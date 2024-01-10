«Бенфика» лидирует по доходам от продажи воспитанников за последние 10 лет. «Реал» и «Челси» – в топ-5
Академия «Бенфики» принесла ей наибольший доход среди всех клубов за 10 лет.
Международный центр спортивных исследований подсчитал, что в результате продажи футболистов, которые в возрасте от 15 до 21 года провели в академии не менее трех сезонов, португальская команда за последние 10 лет выручила 516 млн евро – больше всех.
В топ-10 входят:
1. «Бенфика» – 516 млн евро.
2. «Аякс» – 376 млн.
3. «Лион» – 370 млн.
4. «Реал Мадрид» – 364 млн.
5. «Челси» – 347 млн.
6. «Монако» – 325 млн.
7. «Спортинг» – 306 млн.
8. «Тоттенхэм» – 256 млн.
9. «Манчестер Сити» – 254 млн.
10. «Аталанта» – 250 млн.
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без сарказма, иногда кажется- что они даже б/у кресла, стаканчики и подстаканники в придачу на авито в 10 раз дороже новых втюхать смогут)