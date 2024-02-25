Гол ван Дейка «Челси» отменен из-за офсайда у Эндо, блокировавшего путь Колуиллу

Гол «Ливерпуля» «Челси» отменен из-за офсайда.

На 60-й минуте финала Кубка английской лиги ван Дейк головой замкнул навес со штрафного.

Главный судья Крис Кавана, проконсультировавшись с видеоассистентом и изучив повтор, принял решение не засчитывать взятие ворот из-за офсайда.

Sky Sports отмечает, что , находившийся в положении вне игры и располагавшийся рядом с ван Дейком, блокировал путь защитнику « » Ливаю Колуиллу.

Изображение: кадр из трансляции beIN Sports