«Лилль» получил наибольшую прибыль от перепродажи игроков за 10 лет – 386 млн евро. «Аякс» – 2-й, «Монако» – 4-й, «Бенфика» – 7-я

«Лилль» получил наибольшую прибыль на трансферном рынке за последние 10 лет.

Согласно данным Международного центра спортивных исследований, за период с 2014 по 2023 год «доги» добились положительного сальдо в размере 386 млн евро. Они продали футболистов на 627 млн евро, купили – на 241 млн.

Следует отметить, что продажа воспитанников за этот период не учитывалась. В расчет взяты только те футболисты, которые перешли из других команд.

В топ-10 вошли:

1. « » (разница между доходами и расходами на трансферном рынке – 386 млн евро).

2. «Аякс» (317 млн евро).

3. « » (233 млн евро).

4. « » (218 млн евро).

5. «Ред Булл Лейпциг» (216 млн евро).

6. «Сассуоло» (208 млн евро).

7. « » (200 млн евро).

8. « » (200 млн евро).

9. «Айнтрахт» Франкфурт (182 млн евро).

10. «Спортинг» Лиссабон (169 млн евро).

У «Барселоны» крупнейшие убытки на трансферном рынке за 10 лет – 631 млн евро. «Челси» – 2-й, «МЮ» – 5-й, «Реал» – 12-й

«Аякс» лидирует по числу проданных воспитанников за 10 лет – 36 игроков. «Реал» и «Барса» продали по 28, но мадридцы заработали вдвое больше