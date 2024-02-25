Кайседо наступил Гравенберху на лодыжку – судья не свистнул. Хавбека «Ливерпуля» унесли на носилках

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия травмы судьи Кубок английской лиги Крис Кавана Джо Гомес Райан Гравенберх Мойсес Кайседо Здоровье Футбол

Райан Гравенберх получил повреждение в первом тайме финала Кубка английской лиги.

На 24-й минуте полузащитнику «Ливерпуля» на левую лодыжку наступил хавбек «Челси» Мойсес Кайседо. Главный судья Крис Кавана не зафиксировал нарушения правил.

Получившего травму нидерландца унесли с поля на носилках. Вместо него вышел Джо Гомес.

В текущем сезоне Гравенберх принял участие в 30 матчах «Ливерпуля». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Изображение: кадр из трансляции Viaplay

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38 комментариев
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"Нога не выглядит оторванной, это не фол", - прокомментировал ситуацию судья в перерыве матча
По поводу гола даже не знаю, смеяться или плакать. Это настолько нелепо, что и прокомментировать сложно таким образом, чтобы спортс не забанил
+78
-4
+74
Даже вар не включился, позорище.
+50
-4
+46
Ответ TiNO
Даже вар не включился, позорище.
Ток что включился гол отобрать 😆
+47
-3
+44
Боули решил деньги тратить не на трансферы, а на судеек. Чистое удаление, ещё и офсайд придумали при голе Ван Дейка
+32
-4
+28
Прямая красная
+32
-6
+26
Ответ Денис Давыдов
Ток что включился гол отобрать 😆
Когда не надо - включается
+13
-1
+12
У этой судейки, так сфолить это даже не желтая, зато чуть коснешься игроков челси в штрафной так фол.
+8
0
+8
Свистки откровенно убивают Ливерпуль в этом сезоне.
+7
0
+7
Позорище, Кайседо должен был в раздевалке матч продолжить
+6
0
+6
Ответ Evgeny Trifonov
Боули решил деньги тратить не на трансферы, а на судеек. Чистое удаление, ещё и офсайд придумали при голе Ван Дейка
Тактика то рабочая, три ЛЧ подряд не дадут соврать
+19
-13
+6
там на ВАР слепой Пью сидит?🤡
+5
0
+5
судья -мр.зь
+5
-1
+4
Судья резиновое изделие. Гол ван Дейка чистейший не засчитал.
+10
-6
+4
Типичные английские судьи
+5
-1
+4
сочувствующие челси теперь должны написать петицию, чтобы сегодняшний судья в будущем обслуживал все игры синих
+5
-2
+3
Жесть, здоровья Гравенберху!
+5
-2
+3
к последнему туру будут молодежкой играть
+2
0
+2
Ответ Товарищ Наркотик
Прямая красная
По правилам нет, ибо это наступ, но желтая железная должна быть.
+3
-1
+2
Ответ Владислав Романов
На какое число переигровка?
Сегодня.. сразу после окончания основного времени)
+1
0
+1
Ответ Evgeny Trifonov
Боули решил деньги тратить не на трансферы, а на судеек. Чистое удаление, ещё и офсайд придумали при голе Ван Дейка
Учится у лучших так сказать)))
+2
-1
+1
Ответ Serge Vendino
Ситуация похожая на Реал - Лейпциг. Жёстко, но все по правилам в плане офсайда
а фол на Гравенбархе?
+1
0
+1
Ответ TiNO
Когда не надо - включается
Слишком красивая история капитан забывает первый гол в финале. И Роббо долго отсутствовавший оформил голевую передачу. Но нет.
+1
0
+1
Игроку Ливерпуля ещё бы дисквалификацию дали матчей на 5, чтоб наверняка.
+1
0
+1
Уверен что Челси деньги занесли куда надо….как объяснить такое судейство и отменённый гол Ван Дейка
+2
-1
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На какое число переигровка?
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Ну это же не игрок Ливерпуля наступил, все нормально
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Ну тут желтая то должна быть. В целом это наступ, нога не поднята.
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Ответ eao79rus
"Нога не выглядит оторванной, это не фол", - прокомментировал ситуацию судья в перерыве матча По поводу гола даже не знаю, смеяться или плакать. Это настолько нелепо, что и прокомментировать сложно таким образом, чтобы спортс не забанил
двойные стандарты судейства, игрока Ливерпуль удалили в матче с тоттенхэмом.
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Судьи прям соревнуются, кто выиграет награду «крот года»
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Жуть просто. Парню здоровья.
А вот в Испании, Роке был вместо Гравенберха, но вовремя успел убрать ноги дабы не получить травму. За это про-мадридский судья его удалил )
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