Станислав Черчесов: «Месси – это краски, Роналду – дисциплина. Я обоим проиграл по 0:1, поэтому у них ничья»
Станислав Черчесов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Как тренер я думаю о том, кто мне может помочь. Если надо внести красок – Месси, дисциплины – Роналду.
Оба – великие футболисты, я играл как тренер против обоих, и одному, и второму я проиграл 0:1, поэтому у них ничья», – сказал бывший главный тренер сборной России Черчесов на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.
просто он умудрился в 90-х уехать за рубеж и почти не давать интервью российским СМИ.