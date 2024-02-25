Гол ван Дейка «Челси» отменен из-за офсайда у Эндо, блокировавшего путь Колуиллу

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия судьи Кубок английской лиги Вирджил ван Дейк Крис Кавана видеоповторы Эндрю Робертсон Ватару Эндо Ливай Колуилл Футбол

Гол «Ливерпуля» «Челси» отменен из-за офсайда.

На 60-й минуте финала Кубка английской лиги Вирджил ван Дейк головой замкнул навес Эндрю Робертсона со штрафного.

Главный судья Крис Кавана, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, принял решение не засчитывать взятие ворот из-за офсайда.

Sky Sports отмечает, что Ватару Эндо, находившийся в положении вне игры и располагавшийся рядом с ван Дейком, блокировал путь защитнику «Челси» Ливаю Колуиллу.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports

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67 комментариев
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Правило пассивного офсайда - идеальный способ убить неугодную команду
Трактуй как хочешь, захотел увидеть, что кому-то там мешали - увидел
Лейпциг с Ливерпулем уже пострадали
+109
-31
+78
Это одна из самых абсурдных отмен на моей памяти.
+85
-17
+68
Ответ андрей быцюк
По правилам все правильно решено- другое дело, что правила дичайшие...
В 90% случаев при подаче угловых и навесов можно свистеть, там всегда кто то в пасивном присутствует.
+48
-8
+40
Цирк
+36
-12
+24
От судейства Англии пострадали все команды Чемпионата, теперь и на Кубок перенеслось...
+24
-5
+19
Боули надоело покупать игроков, переключился на судей
+23
-8
+15
Раз так трактуешь эпизод, будьте добры тогда все так досконально разбирать. Ой, тогда Кайседо должен был быть удален в моменте с Гваренбехом. Неудобно как то получается…
+21
-7
+14
Топят Ливерпуль. Красную не дали, чистый гол отменили. Ужас.
+21
-8
+13
Ответ Den-is
Комментарий скрыт
Посмотри за что удаляли Маккалистера и Джонса в этом сезоне, получится очень даже красная
+18
-7
+11
Ответ Bazilic
Реал - Лейпциг не смотрел?)
Смотрел, потому и написал "одна из". Но тут выглядит даже хуже, чем там.
+13
-4
+9
Ответ Bazilic
Правило пассивного офсайда - идеальный способ убить неугодную команду Трактуй как хочешь, захотел увидеть, что кому-то там мешали - увидел Лейпциг с Ливерпулем уже пострадали
А в чем тут проблема с трактовкой?)))
Нечего стоять вне игры и блокировать игроков
+7
0
+7
Основа Челси ничего не может сделать дублю Ливерпуля, позор Почу
+12
-5
+7
Арбитр проводит яркую встречу
+7
-1
+6
Ответ Иван Баланар
Барса против Челси ещё в 2009 показала, как идеально убить неугодную команду с помощью судейки.
Ага, более левой красной, чем красная Абидалю я не видел
+13
-7
+6
Ответ Bazilic
Реал - Лейпциг не смотрел?)
А что там? Чистый офсайд, который блокировал Лунина и мешал ему переместиться в ворота
+9
-4
+5
Ответ Bazilic
Правило пассивного офсайда - идеальный способ убить неугодную команду Трактуй как хочешь, захотел увидеть, что кому-то там мешали - увидел Лейпциг с Ливерпулем уже пострадали
Ну тут прям явная блокировка Колуилла, нормально разобрались.
+18
-14
+4
Ответ Evgeny Trifonov
В 90% случаев при подаче угловых и навесов можно свистеть, там всегда кто то в пасивном присутствует.
Пасивный офсайд при угловом? Это что то новое
+5
-1
+4
Ответ U
Это одна из самых абсурдных отмен на моей памяти.
правила знать надо, тогда абсурда меньше видеться будет
+3
0
+3
Ответ Bazilic
Реал - Лейпциг не смотрел?)
Ты главное не заплачь!

Забыл, как Барсе помогали с Гранадой?

Про пенальти Левы с Сельтой и вбежавшим Рафиньей?
+9
-6
+3
Кайседо дровосек, в каждом матче рубит соперников
+4
-1
+3
Ответ Evgeny Trifonov
В 90% случаев при подаче угловых и навесов можно свистеть, там всегда кто то в пасивном присутствует.
И в этих же 90% они мешают игроку пробежать, чтобы прервать подачу
+4
-1
+3
Эндо блокировал Каване путь к успеху...
+2
0
+2
Гол Лейпцига в ворота Реала отменили по той же причине.
+5
-3
+2
По правилам все правильно решено- другое дело, что правила дичайшие...
+9
-7
+2
Недавно в ЛЧ игрок РБ толкнул вратаря Реала находясь в офсайде и после был забит гол, но как же много было нытья что Реал тащат, а тут такие отменяют и ничего - нормально.
+4
-2
+2
Ответ Bazilic
Правило пассивного офсайда - идеальный способ убить неугодную команду Трактуй как хочешь, захотел увидеть, что кому-то там мешали - увидел Лейпциг с Ливерпулем уже пострадали
Ну тут все верно отменили, Эндо четко заблокировал Колвилла, который вообще то мог спокойно со своей позиции оказаться первым на мяче.

К тому же если пассивный офсайд такое нечестное правило, то почему же вы не говорите про миллиметровые офсайды, которые тоже вполне себе убийственны для многих команд
+2
0
+2
Ответ Bazilic
Правило пассивного офсайда - идеальный способ убить неугодную команду Трактуй как хочешь, захотел увидеть, что кому-то там мешали - увидел Лейпциг с Ливерпулем уже пострадали
Барса против Челси ещё в 2009 показала, как идеально убить неугодную команду с помощью судейки.
+11
-9
+2
Ответ Isa Babaev
Основа Челси ничего не может сделать дублю Ливерпуля, позор Почу
Редко смотрю игру Челси, ..
Короче, Галлахера и Чиуэлла - отвести в подтрибунное помещение и расстрелять
+3
-1
+2
Ответ U
Это одна из самых абсурдных отмен на моей памяти.
Реал - Лейпциг не смотрел?)
+17
-16
+1
Ответ Aleksey001
Комментарий удален пользователем
А есть единые правила, которые ВСЕ без исключения судьи выполняют ?
+1
0
+1
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