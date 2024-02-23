Жерар Пике: «Месси – лучший игрок в истории футбола. После победы на ЧМ в этом нет смонений. Он также вывел «Барсу» на новый уровень»

Жерар Пике назвал Лионеля Месси лучшим футболистом в истории.

«Месси – лучший игрок в истории футбола.

Не только в , а вообще все фанаты хотели, чтобы Месси выиграл заслуженный чемпионат мира. Все те, кто только из-за чемпионата мира сомневался в том, что Месси – лучший в истории... Думаю, эти сомнения больше не имеют смысла.

Месси вывел «Барселону» на новый уровень. Вижу Месси счастливым, в хорошей форме и способствующим росту популярности футбола в Америке», – сказал экс-защитник «Барселоны» в интервью ESPN Argentina.