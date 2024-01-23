«Лилль» получил наибольшую прибыль от перепродажи игроков за 10 лет – 386 млн евро. «Аякс» – 2-й, «Монако» – 4-й, «Бенфика» – 7-я

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«Лилль» получил наибольшую прибыль на трансферном рынке за последние 10 лет.

Согласно данным Международного центра спортивных исследований, за период с 2014 по 2023 год «доги» добились положительного сальдо в размере 386 млн евро. Они продали футболистов на 627 млн евро, купили – на 241 млн.

Следует отметить, что продажа воспитанников за этот период не учитывалась. В расчет взяты только те футболисты, которые перешли из других команд.

В топ-10 вошли:

1. «Лилль» (разница между доходами и расходами на трансферном рынке – 386 млн евро).

2. «Аякс» (317 млн евро).

3. «Ред Булл Зальцбург» (233 млн евро).

4. «Монако» (218 млн евро).

5. «Ред Булл Лейпциг» (216 млн евро).

6. «Сассуоло» (208 млн евро).

7. «Бенфика» (200 млн евро).

8. «Аталанта» (200 млн евро).

9. «Айнтрахт» Франкфурт (182 млн евро).

10. «Спортинг» Лиссабон (169 млн евро).

У «Барселоны» крупнейшие убытки на трансферном рынке за 10 лет – 631 млн евро. «Челси» – 2-й, «МЮ» – 5-й, «Реал» – 12-й

«Аякс» лидирует по числу проданных воспитанников за 10 лет – 36 игроков. «Реал» и «Барса» продали по 28, но мадридцы заработали вдвое больше

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28 комментариев
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интересно на Аякс без мю глянуть
+34
-2
+32
Челси в ближайшее время выведет на первое место Брайтон
+25
-2
+23
Ответ Дядя ТУРА
интересно на Аякс без мю глянуть
Интреснее на МЮ без аякса)
Глядишь играть бы начали
+9
-1
+8
Ну тут можно в графу Аякса внести Тен Хага, очень помог голландскому клубу.
+6
-2
+4
Ого, нежданчик. Думал в подобном рейтинге на первом месте будет кто-то из Португалии.
+4
-1
+3
Ответ ОттоДракула
Ого, нежданчик. Думал в подобном рейтинге на первом месте будет кто-то из Португалии.
Так это в оригинале озаглавлено "Balances for non-academy players signed and transferred between 2014 and 2023".
Non-academy - ключевое. У португалов много продаж воспитанников, поэтому в рейтинге "перепродаж" они хоть и вверху, но не в лидерах.
+4
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Ответ seppblatter@mail.ru
Точно. 180 за переход и еще 35 за продление с ПСЖ. Но уже не убрать, бабосики зачислены)
Это рейтинг без учета воспитанников, т.е. трансфера Мбаппе тут нет)
Топовые трансферы "Монако" CIES указал прямо в аннотации к рейтингу: Tchouaméni, Lemar, Bernardo Silva, etc.
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Ответ seppblatter@mail.ru
Тут недавно обсуждали, зачем Рыболовлев купил Монако) в том числе и за этим
убери трансфер мбаппе и цифра будет очень скромной
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Ответ PIT-BUL
а где же наш народный зенит? который бразил продавал по 50млн?
В том же исследовании, но среди "транжир". У него -90 млн. евро. Забавно, что среди "транжир" и еще один наш клуб - "Краснодар" (-64 млн. евро).
Впрочем оба результата скромные и они где-то ближе к концу списка ( у "Барсы" - 631 млн. евро для сравнения).
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Ответ Спартак сила
и где все эти дрочеры Бенфики и порту
в рейтинге, где учитываются воспитанники.
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Ответ whereissuso
убери трансфер мбаппе и цифра будет очень скромной
а вот и нет. Мбаппе в этом списке не учтен, т.к. это "non-academy players", а Киллиан считается воспитанником "Монако".
ТОповые трансферы CIES "Монако" перечислил в аннотации к рейтингу: Tchouaméni, Lemar, Bernardo Silva, etc.
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Рейтинги, где не учитываются продажи воспитанников, просто не состоятельны
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Лилль, Ред Буллы, Сассуоло - неожиданно. Думал на первых местах будут португальцы и Дортмунд.
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посмотрите внимательно на рб Липецк и Зальцбург. вот это систему создал Рагник
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Сассуоло и Аталанта гордость серии А. Оба клуба лет 10-15 назад были просто аутсайдерами в серии А, серии Б.
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Бенфика же там вроде бы продавал ноунеймов за 100+ млн
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Посмотрел трансферы Лилля.
Ничего сверхестественного.
Удачные продажи Пепе,Осимхена,Леао,купленых дешевле + еще десяток менее известных игроков,в основном,в АПЛ.
Неожиданно.
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Ответ whereissuso
убери трансфер мбаппе и цифра будет очень скромной
Точно. 180 за переход и еще 35 за продление с ПСЖ. Но уже не убрать, бабосики зачислены)
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Вот что Ред Булл животворящий делает.
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Ответ Iamliam
Лилль, Ред Буллы, Сассуоло - неожиданно. Думал на первых местах будут португальцы и Дортмунд.
Тут речь о перепродаже. Рейтинг без учета воспитанников.
Поэтому так необычно выглядит.
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Ответ bogdan21101987@icloud.com
Челси в ближайшее время выведет на первое место Брайтон
Устроят легендарное противостояние Аякс -> МЮ против Брайтон -> Челси
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Аякс благодаря МЮ в топе
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Богатые покупают. Бедные продают. Всё как положено.
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