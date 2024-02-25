Станислав Черчесов: «Месси – это краски, Роналду – дисциплина. Я обоим проиграл по 0:1, поэтому у них ничья»

Станислав Черчесов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Как тренер я думаю о том, кто мне может помочь. Если надо внести красок – , дисциплины – .

Оба – великие футболисты, я играл как тренер против обоих, и одному, и второму я проиграл 0:1, поэтому у них ничья», – сказал бывший главный тренер сборной России Черчесов на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.