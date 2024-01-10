«Бенфика» лидирует по доходам от продажи воспитанников за последние 10 лет. «Реал» и «Челси» – в топ-5

Академия «Бенфики» принесла ей наибольший доход среди всех клубов за 10 лет.

Международный центр спортивных исследований подсчитал, что в результате продажи футболистов, которые в возрасте от 15 до 21 года провели в академии не менее трех сезонов, португальская команда за последние 10 лет выручила 516 млн евро – больше всех.

В топ-10 входят:

1. « » – 516 млн евро.

2. « » – 376 млн.

3. « » – 370 млн.

4. « » – 364 млн.

5. « » – 347 млн.

6. «Монако» – 325 млн.

7. «Спортинг» – 306 млн.

8. «Тоттенхэм» – 256 млн.

9. «Манчестер Сити» – 254 млн.

10. «Аталанта» – 250 млн.

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