Куртуа? 1 судья - падла! Гюлер ))
уточнение - разьярённый Кросс был в матче с Лейпцигом в ЛЧ (когда Браим остановился из-за травмы и 8ка Лейпцига не выбила мяч в аут, а начала атаку) - Тони даже пытался физически добраться до соперника - но судья встал между ними ;)

upd: но там все так удивились его энергичному поведению, что судья не дал жёлтую, а сокомандники не пытались остановить в процессе ;)
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К Валенсии вернутся Карвахаль, и вероятно Беллингем, будет немного легче, а то уж слишком много травмированных
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Ответ Даулет Сарсенбин
Такой же гол забил и Аргентине
Копия гола в ворота МЮ.
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Ответ f0rmoceft
К Валенсии вернутся Карвахаль, и вероятно Беллингем, будет немного легче, а то уж слишком много травмированных
И Камавинга тоже вернётся.
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После Вали у нас календарь вцелом лайтовый. Побеждай Валю и путь к чемпионству открыт.
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Ответ Артём Поддубный
Ну а Реал с третьей подряд отвратительной игрой! Спасибо Модричу что не позволил потерять очки!
Кроме реализации играли хорошо, допустили пару атак, создавали моменты, но не залетало
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Ответ f0rmoceft
Кроме реализации играли хорошо, допустили пару атак, создавали моменты, но не залетало
не было уверенности что этот Реал дожмет Севилью. спасибо Луке.
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Ответ Real_v_dushe
После Вали у нас календарь вцелом лайтовый. Побеждай Валю и путь к чемпионству открыт.
Иногда это может наоборот сыграть!
Если в защиту сядут, сложно будет забивать. Нужно возвращение Хоселу)
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Ответ Vakhore
В Валенсии будет непросто, у них в сезоне сейчас главная задачу Реалу подосрать
как и у всех в Ла Лиге
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Ответ Шем
Не сказал бы, что игра была отвратительный. Несмотря на автобус Севильи, Реал создавал неплохие моменты. Тут скорее реализация подвела.
Первый тайм опять неубедительным. Неубедительная игра от Родриго и Винисиуса с Браимом.
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