Гол ван Дейка «Челси» отменен из-за офсайда у Эндо, блокировавшего путь Колуиллу
Гол «Ливерпуля» «Челси» отменен из-за офсайда.
На 60-й минуте финала Кубка английской лиги Вирджил ван Дейк головой замкнул навес Эндрю Робертсона со штрафного.
Главный судья Крис Кавана, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, принял решение не засчитывать взятие ворот из-за офсайда.
Sky Sports отмечает, что Ватару Эндо, находившийся в положении вне игры и располагавшийся рядом с ван Дейком, блокировал путь защитнику «Челси» Ливаю Колуиллу.
Изображение: кадр из трансляции beIN Sports
Трактуй как хочешь, захотел увидеть, что кому-то там мешали - увидел
Лейпциг с Ливерпулем уже пострадали
Нечего стоять вне игры и блокировать игроков
Забыл, как Барсе помогали с Гранадой?
Про пенальти Левы с Сельтой и вбежавшим Рафиньей?
К тому же если пассивный офсайд такое нечестное правило, то почему же вы не говорите про миллиметровые офсайды, которые тоже вполне себе убийственны для многих команд
Короче, Галлахера и Чиуэлла - отвести в подтрибунное помещение и расстрелять