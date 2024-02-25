Кайседо наступил Гравенберху на лодыжку – судья не свистнул. Хавбека «Ливерпуля» унесли на носилках
Райан Гравенберх получил повреждение в первом тайме финала Кубка английской лиги.
На 24-й минуте полузащитнику «Ливерпуля» на левую лодыжку наступил хавбек «Челси» Мойсес Кайседо. Главный судья Крис Кавана не зафиксировал нарушения правил.
Получившего травму нидерландца унесли с поля на носилках. Вместо него вышел Джо Гомес.
В текущем сезоне Гравенберх принял участие в 30 матчах «Ливерпуля». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Изображение: кадр из трансляции Viaplay
По поводу гола даже не знаю, смеяться или плакать. Это настолько нелепо, что и прокомментировать сложно таким образом, чтобы спортс не забанил
А вот в Испании, Роке был вместо Гравенберха, но вовремя успел убрать ноги дабы не получить травму. За это про-мадридский судья его удалил )