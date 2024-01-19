«Наш следующий диалог с Пике будет под запись. Объявим об интересной идее». Президент Winline Медиалиги Осипов о совместных проектах

Теги Жерар Пике Ла Лига Sports.ru Winline Медиалига Николай Осипов Кингс Лига Медиафутбол

Николай Осипов рассказал о возможном сотрудничестве с Кингс Лигой Жерара Пике.

Бывший защитник «Барселоны» и сборной Испании запустил медиафутбольный турнир, получивший название Кингс Лига, в начале прошлого года.

– Вы рассказывали, что общались с Пике. После того случая вы еще разговаривали?

– Я думаю, наш следующий диалог с Жераром Пике состоится под запись. Будет объявлено об одной интересной идее, занимающей внимание многих людей.

– Нам стоит ждать чего-то?

– Стоит ждать много хорошего в 2024 году. Будет много активностей – и в медийном футболе, и в медийном хоккее. Этот год будет прорывным для медиаспорта.

Успехи наших команд в Кубке России, участие в международных проектах, масса других интересных вещей, которые мы анонсируем в пятом сезоне Медиалиги, заставят говорить о медиаспорте в другом контексте, – сказал президент Winline Медиалиги в интервью корреспонденту Sports.ru Екатерине Бурделовой.

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2 комментария
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на одном стуле Пике точёные, на другом ...
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