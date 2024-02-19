Эден Азар: «Роналду будет забивать до 50 лет. Я предпочитаю стиль Месси, но величайшим считаю Зидана»

Эден Азар сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Для меня Месси лучше, если говорить о футболе. Но у людей разные мнения на этот счет, Роналду – величайший бомбардир, который приносит своим командам трофеи. Посмотрите на этого парня: ему 39 лет, и, поверьте мне, он будет забивать до 50.

Что касается меня, то я предпочитаю стиль игры Месси, но величайшим считаю », – сказал бывший футболист «Челси» и «Реала» в подкасте Obi One.

Азар об игроке сильнее его: «Только Месси, он величайший в истории. У Роналду больше достижений, чем у меня, но в плане футбола он не лучше»

Эден Азар: «Мы, бельгийцы, любим пиво – в нашей стране оно лучшее в мире. Я не пил каждый день, но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки»