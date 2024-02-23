Жерар Пике: «Месси – лучший игрок в истории футбола. После победы на ЧМ в этом нет смонений. Он также вывел «Барсу» на новый уровень»

Теги МЛС Барселона Лионель Месси Жерар Пике Ла Лига Интер Майами Футбол

Жерар Пике назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Месси – лучший игрок в истории футбола.

Не только в Испании, а вообще все фанаты хотели, чтобы Месси выиграл заслуженный чемпионат мира. Все те, кто только из-за чемпионата мира сомневался в том, что Месси – лучший в истории... Думаю, эти сомнения больше не имеют смысла.

Месси вывел «Барселону» на новый уровень. Вижу Месси счастливым, в хорошей форме и способствующим росту популярности футбола в Америке», – сказал экс-защитник «Барселоны» в интервью ESPN Argentina.

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71 комментарий
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Ответ Partizanski
Мбаппе в свои молодые годы был в шаге от двойного чемпионства, причем это чемпионство для сборной и для него было бы абсолютно заслуженным. А Месси за большие уши притянули к победе на закате карьеры...
Тот француз на последней минуте тоже специально убойный момент не забил, чтобы Месси выиграл ЧМ. Ну и сами французы били чётко во вратаря
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Ответ Заяцволк
Фанаты фруктового очень похожи на наших либеральцев, те тоже постоянно плачут про то, что власть накрутила голоса на выборах, но ни единого факта у них нет, кроме собственных иллюзий ) В итоге, и те, и другие находятся в почётном ранге вечно проигравших )
Более идиотскую параллель было сложно придумать
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+12
Фруктовые тут ноют про купленный ЧМ, но никаких фактов они не приводят)
Просто признайте, что Месси купил ваших продажных Модричей всяких, винисиусов и всяких камавинг и чучамен...
+32
-26
+6
Ответ Partizanski
Мбаппе в свои молодые годы был в шаге от двойного чемпионства, причем это чемпионство для сборной и для него было бы абсолютно заслуженным. А Месси за большие уши притянули к победе на закате карьеры...
В шаге... Приятно представить, как вам было обидно))
Когда-нибудь хейтеры перестанут ныть. Но не в этой жизни.
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+6
Ответ Отшельник86
На новый уровень Барсу вывел Роналдиньо, без сомнений.
Ага,без Месси не могут выйти из группы ЛЧ,когда с ним выходили каждый год. Вот это показатель уровня. При всем уважении к зубастику

P s нынешний выход в плей-офф в счет не беру. Раз в год и палка стреляет
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+6
Ответ Отшельник86
На новый уровень Барсу вывел Роналдиньо, без сомнений.
Без сомнений для кого? Никакого нового уровня та Барселона не достигла, ни в игровом плане, ни в трофейном
+5
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Нет «смонений»
Дайте редакторам выспаться
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Ответ Заяцволк
Можешь объяснить, в чём идиотская ? - Фанаты клубники плачут, что Месси нечестно выиграл. Либеральцы плачут, что власть нечестно получила голоса - Фанаты клубники болеют за проигравшего, либеральцы тоже всегда поддерживают проигравших Где что не так ?
Не знаю, что там с выборами в России, я не русский, но могу привести пример с Беларусью, когда сначала власть рисует 80% голосов, а потом полстраны присутствует на митингах.
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Я думаю, что Месси не только вывел Барсу на новый уровень, но и скрывал многие годы проблемы команды почти что в одно лицо. Невероятного масштаба игрок,, конечно.
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Ответ Отшельник86
На новый уровень Барсу вывел Роналдиньо, без сомнений.
Роналдиньо выиграл с Барсой 5 трофеев. Месси тоже вместе с ним выиграл эти трофеи и после его ухода выиграл еще 30 титулов.
+3
-2
+1
Ответ Muhammad Juraev
Фруктовые тут ноют про купленный ЧМ, но никаких фактов они не приводят) Просто признайте, что Месси купил ваших продажных Модричей всяких, винисиусов и всяких камавинг и чучамен...
а факты того что реал купил лч есть или это другое?
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Ответ Muhammad Juraev
Зависть плохая вещь
Да я и Сапогову завидую.
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Ответ Пенс
Про такие победы стыдно вообще говорить, но тут бывший бчк, а там всё в кабинетах решалось.
у Пике с Месси конфликт был, а про кабинетные победы смешно слышать, особенно от глоров Реала
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Ответ Кузя Гитарист
В аулах явное аргентинское преобладание
Ну тебе лучше знать)
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Ответ Приятного Покура
Ага,без Месси не могут выйти из группы ЛЧ,когда с ним выходили каждый год. Вот это показатель уровня. При всем уважении к зубастику P s нынешний выход в плей-офф в счет не беру. Раз в год и палка стреляет
Так тогда и составы сравните)))
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Ответ Заяцволк
Можешь объяснить, в чём идиотская ? - Фанаты клубники плачут, что Месси нечестно выиграл. Либеральцы плачут, что власть нечестно получила голоса - Фанаты клубники болеют за проигравшего, либеральцы тоже всегда поддерживают проигравших Где что не так ?
Эллочка Памфилова, перелогиньтесь.
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Ответ Nacho13
Я думаю, что Месси не только вывел Барсу на новый уровень, но и скрывал многие годы проблемы команды почти что в одно лицо. Невероятного масштаба игрок,, конечно.
Другой вопрос: хорошо ли, что Лео маскировал проблемы клуба? Может, из-за довольно неплохих результатов тогда и отсутствия необходимости что-то менять, сейчас Барса и пожинает плоды в виде долгов?
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Ответ Nacho13
Я думаю, что Месси не только вывел Барсу на новый уровень, но и скрывал многие годы проблемы команды почти что в одно лицо. Невероятного масштаба игрок,, конечно.
Сезон 18-19, на мой взгляд, был последним в истории футбола «сольником» от одного игрока и одним из самых ярких из этой категории. Дальше теперь уже только ролевики и команды-команды🤷‍♂️
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Ответ Владимир Владимирович
Пеле Марадона Роналду Месси, ну и Кройфф-Зидан вот шестёрка лучших за всю историю. Но Месси всё таки чуть лучше этих пятерых,и как бомбардир и как расспасовщик и конечно же как дриблёр. 8 золотых мячей, даже если парочку спорных забрать, всё равно шесть оскаров. Хз я как нейтральный болельщик отдал бы голос за Лео
Так все и сделали. ХЗ ну отдам голос за Месси.
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Ответ King_X
То, что вы переводите на Муани, типа не понимая, о ком речь и кто тащил - лишь доказывает обоснованность утверждения собеседника)) И да, когда Эвребе тянул Барсу, у нее тож были промахи в матче, но это не отменяет ангажированность судьи, поэтому аргумент вообще левый/слабый
купленный судья поставил бы пенальти в конце игры в ворота команды, которая его "купила", тем самым переведя игру в лотерею? включи логику, парень
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Мбаппе в свои молодые годы был в шаге от двойного чемпионства, причем это чемпионство для сборной и для него было бы абсолютно заслуженным. А Месси за большие уши притянули к победе на закате карьеры...
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Ответ Отшельник86
На новый уровень Барсу вывел Роналдиньо, без сомнений.
Без смонений (с) спортс’ру
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Ответ Отшельник86
На новый уровень Барсу вывел Роналдиньо, без сомнений.
Лишь бы не Месси...
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А какая разница, чемпион мира он или нет? Он как был лучшим, по моему мнению, так им и остался.
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В сильнейшей лиге мира - РПЛ был бы дублёром Аршавина.
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маркетолог от бога
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Смонений…Исправьте
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