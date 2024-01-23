«Лилль» получил наибольшую прибыль от перепродажи игроков за 10 лет – 386 млн евро. «Аякс» – 2-й, «Монако» – 4-й, «Бенфика» – 7-я
«Лилль» получил наибольшую прибыль на трансферном рынке за последние 10 лет.
Согласно данным Международного центра спортивных исследований, за период с 2014 по 2023 год «доги» добились положительного сальдо в размере 386 млн евро. Они продали футболистов на 627 млн евро, купили – на 241 млн.
Следует отметить, что продажа воспитанников за этот период не учитывалась. В расчет взяты только те футболисты, которые перешли из других команд.
В топ-10 вошли:
1. «Лилль» (разница между доходами и расходами на трансферном рынке – 386 млн евро).
2. «Аякс» (317 млн евро).
3. «Ред Булл Зальцбург» (233 млн евро).
4. «Монако» (218 млн евро).
5. «Ред Булл Лейпциг» (216 млн евро).
6. «Сассуоло» (208 млн евро).
7. «Бенфика» (200 млн евро).
8. «Аталанта» (200 млн евро).
9. «Айнтрахт» Франкфурт (182 млн евро).
10. «Спортинг» Лиссабон (169 млн евро).
У «Барселоны» крупнейшие убытки на трансферном рынке за 10 лет – 631 млн евро. «Челси» – 2-й, «МЮ» – 5-й, «Реал» – 12-й
«Аякс» лидирует по числу проданных воспитанников за 10 лет – 36 игроков. «Реал» и «Барса» продали по 28, но мадридцы заработали вдвое больше
Глядишь играть бы начали
Non-academy - ключевое. У португалов много продаж воспитанников, поэтому в рейтинге "перепродаж" они хоть и вверху, но не в лидерах.
Топовые трансферы "Монако" CIES указал прямо в аннотации к рейтингу: Tchouaméni, Lemar, Bernardo Silva, etc.
Впрочем оба результата скромные и они где-то ближе к концу списка ( у "Барсы" - 631 млн. евро для сравнения).
ТОповые трансферы CIES "Монако" перечислил в аннотации к рейтингу: Tchouaméni, Lemar, Bernardo Silva, etc.
Ничего сверхестественного.
Удачные продажи Пепе,Осимхена,Леао,купленых дешевле + еще десяток менее известных игроков,в основном,в АПЛ.
Неожиданно.
Поэтому так необычно выглядит.