Кайседо наступил Гравенберху на лодыжку – судья не свистнул. Хавбека «Ливерпуля» унесли на носилках

Райан Гравенберх получил повреждение в первом тайме финала Кубка английской лиги.

На 24-й минуте полузащитнику «Ливерпуля» на левую лодыжку наступил хавбек « » . Главный судья Крис Кавана не зафиксировал нарушения правил.

Получившего травму нидерландца унесли с поля на носилках. Вместо него вышел Джо Гомес.

В текущем сезоне принял участие в 30 матчах « ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay