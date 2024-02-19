Эден Азар: «Роналду будет забивать до 50 лет. Я предпочитаю стиль Месси, но величайшим считаю Зидана»
Эден Азар сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Для меня Месси лучше, если говорить о футболе. Но у людей разные мнения на этот счет, Роналду – величайший бомбардир, который приносит своим командам трофеи. Посмотрите на этого парня: ему 39 лет, и, поверьте мне, он будет забивать до 50.
Что касается меня, то я предпочитаю стиль игры Месси, но величайшим считаю Зидана», – сказал бывший футболист «Челси» и «Реала» в подкасте Obi One.
Азар об игроке сильнее его: «Только Месси, он величайший в истории. У Роналду больше достижений, чем у меня, но в плане футбола он не лучше»
Эден Азар: «Мы, бельгийцы, любим пиво – в нашей стране оно лучшее в мире. Я не пил каждый день, но иногда после хорошей игры неплохо выпить одну-две бутылки»
По сумме Барсу в 3 раза больше развели, чем Реал, но Азар хоть не мешал выигрывать титулы, в отличие от Дембеле и его коронных промахов :))
При Роналду они выиграли свои первые трофеи и регулярно выходят на Чемпионаты Мира
П. С.: Сколько там сборная Швеции выходила на ЧМ именно при Златане? Отвечу - 0 раз
ЧМ 2018 как квалификация так и 1/4 - без него
И по голам в Европе за клуб тоже знаем кто лучший, а кто за счёт голов в лигах инвалидов.
Сборная Португалии: А можно пожалуйста не надо?