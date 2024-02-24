Месси популярнее Роналду в США почти в 4 раза. Отрыв увеличился после победы на ЧМ-2022 и перехода в «Интер Майами»

Лионель Месси популярнее Криштиану Роналду в США почти в 4 раза.

Таковы результаты опросов, организованных компанией SSRS.

За последние 10 лет Месси и – самые узнаваемые футболисты в Штатах с огромным отрывом от остальных. Однако за последний год популярность аргентинца по сравнению с португальцем значительно увеличилась.

Причинами стали победа на ЧМ-2022 и его переход в « ». По состоянию на декабрь 2023 года Лионель набирал 21,3% голосов, у нападающего « » было около 6%.

Изображение: ssrs.com