Эден Азар: «Роналду будет забивать до 50 лет. Я предпочитаю стиль Месси, но величайшим считаю Зидана»

Теги Криштиану Роналду МЛС Лионель Месси Зинедин Зидан высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Эден Азар Интер Майами Футбол

Эден Азар сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Для меня Месси лучше, если говорить о футболе. Но у людей разные мнения на этот счет, Роналду – величайший бомбардир, который приносит своим командам трофеи. Посмотрите на этого парня: ему 39 лет, и, поверьте мне, он будет забивать до 50. 

Что касается меня, то я предпочитаю стиль игры Месси, но величайшим считаю Зидана», – сказал бывший футболист «Челси» и «Реала» в подкасте Obi One. 

Азар об игроке сильнее его: «Только Месси, он величайший в истории. У Роналду больше достижений, чем у меня, но в плане футбола он не лучше»

Эден Азар: «Мы, бельгийцы, любим пиво – в нашей стране оно лучшее в мире. Я не пил каждый день, но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки»

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44 комментария
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Ответ Dexter Morgan
Это поэтому Азар фигнёй страдал на глазах у своего кумира?
Пить пиво - это не страдать фигнёй!
+14
-2
+12
Ответ Кактус Каким
Азар самый пик своей карьеры отдал Челси и очень помог финансово когда перешёл почти за 200 миллионов в маргарин, один из самых крутых разводов в футболе 😂😂😂
На уровне Гризманна, Коутиньо, Дембеле :))

По сумме Барсу в 3 раза больше развели, чем Реал, но Азар хоть не мешал выигрывать титулы, в отличие от Дембеле и его коронных промахов :))
+17
-10
+7
Ответ Aleksey Yashin
"Поверьте мне, он будет забивать до 50" Сборная Португалии: А можно пожалуйста не надо?
Ты остальных просто не видел... Португалия не просто так на Роналду всегда молится. Одни только вечно подающие надежды. После Нани там лишь Бруно светлое пятно. Да и того затаскал тут же МЮ.
+5
0
+5
Азар тоже крутым был
+7
-3
+4
Азар самый пик своей карьеры отдал Челси и очень помог финансово когда перешёл почти за 200 миллионов в маргарин, один из самых крутых разводов в футболе 😂😂😂
+17
-13
+4
Мой месси всех троих накручивал на поле в эль класике 6-2 воткнул зедану 5-0 с плаксой и 5-1 с азарой выводы не нужны смотрите хайлайты это история.
+7
-3
+4
Ответ Leon Petov
Последние годы карьеры Азара мы видели стиль Месси - исчезать с поля
Офигеть, что только не напишут в комментах на спортсе... Оказывается, самый титулованный и самый результативный игрок в истории финалов исчезал на поле)))
+4
-1
+3
Эден Азар: «Твистер можно есть и до 50 лет. Я предпочитаю стиль Воппера, но величайшим считаю Биг Мак»
+4
-1
+3
Ответ Leon Petov
Последние годы карьеры Азара мы видели стиль Месси - исчезать с поля
Исчезать с поля это стиль другого футболиста, который не выиграл ни одного значимого трофея после введения ВАР, и имеет 0+0 в плей-офф чемпионатов мира.
+2
0
+2
Ответ Man of the Match
На уровне Гризманна, Коутиньо, Дембеле :)) По сумме Барсу в 3 раза больше развели, чем Реал, но Азар хоть не мешал выигрывать титулы, в отличие от Дембеле и его коронных промахов :))
Согласен, эти испанские мешки разводят все кому не лень
+4
-2
+2
Ответ Dexter Morgan
Это поэтому Азар фигнёй страдал на глазах у своего кумира?
Он предпочитает тот стиль, который Месси продемонстрировал недавно в Китае ☝️🤣
+4
-3
+1
Ответ Man of the Match
На уровне Гризманна, Коутиньо, Дембеле :)) По сумме Барсу в 3 раза больше развели, чем Реал, но Азар хоть не мешал выигрывать титулы, в отличие от Дембеле и его коронных промахов :))
честно сказать, с перехода Азара чуть снова не случился период Реала 2006-2009 года. такая депрессуха было. Нужно сказать спасибо Зидану, порядок навел
+1
0
+1
Ответ Man of the Match
Ну жителю Устю-попинска лучше видно, что там надо сборной Португалии или нет При Роналду они выиграли свои первые трофеи и регулярно выходят на Чемпионаты Мира П. С.: Сколько там сборная Швеции выходила на ЧМ именно при Златане? Отвечу - 0 раз ЧМ 2018 как квалификация так и 1/4 - без него
Португалия стала регулярно выходить на Евро и ЧМ после увеличения числа участников финальных турниров. Что касается трофеев Португалии, то Роналду имеет к ним опосредованное отношение.
+2
-1
+1
Он уже лет,так 5 трофеи никому не приносит 😃
+1
0
+1
Ответ Aleksey Yashin
"Поверьте мне, он будет забивать до 50" Сборная Португалии: А можно пожалуйста не надо?
Ну жителю Устю-попинска лучше видно, что там надо сборной Португалии или нет

При Роналду они выиграли свои первые трофеи и регулярно выходят на Чемпионаты Мира

П. С.: Сколько там сборная Швеции выходила на ЧМ именно при Златане? Отвечу - 0 раз
ЧМ 2018 как квалификация так и 1/4 - без него
+8
-8
0
Это поэтому Азар фигнёй страдал на глазах у своего кумира?
+6
-6
0
Но все они меркнут на фоне МакДака
0
0
0
Не понял часть про "... Роналду – величайший бомбардир, который приносит своим командам трофеи." Человек за последние 3 года поиграл за 3 команды и выиграл 0 трофеев.
+2
-2
0
Ответ Man of the Match
На уровне Гризманна, Коутиньо, Дембеле :)) По сумме Барсу в 3 раза больше развели, чем Реал, но Азар хоть не мешал выигрывать титулы, в отличие от Дембеле и его коронных промахов :))
хорош 😂👍
0
0
0
а я считаю великим Луиса Корвалана ! и че ?
+1
-1
0
Ответ Кактус Каким
Азар самый пик своей карьеры отдал Челси и очень помог финансово когда перешёл почти за 200 миллионов в маргарин, один из самых крутых разводов в футболе 😂😂😂
Реал-то так и останется великим клубом, а Азар из-за этого перехода запомнится как игрок, который мог стать чем-то намного большим и сейчас все эти разговоры от Азара не делают ему чести
+1
-1
0
Ответ Кактус Каким
Согласен, эти испанские мешки разводят все кому не лень
Пишет фанат "Челси", которые слили пол-лярда за одно окно на оверхайпленных полуфабрикатов, лол.)
0
0
0
За счёт трофей он ошибся, так как мы знаем у кого 45 трофей а кого 32.
И по голам в Европе за клуб тоже знаем кто лучший, а кто за счёт голов в лигах инвалидов.
+3
-3
0
"Поверьте мне, он будет забивать до 50"

Сборная Португалии: А можно пожалуйста не надо?
+14
-14
0
Ответ Гномович!
Лучшие в истории: 1. Пеле 2. Марадона 3. Роналду 4. Зидан 5. Судейская бригада ЧМ-22
Роналду третий??? Очень смешно. Его в топ-5 не должно быть. Герд Мюллер покруче даже будет
+1
-1
0
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