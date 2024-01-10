«Бенфика» лидирует по доходам от продажи воспитанников за последние 10 лет. «Реал» и «Челси» – в топ-5

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Академия «Бенфики» принесла ей наибольший доход среди всех клубов за 10 лет.

Международный центр спортивных исследований подсчитал, что в результате продажи футболистов, которые в возрасте от 15 до 21 года провели в академии не менее трех сезонов, португальская команда за последние 10 лет выручила 516 млн евро – больше всех.

В топ-10 входят:

1. «Бенфика» – 516 млн евро.

2. «Аякс» – 376 млн.

3. «Лион» – 370 млн.

4. «Реал Мадрид» – 364 млн.

5. «Челси» – 347 млн.

6. «Монако» – 325 млн.

7. «Спортинг» – 306 млн.

8. «Тоттенхэм» – 256 млн.

9. «Манчестер Сити» – 254 млн.

10. «Аталанта» – 250 млн.

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34 комментария
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Чё уж там говорить, только португальцы умеют игрока, выстрелившего за сезон, за бешенные бабки продавать,и не важно станет он топом или нет,это талант)
без сарказма, иногда кажется- что они даже б/у кресла, стаканчики и подстаканники в придачу на авито в 10 раз дороже новых втюхать смогут)
+22
-1
+21
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Хакими,Регилон,Маркос Лльоренте,Мората?
+20
-2
+18
Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
Комментарий скрыт
Реал умно выкупал воспитаников что бы продать за хорошие деньги.
+9
-2
+7
Ответ Жалгас Жолдасов
Ну когда-то было все 11 если помните. А сейчас как минимум Гави, Бальде, Фермин и Ямаль борются. Технически Педри и Араухо тоже воспитанники. Там еще среди запасных куча ребят из Ла Масии
ваши воспитники пусть скажет спасибо рычагам Лапорты
+4
0
+4
Сити выше всех этих т.н. красных мешков с историей)
+10
-6
+4
А где Ламасия?😅 О которой нам пели ее фанаты
+7
-4
+3
Ответ Роман
А где Ламасия?😅 О которой нам пели ее фанаты
Рычаги дёргают
+3
-1
+2
А лол-масия где? 🤣
+1
0
+1
Ответ Cruel Snake
«Реал» в отличие от первых трёх и выручает и по 100 игроков покупает и еврокубки и внутренние трофеи берет. Везде успевает
Получается, своих воспитанников распродаёт, покупает чужих и уже с ними берёт трофеи.
+5
-4
+1
Это ПСЖ еще всех терял даром.были бы в топ 3 минимум
+2
-2
0
Ответ xQcoW
Лол масии даже в топ 10 нет лол
Так это же отлично.
+2
-2
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Ответ Жалгас Жолдасов
Ну они в основе Барсы играют, что поделать
Все 11! За 10 лет! Левандовски, Тер Стеген, Рафинья... Все воспитанники? 😂
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0
Лиону может поменьше продавать надо, а то на вылет идут
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Ответ Жалгас Жолдасов
Ну когда-то было все 11 если помните. А сейчас как минимум Гави, Бальде, Фермин и Ямаль борются. Технически Педри и Араухо тоже воспитанники. Там еще среди запасных куча ребят из Ла Масии
Что значит технически воспитанники? Это ахинея
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Ответ kellhus
Получается, своих воспитанников распродаёт, покупает чужих и уже с ними берёт трофеи.
Все так и есть, своих, по большому счету, для продажи выращивает.
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Если Мигеля продадут в АПЛ за 30млн, то Реал будет вторым.
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Ответ КЛУБ С ИСТОРИЕЙ!
На этом всё. Остальные - игроки за 1 миллион.
Да так плюс-минус у всех!Или ты хочешь мне назвать клуб,который другим командам продал 15 топ-воспитанников?)Например если речь зайдет о Сити,мне вспоминается Санчо и Палмер,с натяжкой Лавиа,но не думаю,что Лавиа был продан в Саутгемптон за большие деньги!
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Ответ #SharkTeam
Сити выше всех этих т.н. красных мешков с историей)
Это еще при том, что шейхи открыли академию лишь в 2014. Основные продажи там за последние 2 года.
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Ответ #SharkTeam
Сити выше всех этих т.н. красных мешков с историей)
мешок же это те кто покупают, а не продают. и тут вы правы сити выше всех.
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