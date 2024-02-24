Месси популярнее Роналду в США почти в 4 раза. Отрыв увеличился после победы на ЧМ-2022 и перехода в «Интер Майами»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу рейтинги высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Интер Майами Футбол

Лионель Месси популярнее Криштиану Роналду в США почти в 4 раза.

Таковы результаты опросов, организованных компанией SSRS. 

За последние 10 лет Месси и Роналду – самые узнаваемые футболисты в Штатах с огромным отрывом от остальных. Однако за последний год популярность аргентинца по сравнению с португальцем значительно увеличилась.

Причинами стали победа Месси на ЧМ-2022 и его переход в «Интер Майами». По состоянию на декабрь 2023 года Лионель набирал 21,3% голосов, у нападающего «Аль-Насра» было около 6%.

Изображение: ssrs.com

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17 комментариев
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Безотносительно спора Месси - Роналдо, любой опрос в США относительно футбола нужно рассматривать отдельно, ибо там люди на полном серьезном считают, что Дрейк или Тейлор Свифт во всем мире популярнее и известнее Месси и Роналдо. Это не плохо, не хорошо, просто у них там абсолютно свой мир.
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-4
+10
Ответ Рэд Уайт
а если честно кто это ???
Запомни, незнание какой либо личности не показывает, какой ты особенный нетакусик, который слишком крут, чтоб знать земных знаменитостей, а только показывает узкий кругозор. Так что вместо спрашивается «А КТО ЭТО» или «ОЙ, Я ДАЖЕ НЕ ЗНАЮ КТО ЭТО», пойди и загугли. Как же выводят такие люди, пытающиеся показать свою нетаковость, говоря, что они кого то или что то не знают
+13
-4
+9
Ну это просто потому что у них там в США своего Артёмки нет, как у нас. Шутка ли - человек в одиночку обеспечивает Роналде половину голосов в любом голосовании или под любой веткой комментариев на спортсе. Хотя тут, конечно, "человек" надо писать в кавычках 🤷🏻‍♂️
+16
-8
+8
Роналду популярнее Месси в СА!

Причинами стали переход Роналду в "Аль Наср" и победа "Аль Насра" в финале ЛЧ против "Интер Майами", где Роналду провёл лучший матч в своей карьере, как в финале Евро 16:)
+6
-5
+1
Ответ BORGOMI
Просто гениальный опрос. А в Аргентине кто популярнее? Очень сложный вопрос, нужно срочно заняться его изучением.
Не смущает, что момент подписания контракта с Майами - только один из четырех временных отрезков на графике?
+2
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+1
Просто это очень не красивые люди
+6
-6
0
Так в сша живет много латиносов и мексов. Естественно Месси будет популярнее🤷‍♂️
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-4
0
Ответ Dimashay
Безотносительно спора Месси - Роналдо, любой опрос в США относительно футбола нужно рассматривать отдельно, ибо там люди на полном серьезном считают, что Дрейк или Тейлор Свифт во всем мире популярнее и известнее Месси и Роналдо. Это не плохо, не хорошо, просто у них там абсолютно свой мир.
Но даже они со своими странными приоритетами истину-то знают)
0
0
0
Ответ Dimashay
Безотносительно спора Месси - Роналдо, любой опрос в США относительно футбола нужно рассматривать отдельно, ибо там люди на полном серьезном считают, что Дрейк или Тейлор Свифт во всем мире популярнее и известнее Месси и Роналдо. Это не плохо, не хорошо, просто у них там абсолютно свой мир.
Что за Тэйлор Свифт? Брат или сестра Энтони Тэйлора?
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