Станислав Черчесов: «Месси – это краски, Роналду – дисциплина. Я обоим проиграл по 0:1, поэтому у них ничья»

Теги Станислав Черчесов Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами ТАСС Футбол

Станислав Черчесов сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Как тренер я думаю о том, кто мне может помочь. Если надо внести красок – Месси, дисциплины – Роналду.

Оба – великие футболисты, я играл как тренер против обоих, и одному, и второму я проиграл 0:1, поэтому у них ничья», – сказал бывший главный тренер сборной России Черчесов на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

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41 комментарий
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не проиграл, а уступил с минимальным преимуществом.
+144
-2
+142
Станислав Черчесов: «Месси – это краски, Роналду – дисциплина. Я обоим проиграл по 0:1, поэтому лучший игрок мира - это Йович, которому я влетел 5:0»
+107
-4
+103
Милевский- это водка, Широков - пиво
+54
0
+54
Ответ Pavlyushavin
Милевский- это водка, Широков - пиво
Жирков - кальян, Еременко - разметка
+41
0
+41
Черчесов: Лука Йович vs Месси и Роналду вместе взятые: 5-2
+22
-1
+21
Ответ Jurgen Klinsmann
не проиграл, а уступил с минимальным преимуществом.
Не проиграл, а получил результат, обратный положительному.
+22
-1
+21
Семёнов - это техника, Шунин - надёжность, Дивеев - скорость, ну а Лукаку как обычно ничем не удивил.
+19
0
+19
Хорошо излагает, собака. Учитесь! (С)
+15
-1
+14
Ответ ws357
Жирков - кальян, Еременко - разметка
разметка ахахах
+11
-1
+10
Шашлычник опять шуткует
+7
-1
+6
Одни боялись Пью, другие — Билли Бонса, а меня… хе-хе… меня боялся сам Флинт!
+6
0
+6
Это какая то высшая математика. Ну нафиг.
+5
0
+5
Ответ ws357
Жирков - кальян, Еременко - разметка
Габулов - мангал.
+5
0
+5
Ответ Асхат Мусин
Стас в бытность игрока вроде нормальным челом был, а в бытность тренера че то не то, нервы что ли?
нет, не был.
просто он умудрился в 90-х уехать за рубеж и почти не давать интервью российским СМИ.
+3
0
+3
Ответ Гагантура
Сигурд Рушфельд из Аустрии, выигравший 5 матчей у усатого > Роналду+Месси
Только кто его знает этого Рушфельда, кроме тебя и болельщиков Аустрии?
+3
-1
+2
Ответ ws357
Жирков - кальян, Еременко - разметка
Кокорин- это табуретка!
+2
0
+2
Ответ Pavlyushavin
Милевский- это водка, Широков - пиво
Милевский - подводная лодка, Широков - дельфин.
+1
0
+1
Ответ Pitts
Хорошо излагает, собака. Учитесь! (С)
это к Газзаеву.
+2
-1
+1
Ответ Pavlyushavin
Милевский- это водка, Широков - пиво
ну а Тихоновецкий +Широков= по ..й дым!😂
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адекватный ответ. не ожидал от усача
+1
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Станислав Саламович, а Шэрон Стоун вы бы вдули? Или Памеле Андерсон?
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Ответ Гагантура
Таракан знает
ну и погоняло у тебя.
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Ответ mold-cel
Станислав Саламович, а Шэрон Стоун вы бы вдули? Или Памеле Андерсон?
я бы вдул)
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Помню только одну хорошую команду под управлением Станислава. Это Динамо Москва, но там были игроки достаточно высокого уровня , известные в Европе...
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Ответ Юрий Гаврилов
Не проиграл, а получил результат, обратный положительному.
Не проиграл,а получил отрицательный рост
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Ответ Юрий Гаврилов
Не проиграл, а получил результат, обратный положительному.
Не проиграл,а получил отрицательный рост
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Ответ Юрий Гаврилов
Не проиграл, а получил результат, обратный положительному.
Не проиграл,а получил отрицательный рост
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Отправьте черчесометр в палату мер и весов.
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сколько смотрю футбол ,никогда не видел такой клоунады, как устроил черчесов в своей штрафной, пытаясь чеканить мяч, а потом вынести его!😂😂😂 а потом он стал тренером)))
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Ну, "краски" у Авейру тоже есть.. Ногти на ногах красит однако.. А-ха-ха-ха.. 🤣🖌️👠
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