«Реал» не проигрывает 20 матчей подряд в Ла Лиге – 15 побед и 5 ничьих. Дальше – выезд к «Валенсии»

«Реал» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге.

Сегодня «сливочные» обыграли «Севилью» (1:0) на «Сантьяго Бернабеу» в матче 26-го тура.

«Реал» не проигрывает в в течение 20 матчей. После поражения от «Атлетико» 24 сентября команда одержала в чемпионате 15 побед и 5 раз сыграла вничью.

В следующем туре « » сыграет на выезде с «Валенсией».